Rozhovor s Büşrou, vedoucí produktovou manažerkou společnosti Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Minulý týden jsem si popovídal s Büşrou Coşkunerovou, senior produktovou manažerkou společnosti Doodle, která vede vývoj nejnovějšího nástroje pro plánování v rámci světa Doodle.
Co je Doodle 1:1 a proč je tak skvělý?
To je opravdu zajímavé. Vy říkáte „Doodle one TO one“ a my „Doodle one ON one“. Zjistit, jak to lidé budou vyslovovat, bylo jednou z našich hypotéz, když jsme začali na tomto nástroji pracovat. Když začínáte vytvářet nový produkt, vždy se objeví spousta otazníků.
Pro tebe jako organizátora je to naprosto bez starostí. Navrhneš termíny, které by se mohly hodit, a pak už na to nemusíš myslet.
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Jak to tedy funguje? V čem se to liší od skupin Doodle?
Pozvánky na schůzky začínají stejně jako u skupin Doodle. Rozdíl je v tom, co se děje poté. S Doodle 1:1 ji prostě pošleš jedné osobě, se kterou se chceš setkat, a tato osoba si vybere čas – a je to. Oba máte událost ve svém kalendáři. Je naplánovaná. Stačí jen dva kroky.
U Doodle Groups bys vybral možnosti a pak bys se stejně musel vrátit k pozvánce a vybrat konečný termín. Takže stejně musíš myslet na to, že se vrátíš a něco uděláš. U Doodle Groups dává smysl mít tři kroky, protože je do toho zapojeno více lidí.
To je super.
Přesně tak. Nejlepší na tom je, že se nemusíš starat o to, že se mezitím některé termíny zaplní. Pokud máš schůzku a jeden z časových úseků, které jsi účastníkům nabídl, je najednou obsazený, nástroj ho účastníkům už prostě nenabídne. Žádný stres z tvé strany.
Tvůj kalendář se opravdu postará o všechno.
Ano, proto tě žádáme, abys propojil svůj kalendář. Jinak bys v případě, že by se objevila schůzka, musel ručně upravovat časové úseky v pozvánce a poté je z ní odstranit. Takhle to dělat nemusíš.
Má tento nástroj ještě nějaké další funkce, díky kterým je tak jedinečný nebo skvělý?
Je to super snadné, jak pro organizátora, tak pro účastníka. S každou druhou pozvánkou, kterou rozešlu, dostávám nadšené ohlasy, jaké je to skvělé a jednoduché řešení. (Za každou pozvánku mi domluví schůzku 1:1 ;) )
Mezi zřejmé funkce patří podpora časových pásem, přehled všech pozvánek na tvém ovládacím panelu a, jak již bylo zmíněno výše, synchronizace s kalendářem.
Jak zatím probíhá vývoj Doodle 1:1?
Pracujeme na základě zpětné vazby od uživatelů. Začali jsme s prototypem, MVP, něčím, co je užitečné a co problém vyřeší. Poté jsme začali sbírat zpětnou vazbu.
Jsme opravdu hrdí na to, že na tomto nástroji spolupracujeme přímo s uživateli. Zpětnou vazbu od uživatelů jsme začali dostávat už během uzavřené beta verze a stále nám přichází. Je to úžasné.
To je opravdu zajímavé. Opravdu jste museli přijít na to nejlepší řešení pro uživatele.
To je naše práce. Uživatelé nemusí vymýšlet řešení. Stačí, když nám řeknou, co od nástroje očekávají, jak by ho rádi používali a proč. Co jim nevyhovuje. Tyto věci znají opravdu dobře.
Moje další otázka se týkala největších výzev při vytváření takového nástroje.
Největší výzvou je, že se jedná o nový koncept. Řešení pro „trvalý kalendářní přístup“ již existují. Jedním z nich je zastaralá služba MeetMe od Doodle, která je na trhu už téměř osm let. Tento nový nástroj je pravým opakem – vytvoříš pozvánku Doodle 1:1 a pak na ni můžeš zapomenout. A to s sebou nese některé důsledky, které jsou docela ošemetné.
Je pro nás také výzvou přečíst si a zvážit každou zpětnou vazbu, kterou dostáváme. Není snadné najít si čas na odpověď na každou z nich, proto se omlouvám všem, kterým jsme se nemohli ozvat. Je toho prostě moc a snažíme se odpovědět co největšímu počtu uživatelů.
Určitě máš spoustu tabulek s zpětnou vazbou.
K shromažďování zpětné vazby používáme Airtable. Je to obrovský seznam zpětné vazby, je opravdu hezké vidět, kolik lidí nám dává zpětnou vazbu. A přesně to si přejete mít. Líbí se mi, že máme tak aktivní uživatelskou základnu, je to opravdu úžasné.
Moc děkujeme všem, kteří nám posílají zpětnou vazbu.
Není snadné najít si čas na rozhovor s každým z vás, proto se omlouvám všem, kterým jsme nestihli odpovědět – dostáváme opravdu spoustu zpětné vazby a snažíme se odpovědět co největšímu počtu uživatelů.
Co nás čeká v příštím vydání? Jaká je budoucnost Doodle 1:1?
Pracujeme na tom, abys mohl stejný odkaz použít opakovaně. Někteří z našich uživatelů z uzavřené beta verze se na to ptali. Práce s cennou zpětnou vazbou je součástí procesu vývoje užitečného produktu.
Chystají se ještě nějaké další zajímavé funkce?
Prožíváme vzrušující dobu, období velké transformace z nástroje pro spotřebitele založeného na reklamách na obchodní nástroj založený na předplatném. Zkoumáme a vyvíjíme jeden nástroj za druhým, abychom vyřešili problémy s plánováním, s nimiž se „zaneprázdněný profesionál“ – jak nazýváme naši hlavní cílovou skupinu – potýká každý den. Doodle 1:1 je velkým krokem tímto směrem a ano, brzy přijdou další funkce, které zásadně změní pravidla hry. O nich si povíme, až budou k dispozici :)
Moc děkujeme, Büşro, za tvůj vhled do tvorby nejnovějšího a nejlepšího nástroje od Doodle.
Nastav si ještě dnes svůj první Doodle 1:1 ještě dnes a ušetři si tak zbytečné dohadování při domlouvání schůzek jeden na jednoho.
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