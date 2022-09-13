Autor: Bobby Rae
Myslím, že se dá s jistotou říci, že jsme všichni už někdy byli na veletrhu práce. Ta zdánlivě nekonečná hala s řadami stolů, za nimiž sedí zástupci firem a rozdávají spoustu reklamních dárků v naději, že se ucházíš o jednu z jejich pozic. Je to už roky, co jsem na takovém veletrhu byl naposledy, a mám podezření, že kdybych se tam vydal dnes, nabídky práce by se trochu lišily od těch, které tam byly tehdy.
S technologickým vývojem je nevyhnutelné, že se role budou objevovat a mizet (častěji, než bychom si asi chtěli připustit). Ty, které se objevují, však mají jedno společné. Vznikly v důsledku technologických změn a stále rostoucího využívání automatizace.
Podívejme se tedy na pět povolání, o kterých si myslíme, že budou existovat do roku 2030.
Chief Automation Officer (CAO)
Pokud pracuješ v oblasti technologií, jistě ti není cizí rostoucí možnost automatizovat stále více každodenních úkolů. Od e-mailů až po plánování schůzek, manuální procesy se z pracovního dne stále více vytrácejí.
S tím, jak se podniky stávají technologicky vyspělejšími, stává se automatizace stále větší nezbytností. Zvýšení produktivity a efektivity, které nabízí, zajišťuje, že firmy nezůstanou pozadu za svými konkurenty.
A právě zde vstupuje do hry CAO. Jako odborník se zkušenostmi v oblasti automatizace a strategie by prozkoumal cíle společnosti a vypracoval plán, které procesy lze automatizovat. Rovněž by řídil automatizační procesy v rámci společnosti, aby zajistil jejich správné fungování a aktualizaci podle potřeby.
Dinesh Nirmal, generální ředitel IBM Automation, řekl: „Tato role je klíčová, protože v příštím desetiletí bude růst v tomto odvětví předstihovat schopnost najímat a udržet si zaměstnance v tempu tohoto růstu.“
„Úkolem vedoucího pro automatizaci by tedy bylo zajišťovat digitální dovednosti a pracovní sílu, spolu s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) zaměřenými na úspory, a to prostřednictvím zaměření na úkoly s vysokou přidanou hodnotou.“
Specialista na gamifikační marketing
Gamifikační marketing je nová forma digitálního marketingu, která se rychle rozvíjí. zpráva z roku 2019 odhadovala hodnotu trhu na přibližně 6,3 miliardy dolarů s prognózou, že do roku 2027 dosáhne 37 miliard dolarů.
Základní myšlenkou gamifikace je využití designových prvků z her k přilákání a udržení zákazníků. Používáním tvého produktu jsou motivováni odměnami. Každý, kdo někdy používal aplikace jako Duolingo , ví, o co jde.
A specialista na gamifikační marketing je někdo, kdo navrhuje a vytváří marketingové kampaně, které motivují zákazníky k používání produktu tím, že z něj udělá hru. Mezi způsoby, jak toho dosáhnout, patří například:
Body: Uživatelé získávají body za interakci s tvým produktem. Tyto body lze vyměnit za ceny
Odznaky: Lidé jsou odměňováni za dosažení cíle v rámci produktu
Žebříčky: Jména a skóre zákazníků se zveřejňují na žebříčku, aby se podpořila soutěživost
Ukazatele průběhu: Zákazníkům se zobrazuje pruh, který se plní čím více tvůj produkt používají.
Finanční poradci v oblasti digitálních měn
Od chvíle, kdy se v roce 2008 na trhu objevil bitcoin, se růst různých typů digitálních měn a nefungibilních tokenů (NFT) neustále rozšiřuje. Do roku 2028 se očekává se, že jejich hodnota dosáhne 1,9 miliardy dolarů.
Finanční poradci nejsou zrovna novinkou, ale s masivním nárůstem počtu lidí, kteří vlastní nějakou formu kryptoměny, roste i poptávka po odbornících.
Poradce v oblasti digitálních měn bude nabízet služby podobné těm, které poskytuje běžný finanční poradce. Klíčovým rozdílem je, že se bude specializovat na oblasti jako blockchain.
Productivity Officers
Tyto pozice v podstatě dělají přesně to, co naznačuje jejich název. Jejich úkolem je zvyšovat produktivitu organizace. To ale neznamená, že člověk v této roli stojí nad stoly zaměstnanců a mává příslovečným bičem. Spíše zajišťuje, aby procesy fungovaly co nejlépe a aby byly správné úkoly přiděleny správným týmům.
Vzhledem k tomu, že stále více firem přechází na cloudové nebo webové systémy, úkoly již nejsou řešeny pouze jedním oddělením nebo týmem. Například dnes může snadno nastat situace, kdy do přijetí nového klienta budou zapojeny týmy prodeje, zákaznické podpory, financí a možná i další. Úkolem produktivity manažera je zefektivnit tyto mezitýmové procesy a zajistit jejich hladký chod.
Od začátku pandemie pracuje na dálku více lidí než kdykoli předtím a očekává se, že v roce 2023 tento trend poroste. Odborníci na produktivitu mohou zajistit, aby týmy zůstaly motivované – i když jsou rozptýleny po celém světě – a najít ty nejlepší nástroje, které usnadní práci z domova.
Návrháři chytrých domácností
Myšlenka chytrých domácností za poslední desetiletí zaznamenala exponenciální růst. Od zapnutí kávovaru až po zatáhnutí záclon – vše lze ovládat na dálku pomocí virtuálního asistenta.
Návrhář chytré domácnosti je něco jako interiérový designér pro tvou techniku. Naplánuje a zrealizuje systém, který automatizuje úkony v celé tvé domácnosti. Může jít o něco jednoduchého, jako je zapínání a vypínání světel na tvůj hlas, až po plně automatizované řešení zahrnující osvětlení, zvukové systémy, žaluzie a zabezpečení.
Někteří návrháři inteligentních domácností mohou nakonec spolupracovat přímo s architekty a zavádět technologie již v rané fázi plánování. Jiní budou spolupracovat se zákazníky buď po dokončení stavby, nebo při rekonstrukci, aby jim pomohli zavést požadované automatizace.
Když už mluvíme o automatizaci, věděl jsi, že si s Doodle můžeš automatizovat svůj den pouhými několika kliknutími? Vytvoř si ještě dnes svou první skupinovou anketu.
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