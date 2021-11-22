Ve vzdělávání není žádným tajemstvím, že klíčovou součástí úspěšné pedagogické práce je poskytování příležitostí k přímé interakci mezi studenty a vyučujícími. Ať už jde o to, aby si studenti mohli ujasnit své chápání obtížných pojmů, nebo o vyřešení důležitých otázek týkajících se struktury kurzu, dostupnost vyučujících pro studenty je důležitá pro uspokojování individuálních vzdělávacích potřeb. Někdy stačí pouhých pět nebo deset minut individuální interakce, aby se vzdělávací zážitek zcela proměnil.
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Konzultační hodiny hrají klíčovou roli při zajišťování úspěchu studentů. Jak však studenti i pedagogové vědí, plánování konzultačních hodin není vždy hladký proces. Od potíží s domlouváním individuálních termínů až po dlouhé čekací doby spojené s konzultacemi bez předchozího objednání – zkušenost s konzultačními hodinami často není pozitivní. A zatímco význam poskytování příležitostí ke kontaktu se studenty je dnes možná větší než kdy jindy – velké distanční kurzy mohou být často neosobním zážitkem –, výzvy spojené s plánováním termínů schůzek se jen zvýšily. Dny papírových přihlašovacích listů. Dlouhé fronty, které se dříve táhly po chodbách, se nyní proměnily v dlouhé e-mailové řetězce.
Proces domlouvání konzultačních hodin však nemusí být nijak náročný. Jako vysokoškolský lektor, který věří v to, jak důležité je studentům usnadnit setkání s vyučujícími, mohu potvrdit, že Doodle je pravděpodobně nejjednodušší způsob, jak konzultační hodiny zorganizovat.
Jak je znázorněno níže, registrační termíny můžeš vytvořit během pěti minut, což ti ušetří čas a celý proces bude pro studenty mnohem přitažlivější.
Jak fungují termíny na rezervační stránce Doodle
Skutečnou předností používání Doodle při domlouvání schůzek je jeho jednoduchost a flexibilita. Přehledný přístup Doodle k vytváření rezervační stránka je ideální i pro ty, kteří se technice příliš nevyznají, a nabízí možnosti přizpůsobení, které vyhovují pedagogům všech úrovní. Navíc díky intuitivnímu procesu registrace je pro studenty vyplnění formuláře přitažlivé a jednoduché.
Krok 1: Propojení tvého kalendáře
Jednou z mnoha výhod používání termínů na rezervační stránce Doodle je možnost přímé integrace s Google Calendar i Office 365. Naplánované schůzky rezervované přes Doodle se přímo integrují do tvého hlavního kalendáře a jakékoli další schůzky, které do kalendáře zadáš, se synchronizují s Doodle, čímž se automaticky zabrání tomu, aby si studenti tento čas rezervovali.
Krok 2: Vytvoření rezervační stránky
Jakmile propojíš svůj externí kalendář, můžeš začít zadávat informace o svých úředních hodinách. Patří sem:
Název kalendáře: Jak svým studentům jasně dát najevo, že se přihlašují do správného kalendáře
Přizpůsobitelný odkaz: Odkaz, který můžeš sdílet se svými studenty e-mailem nebo na nástěnce kurzu. Je přizpůsobitelný, což opět pomáhá studentům jasně pochopit, k čemu odkaz slouží.
Popis: To se může hodit pro přidání dalších pokynů, například abys studenty nasměroval k přihlášení na jeden termín schůzky.
Místo: V případě osobních konzultací můžeš toto pole použít k připomenutí studentům, kde se nachází tvoje kancelář. V případě online konzultací můžeš do tohoto pole vložit odkaz na svou online zasedací místnost. Pokud používáš Zoom, Doodle nabízí další možnosti, jak vytvoření individuálního odkazu pro každou schůzku, takže toto pole můžete nechat prázdné.
Krok 3: Nastavení dostupných termínů schůzek
Dalším krokem při nastavování tvých konzultačních hodin je vyhradit si časy, kdy budeš k dispozici pro setkání se studenty. Tím si zajistíš, že ti termíny schůzek budou vyhovovat, a zabráníš tomu, aby ti schůzky se studenty zaplnily celý týden. Ačkoli se časové úseky pohodlně přenášejí z týdne na týden, pokud se vyskytne týden, kdy nebudeš v určitém časovém úseku k dispozici, stačí vytvořit událost ve svém propojeném kalendáři, označit ji jako „zaneprázdněn“ a tyto časy se automaticky odstraní ze rezervační stránky na Doodle.
Doodle také rozpozná polohu uživatele, takže i když časy schůzek, které vytvoříš, jsou všechny v tvém časovém pásmu, každý student nacházející se v jiné části světa uvidí dostupné termíny schůzek ve svém místním čase.
Krok 4: Zadání podrobností schůzky
Termíny schůzek vytvořené v Doodle lze na rezervační stránce přizpůsobit následujícími způsoby.
Délka schůzky: Urči, jak dlouho mají schůzky trvat. Pokud chceš mít více možností délky schůzky (například 15 minut pro konzultační hodiny, ale hodinové bloky pro skupinové schůzky), stačí vytvořit dvě samostatné rezervační stránky. Jelikož se všechny samostatné kalendáře synchronizují s tvým hlavním kalendářem, pokud je schůzka rezervována na jedné z nich, daná časová možnost bude automaticky odstraněna z druhé rezervační stránky.
Možnost „Future Horizon“: „Future Horizon“ je skvělý způsob, jak omezit, jak dlouho dopředu si studenti mohou rezervovat termíny. Můžeš například omezit registrace pouze na následující dva týdny. To ti dává flexibilitu při plánování jiných závazků, aniž bys se musel obávat, že si student daný termín u tebe rezervoval s velkým předstihem.
Minimální lhůta pro přihlášení: Další skvělou funkcí, která ti pomůže udržet si přehled o tvém kalendáři, je možnost nastavit minimální lhůtu pro přihlášení. Tím, že zajistíš, aby se studenti museli přihlásit s určitým předstihem, můžeš si podle toho naplánovat svůj den, aniž by ses musel obávat, že se na poslední chvíli přihlásí spousta studentů, kteří se s tebou chtějí setkat.
Časová rezerva: Schůzky se studenty, které na sebe navazují, mohou být únavné. Může se proto hodit započítat mezi schůzkami časovou rezervu, abys měl chvilku na to, se vzpamatovat nebo si prostě dát krátkou pauzu. Stačí jen vybrat, jak dlouhou časovou rezervu mezi jednotlivými schůzkami chceš mít.
Krok 5: Přidání vlastních otázek
Posledním krokem při nastavování tvých konzultačních hodin, který ti pomůže zajistit, aby tvé schůzky během konzultačních hodin proběhly mnohem hladčeji, je získat další informace od studentů. Například když se předem zeptáš, o čem studenti chtějí diskutovat, může ti to pomoci se včas připravit, čímž se sníží tlak v den schůzky. Pokud vyučuješ více tříd nebo sekcí, může být také užitečné tyto informace shromáždit, abys je nemusel v den schůzky hledat.
Krok 6: Náhled dostupných termínů
Tímto máš nastavení rezervační stránky pro své konzultační hodiny hotové a můžeš si prohlédnout, jak bude schůzka vypadat, až se studenti budou přihlašovat.
Studenti se mohou zaregistrovat přímo z odkazu, aniž by si museli zakládat účet, a e-mailem obdrží potvrzení rezervace. Termín se také automaticky synchronizuje s tvým hlavním kalendářem, což pomáhá snížit riziko, že na schůzku zapomeneš.
Studenti mají také možnost přímo změnit termín schůzky přímo z potvrzovacího e-mailu, což ti ušetří čas, který bys jinak strávil domlouváním náhradního termínu.
O pár minut později… je problém s plánováním termínů tvých konzultačních hodin vyřešen
Doodle je jedním z nejjednodušších způsobů, jak plánovat konzultační hodiny pro studenty. Jak je znázorněno výše, vytvoření odkazu na rezervační stránku, který lze sdílet se studenty, zabere jen jednu až dvě minuty, což ti umožní plánovat termíny konzultací s minimálním úsilím.
Díky všestrannosti možností plánování schůzek, které Doodle nabízí, zjistíš, že jakmile jednou vyzkoušíš, jak skvěle se s Doodle plánuje, budeš ho používat nejen k rezervaci konzultačních hodin, ale i k domlouvání všech ostatních schůzek. Už nikdy se nebudeš chtít vrátit k ručnímu plánování schůzek přes e-mail.
Chceš-li se dozvědět, jak využít funkce Doodle ke zlepšení svých vzdělávacích setkání, podívej se na „The Educator’s Meeting Playbook.“
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Autor: Gareth Keeves
Gareth je lektorem strategie na Rice University a na University of California v Davisu. Titul PhD v oboru strategie získal na University of Michigan. Rád se setkává se studenty a učí se nové způsoby, jak zlepšit zážitek z online vzdělávání.
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