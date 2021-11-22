Redesign
V dubnu 2017 jsme v několika zemích začali zavádět náš přepracovaný Doodle. Pamatuješ si, jak Doodle vypadal dříve? Tu robustní verzi, kterou jsme měli téměř deset let? Nový design je mnohem elegantnější a uživatelsky přívětivější. Beta verzi webu jsme provozovali až do října, než jsme starý Doodle definitivně vyřadili z provozu. Díky vaší zpětné vazbě jsme vylepšili celkový průběh vytváření anket a účasti v nich. Rozesílání pozvánek je snazší a správa anket je intuitivnější. Zrychlili jsme také načítání stránek o více než jednu sekundu. Co na to říct? Vše jsme přepracovali, ale zůstali jsme věrní produktu, který máte rádi. To je opravdová magie.
Meekan
Také jsme připravili něco skvělého s Meekanem. Pokud to ještě nevíš (a měl bys), Meekan je nejchytřejší AI asistent pro plánování na světě. Dříve jsi mohl s Meekanem komunikovat přes Slack, Hipchat a Microsoft Teams. V listopadu jsme vydali rozšíření Meekan pro Chrome, takže s Meekanem můžete komunikovat přímo ve svém prohlížeči. Propoj prohlížeč se svým účtem Google. Přidej pozvané osoby a Meekan během několika vteřin porovná rozvrhy všech a navrhne nejlepší termíny. Je to hračka.
Spojení Meekan a Doodle je budoucnost plánování. Představ si, jak by vypadala tato umělá inteligence v kombinaci s plánovací aplikací, kterou už tak miluješ. Na druhou polovinu roku máme naplánované některé vzrušující novinky, takže nás určitě sleduj.
Aplikace
V červnu jsme byli jedni z prvních, kterým Google povolil implementaci nové okamžité aplikace pro Android instant app. Tato technologie byla k dispozici až od loňského roku a my jsme byli vybráni k beta testování nové verze. Instant apps poskytují zážitek jako u nativní aplikace, takže s Doodle můžeš vytvářet ankety na mobilu i bez nainstalované aplikace. Vždy na špici. iOS se v průběhu roku stále zlepšoval. Nyní můžete v naší aplikaci využívat všechny prémiové funkce (jako například přehled chybějících účastníků a branding), které znáte z webové stránky.
Rok 2017 byl úžasný, ale v roce 2018 se chystáme na ten nejlepší rok vůbec.
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