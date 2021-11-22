Téměř ve všech firmách, ve kterých jsem v posledních letech pracoval, byla vždy jedna konstanta: Slack byl nejoblíbenější preferovanou platformou pro interní komunikaci. To platí i pro nás všechny, kteří pracujeme v Doodle. Ať už tedy potřebujeme zkontrolovat stav projektu, požádat o materiály a podklady, oznámit nové firemní a personální iniciativy nebo si prostě popovídat s členy týmu a kolegy, vše se odehrává na Slacku. Nikdo neposílá e-maily.
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Práce na dálku by se dalo zjednodušit až desetkrát, pokud by se integrace do Slacku obohatila o umělou inteligenci. Náš produktový tým neustále sleduje dění na pracovištích a přidává na naši platformu nové funkce, které se přizpůsobují měnícím se okolnostem. A přesně to také udělali. Náš oblíbený Doodle Bot, který sídlí ve Slacku, má nyní funkci „Book it!“.
I když bych mohl poeticky rozplývat se nad krásou a propracovaností této nové funkce, ve skutečnosti bych jí tím neudělal spravedlnost. Proto jsem si sedl s jednou z našich produktových manažerek, Netali Jakubovitzovou. Ta mi nabídla několik svěžích a podnětných pohledů na umělou inteligenci, chytré technologie a na to, jak tyto technologické pokroky utvářejí novou budoucnost práce.
Zde jsou úryvky z našeho rozhovoru.
Myslíš si, že význam umělé inteligence v oblasti plánování byl v minulosti ve srovnání s jinými odvětvími podceňován nebo přehlížen? Proč si to myslíš?
Netali: Plánování je velmi osobní záležitost a zahrnuje řadu jednání. Jedna osoba (organizátor) musí jednat s několika lidmi (někdy i s desítkami), aby se dohodli na předmětu/tématu schůzek, na tom, kteří lidé jsou pro účast nejdůležitější, jaké výsledky je třeba dosáhnout a na jediném dni a čase, který vyhovuje všem účastníkům (napříč časovými pásmy). A dosažení konsensu obvykle závisí na osobních preferencích, chování a prioritách.
Například naše data ukazují, že lidé si často vybírají termíny schůzek, které jsou ve skutečnosti v rozporu s jejich rozvrhem (již se zavázali k účasti na jiné schůzce). Pokud je třeba naplánovat skupinovou schůzku a většina účastníků má volno v určitém časovém úseku, často se stává, že ta jedna osoba, která má v daném čase jinou schůzku, tuto schůzku přesune – jen aby vyhověla ostatním 9 účastníkům.
I když se to tedy může často stávat, obvykle jde o osobní rozhodnutí, které uživatel učinil až poté, co již začalo vyjednávání o schůzce. Kdyby však tento uživatel obdržel prediktivní návrh na rezervaci schůzky v čase, který je již vyhrazen pro jinou schůzku, mělo by to přesně opačný účinek, než je žádoucí – uživatel by tento návrh vnímal jako neintuitivní a vůbec neinteligentní. Protože se strojové učení do značné míry opírá o lidskou intuici, může být náročné naučit stroje předvídat takové změny v chování.
Jak si myslíš, že by umělá inteligence (a chytré funkce služby Book it!) mohly pomoci lidem pracujícím na dálku zvýšit produktivitu virtuálních schůzek?
Netali: Na pracovišti bylo řízení času vždy klíčovým faktorem produktivity a výkonu zaměstnanců. Nyní však bude důležitější než kdy jindy, protože mnoho zaměstnanců se musí přizpůsobit přechodu z příležitostné práce na dálku na práci na dálku na plný úvazek. To byl impuls k přidání funkce Book it! založené na umělé inteligenci do Doodle Botu ve Slacku.
Před několika lety provedl tým Doodle experiment zaměřený na chování při plánování schůzek. Zkoumali jsme, jak rozsáhlý, zdlouhavý a rozmanitý může být celý proces plánování – s pomocí Doodle i bez ní. Výsledky byly již tehdy přesvědčivé. U obchodních schůzek se šesti až osmi účastníky mohlo naplánování schůzky bez Doodle trvat i více než 30 minut. Při použití Doodle se tato doba výrazně zkrátí (na 5 až 10 minut). Díky naší nové funkci „Book It“ v Doodle Botu na Slacku mohou lidé pracující na dálku ušetřit ještě více času. Například jsme vypočítali, že rezervace schůzky pomocí funkce „Book it!“ (v rámci Doodle Botu na Slacku) trvá v průměru 1 minutu a 38 sekund.
Toto je dokonalý příklad toho, jak technologie sehraje klíčovou roli při zvyšování produktivity zaměstnanců pracujících na dálku. Těch 10 až 20 minut navíc lze využít k brainstormingu, plánování další virtuální schůzky nebo sepsání měsíční zprávy o výkonu. A co je nejdůležitější, tento ušetřený čas zbavuje lidi zátěže a rutiny spojené s plánováním schůzek – a umožňuje jim soustředit se na to, aby byli během samotné schůzky co nejvíce spolupracující a produktivní.
Předpovídání a navrhování dalších kroků (v procesu plánování schůzek) zbaví uživatele veškeré zátěže spojené s plánováním schůzek a přesáhne rámec samotného plánování až do spolupráce, která probíhá během schůzky, a následných kroků po schůzce. Tím, že nechají umělou inteligenci postarat se o rutinní a časově náročné úkoly spojené s plánováním, se mohou zaměstnanci pracující na dálku soustředit na osobnější interakce s lidmi, se kterými se scházejí. To je výhodné pro všechny.
Jak vypadá budoucnost plánování v Doodle? Jaké místo bude mít umělá inteligence v rámci produktového plánu?
Netali: Jednou z našich velkých vizí – jak jako společnosti, tak jako produktu SaaS – je mít vliv na celý životní cyklus schůzek. To znamená jít nad rámec pouhého plánování a ovlivňovat také efektivitu a účinnost samotných schůzek. Abychom toho dosáhli, představujeme si budoucnost, ve které schůzky vytvořené na Doodle budou poskytovat robustní analytické údaje a poznatky v oblasti řízení lidí, náboru a zapracování nových zaměstnanců, výkonu zaměstnanců a rozvoje talentů.
Co by to mohlo znamenat pro firmy? Podrobné analýzy schůzek by mohly odhalit vzorce a trendy, které by se mohly ukázat jako cenné pro personálními odděleními, manažerům a vedení. Analýza schůzek by například mohla odhalit, že se zaměstnanec účastní klíčových schůzek a proaktivně iniciuje individuální schůzky s členy týmu, kolegy z jiných oddělení i se zákazníky a partnery. Zaznamenává tento zaměstnanec také nárůst produktivity? Je jeho práce vnímána jako kreativnější a inovativnější, a to z velké části díky jeho intenzivnější spolupráci a zpětné vazbě od ostatních? To jsou všechno otázky, na které by mohly odpovědět důkladné poznatky z jednání.
Navíc by personální týmy mohly tyto typy analýz a poznatků využít k lepšímu pochopení výzev a priorit svých zaměstnanců – a následně vypracovat plán zlepšení. Podrobné analýzy schůzek, které mohou poukázat na trendy v produktivitě, angažovanosti, spolupráci a dokonce i výkonu, budou pro organizace nesmírně cenné.
Digitální technologie se staly ústřední součástí našich dnešních životů. To platí dnes více než kdy jindy. Umělá inteligence je tedy přirozeným pokračováním tohoto vývoje, protože nám zjednoduší život a zvýší naši efektivitu.
Chceš-li se dozvědět více o tom, jak funguje funkce Book it! v Doodle Botu, podívej se na toto video.
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