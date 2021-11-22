Slack je pro nás v Doodle hlavním komunikačním nástrojem. Těžko si představit, jak vypadala práce předtím. Nyní je náš pracovní prostor víc než jen naše kanceláře v Curychu, Berlíně, Tel Avivu a Bělehradě. Všichni jsme propojeni na jiné úrovni, kde je práce, komunikace a pokrok zefektivněny. Slack milujeme z mnoha důvodů, ale tady je našich 5 nejoblíbenějších.
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Kanály
Kanály ve Slacku jsou pro naši práci zásadní. Používáme je na všechno. Máme obecný kanál, do kterého patří všichni. Kanály pro jednotlivé týmy: backend, design, aplikace a tak dále. Máme kanály věnované relevantním technologickým novinkám a dokonce i těm podivným věcem, na které narazíme na webu.
To, co však dělá Slack tak nepostradatelným pro naši produktivitu jako firmy, je to, že vytváříme kanály, kdykoli se objeví nové téma. Nový projekt nebo nápad? Zahaj konverzaci a přidej příslušné kolegy. Během 5 minut budeme mít načrtnuto více nápadů a dosáhneme většího pokroku, než kdybychom naplánovali úvodní schůzku a museli čekat na volnou zasedací místnost.
Práce na dálku
Vzhledem k tomu, že Doodle funguje ve čtyřech různých kancelářích, není pro nás práce na dálku ani konferenční hovory žádnou novinkou. K komunikaci používáme Slack, kde vedeme diskuse v jednotlivých vláknech, místo abychom si neustále posílali e-maily, a využíváme ho také pro videohovory namísto Skype nebo Hangouts.
Můžeš to použít pro schůzky jeden na jednoho, nebo můžeš pozvat další účastníky. Naše nejoblíbenější funkce je šikovná funkce kreslení, kterou můžeš použít při sdílení obrazovky. Funkce kreslení usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi členy týmu, když prezentuješ nebo sdílíš nějaký nápad. Je legrační, jak často si přeješ, abys mohl nakreslit, co máš na mysli, místo toho, abys to popisoval. Problém vyřešen.
Aplikace
Slack nabízí stovky integrací s aplikacemi. Když dokážeš propojit všechny ostatní nástroje, které denně používáš, se Slackem, stane se z něj něco většího než součet jeho částí. 2 + 2 = 5, že?
Google Drive – Správa všech záležitostí souvisejících s Google Drive je ze Slacku opravdu snadná. Není třeba přepínat zpět do e-mailu, abys schválil žádosti o přístup nebo našel nějaké ztracené oznámení o komentáři. Každou aktualizaci dokumentů, na kterých pracuji, dostanu přímo na plochu.
Desk.com – Když nás uživatel kontaktuje s připomínkou k nové funkci, zpráva se automaticky odešle do našeho kanálu podpory ve Slacku. Náš produktový tým si ji může prohlédnout a prodiskutovat další kroky k implementaci. Skvělých nápadů je vždy dost a tato aplikace pro Slack pomáhá zajistit, aby nepřestávaly přicházet.
Meekan
Naše oblíbená aplikace pro Slack má svou vlastní sekci. Meekan.
Meekan je nejchytřejší AI asistent pro plánování schůzek na světě. Meekan dokáže propojit kalendáře všech a navrhnout nejlepší časy pro schůzky, a to vše prostřednictvím chatu na Slacku. Meekan se učí tvé zvyky a časy, kdy se obvykle scházíš s určitými lidmi, a na základě toho ti navrhuje termíny. Už žádné schůzky brzy ráno ani po šesté. A nejde jen o tebe – Meekan se bude snažit vyhovět celému tvému týmu, protože už zná rozvrhy všech členů.
Meekan ale umí víc než jen domlouvat schůzky. Je to přece tvůj asistent. Požádej Meekana, aby schůzky upravoval, přeplánovával, přejmenovával nebo přesouval. Pokud se opozdíš do kanceláře, otevři Slack a požádej Meekana, aby tvou první schůzku posunul o 15 minut. Rozešle oznámení, které o tom všechny informuje. Můžete se Meekana zeptat, kolik schůzek máte zítra nebo příští týden, a on vám poskytne přehled vašeho rozvrhu.
My, Doodlerové, neustále létáme mezi našimi kancelářemi. Aby nám to usnadnil, Meekan dokáže prohledat celosvětovou databázi letů a najít nejrychlejší, nejkratší a nejlevnější lety kamkoli.
Mobilní verze
Všechny tyto skvělé funkce jsou k dispozici i na cestách díky aplikacím Slack pro Android a iOS. Aplikace Slack je skvělý způsob, jak dohnat, co jsem včera zmeškal, nebo jak začít pracovní den už během cesty do práce. Pokud potřebuješ upozornit členy týmu, stačí klepnout na @ a zobrazí se seznam kolegů a skupin. Dostanou oznámení, že by si měli prohlédnout vlákno nebo dokument. S aplikací je stejně snadné přejet prstem a nastavit svůj stav na „pryč“, pokud si práci neberete domů.
Slack nám jako firmě umožňuje sdílet naše nápady, kreativitu a pokroky. Také nám pomáhá posílat si navzájem videa s kočkami a podivné gify hned, jak je uvidíme.
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