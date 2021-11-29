12. července 2017
S potěšením oznamuji několik nových vylepšení beta verze Doodle, která byla dnes vydána, včetně pozvánek e-mailem a znatelného zvýšení výkonu. Nejnovější verzi si můžeš vyzkoušet na doodle.com.
Chceš začít?
Doodle již více než deset let nabízí jednoduchý a snadný způsob, jak se dohodnout na termínech, místech a vlastně téměř na čemkoli, a právě přechází na nově přepracovanou verzi. Spolu s novým vzhledem zrychlujeme a zjednodušujeme i úkoly, které lidé na webu provádějí nejčastěji. Na základě zpětné vazby k novému designu pokračujeme ve vylepšování, než jej zpřístupníme širšímu okruhu uživatelů po celém světě.
Doodle beta se neustále vylepšuje
S radostí oznamujeme několik nových vylepšení beta verze Doodle, která byla vydána včera. Pozvánky e-mailem a několik významných vylepšení výkonu dělají z Doodle ještě rychlejší a lepší nástroj. Navštiv stránku doodle.com a nejnovější verzi si vyzkoušejte přímo sami!
Doodle již více než deset let nabízí jednoduchý a snadný způsob, jak se dohodnout na termínech, místech a vlastně téměř na čemkoli, a právě přechází na nově přepracovanou verzi. Spolu s novým vzhledem Doodle vylepšujeme také nejčastější úkony, které uživatelé na našem webu provádějí, aby byly ještě rychlejší a snazší.
Pozvi účastníky e-mailem
Po vytvoření ankety nyní můžeš účastníky pozvat přímo prostřednictvím jejich e-mailových adres.
Kromě ručního zadávání e-mailových adres můžeš také zkopírovat a vložit seznam e-mailů. Pokud sdílíš svou anketu e-mailem s více než jednou osobou, nezapomeň adresy oddělit čárkami nebo novými řádky.
Krok za krokem k rychlejšímu Doodle
Když vytvoříš anketu nebo se jí zúčastníš, první stránka se načte o více než sekundu rychleji (v některých případech i více) než dříve. Naším cílem je, aby byl Doodle tak rychlý, že si načítání ani nevšimneš – ještě jsme toho úplně nedosáhli, ale je to velký krok správným směrem.
Naši beta verzi Doodle neustále vylepšujeme. Navštiv stránku beta.doodle.com a vyzkoušej si naše nejnovější vylepšení na vlastní kůži. Pokud máš jakoukoli zpětnou vazbu, připomínky nebo návrhy, neváhej nám napsat na [email protected].
Doodle ti přeje příjemné plánování!
Chceš začít?
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