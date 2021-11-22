Jak ví každý, kdo někdy pracoval v akademickém prostředí: schůzky jsou nezbytnou součástí akademického života. Umožňují přímou interakci se studenty a ostatními členy fakulty. Jsou také nezbytné pro organizaci mnoha administrativních činností, které tvoří základ akademického života. A samozřejmě jsou nedílnou součástí různých úrovní rozhodování výborů, které se odehrává uvnitř univerzit.
Výzkumy ukazují, že akademičtí pracovníci mohou trávit až 30 procent svého času na schůzkách. Nedávný přechod mnoha akademických institucí na online výuku je dalším důvodem, proč plánovat individuální a skupinových schůzek tak důležitá právě teď.
Ačkoli jsou schůzky nedílnou součástí akademického života, proces plánování schůzek může být opravdu zdlouhavý. Vím to z vlastní zkušenosti jako vysokoškolský lektor – někdy trvalo několik dní vzájemného dohadování, než se podařilo domluvit jedinou schůzku.
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Ačkoli si pedagogové často stěžují na čas, který věnují administrativním úkolům, domlouvání schůzek nemusí být tak složité. Online nástroje pro plánování schůzek mohou celý proces zjednodušit a zajistit domluvení schůzky během několika minut.
Jelikož jsem aktivním uživatelem Doodle, napadlo mě, že by bylo užitečné sdílet šest důvodů, proč by pedagogové, včetně mě, měli věřit v sílu online nástrojů pro plánování.
Důvod č. 1: Omez nutnost nekonečné výměny e-mailů
Jedním z důvodů, proč se pedagogové (na všech úrovních) obracejí k online softwaru pro plánování, je snaha omezit neustálého přívalu e-mailů spojených s plánováním a často i přeplánováním schůzek. Zjišťování dostupnosti, výběr času a potvrzování podrobností nevyhnutelně trvá déle, než se zpočátku očekávalo.
Nespočetné e-mailové výměny mají dopad nejen na vyučující a zaměstnance, ale i na studenty. Čas promarněný na zbytečné administrativní úkoly je únavný pro všechny zúčastněné a zvyšuje riziko nedorozumění. Sledování odpovědí všech zúčastněných prostřednictvím e-mailu je zdlouhavý a psychicky vyčerpávající proces.
Vzhledem k tomu, že fyzické přihlašovací listiny již nepřicházejí v úvahu pro kurzy, které přešly do online podoby, pedagogové rychle zjišťují, že e-mailové řetězce nejsou škálovatelné, když koordinaci termínů schůzek ve stylu „konzultačních hodin“. Možnost využít online nástroj pro plánování k zasílání pozvánek do kalendáře celé třídě, díky čemuž lze schůzky vytvářet bez jakékoli e-mailové korespondence a bez rizika dvojitého rezervování časového úseku, může zcela proměnit celý proces plánování.
Důvod č. 2: Plánuj schůzky podle svých představ
Další velkou výhodou centralizovaného nástroje pro plánování je možnost zablokovat si v kalendáři konkrétní časové úseky vyhrazené pro schůzky se studenty. Bez pevně stanovených konzultačních hodin hrozí, že se tvůj kalendář rychle zaplní jednotlivými schůzkami, které budou rozptýleny po celém týdnu a zanechají ti jen málo, pokud vůbec nějaké, volného času na přípravu na výuku nebo na jiné výzkumné úkoly.
Jednou z klíčových výzev, jak zůstat produktivní v dalších akademických úkolech a výzkumu během období výuky, je totiž méně celkový čas strávený schůzkami se studenty a více neustálé přerušování kvůli řešení individuálních problémů studentů. Vyhrazení konkrétních časových úseků pro schůzky se studenty usnadňuje rozvržení času a uvolňuje ti kalendář, takže máš více času soustředit se na zodpovídání studentských dotazů. Také ti to umožňuje vyhradit si konkrétní čas na soustředění se na jiné činnosti, včetně přípravy na výuku a výzkumu.
Důvod č. 3: Zabraň tomu, aby schůzky zasahovaly do jiných závazků
Další způsob, jakým nástroje pro plánování schůzek zabraňují schůzkám zasahovat do jiných závazků, je možnost nastavit čas zahájení a ukončení. Zaprvé, stanovení jasného očekávání předem, že schůzka bude trvat pouze určitou dobu (např. 30 minut nebo 15 minut), pomáhá vyhnout se situacím, kdy by studenti mohli protahovat rozhovory nad rámec stanovené délky schůzky, diskutovat o nepodstatných tématech nebo klást opakované otázky, na které by s minimálním úsilím snadno našli odpovědi sami.
Předem stanovené časové úseky vytvářejí očekávání, jak dlouho bude schůzka trvat, což pomáhá zajistit, že studenti přijdou na schůzku připraveni diskutovat o tom, s čím se potýkají, nebo o oblastech, kterým v učebních materiálech nerozumí. Předem stanovené časové úseky také vytvářejí společné povědomí o tom, že vyučující mají pravděpodobně hned poté další schůzku, což pomáhá ukončit jakoukoli schůzku, která se začíná zbytečně protahovat.
Pevně stanovené termíny schůzek mohou také přispět k tomu, aby studenti byli dochvilní a respektovali tvůj čas. I když začátek s pětiminutovým zpožděním nemusí působit jako výrazná odchylka od domluveného času, znalost pevného času ukončení předem jim dodává další motivaci, aby dorazili včas.
Důvod č. 4: Získej předem informaci o tématu schůzky
Jednou z historických výzev při setkáních se studenty je šíře možných otázek, které mohou být položeny s očekáváním okamžitých odpovědí. Zatímco mnoho studentských otázek má rutinní povahu, nevyhnutelně se vyskytnou i témata, která mohou zaskočit i zkušeného pedagoga. Na dotazy týkající se konkrétních aspektů sylabu nebo složitostí pojmů z předmětu může být v daném okamžiku obtížné si vzpomenout.
Klíčovou výhodou používání online nástrojů pro plánování schůzek je možnost přidat textové pole, do kterého lze předem zaznamenat, na co se studenti konkrétně ptají. Vědět, jaká témata budou na schůzce probírána, nejenže umožňuje předem se připravit, ale také snižuje obavy z toho, jak se schůzky budou vyvíjet.
Důvod č. 5: Získej jasný přehled o svých schůzkách – už se nikdy nebudeš muset bát, že zapomeneš na schůzku
Jedním z rizik plánování schůzek prostřednictvím e-mailu je zapomenutí na schůzku. Když jsou domluvy roztříštěné do různých e-mailových řetězců, je snadné schůzku přehlédnout, naplánovat více schůzek na stejný čas nebo strávit spoustu času a duševní energie sledováním různých závazků. Plánování schůzek na jednom centrálním místě výrazně pomáhá těmto problémům předejít.
Díky online nástroji pro plánování schůzek si můžeš všechny své schůzky prohlédnout na jednom místě, rychle zkontrolovat denní rozvrh, abys nic nezapomněl, a tím pádem se vyhnout nutnosti věnovat čas předem zapamatování si svého rozvrhu. Integrace s jinými kalendářovými aplikacemi také pomáhá zajistit, že naplánované schůzky zůstanou synchronizované s tvými stávajícími událostmi v kalendáři a že budeš dostávat pravidelné upozornění na schůzky, které ti připomenou tvé termíny.
Důvod č. 6: Sniž překážky bránící individuálním osobním schůzkám
Jednou z méně zřejmých, ale potenciálně nejdůležitějších výhod snadno použitelného a robustního nástroje pro plánování je snížení překážek, které brání studentům v domlouvání přímých interakcí s vyučujícími. S nedávným nárůstem vzdáleného vzděláváníse tradiční příležitosti studentů k vyjasnění otázek týkajících se pojmů z kurzu nebo úkolů výrazně omezily. Studenti již nemají vždy možnost ověřit si látku se svými spolužáky nebo po hodině položit jednoduché administrativní dotazy.
Možnost, aby si studenti mohli jednoduše rezervovat termíny online, nejenže usnadňuje proces plánování, ale také znamená, že plánování schůzek s vyučujícími je přitažlivější, což zvyšuje pravděpodobnost, že i ti nejizolovanější studenti se budou cítit pohodlně při domlouvání termínu k objasnění látky. Samotné zveřejnění časových slotů pro konzultace totiž studentům dává pocit snadnějšího přístupu k vyučujícím, což je obzvláště důležité u online kurzů, které jinak mají tendenci působit neosobně. Takové individuální termíny také umožňují osobnější diskuse, než je možné při konzultačních hodinách typu „drop-in“, a dávají studentům možnost nadhodit témata, o kterých by se před svými spolužáky možná necítili pohodlně mluvit.
Nejjednodušší software pro plánování schůzek
Doodle nabízí jednu z nejjednodušších, ale zároveň nejkomplexnějších platforem pro plánování schůzek v akademickém prostředí. Ať už jde o nabídku časových termínů, která se perfektně hodí pro plánování schůzek se studenty, nebo o hledání termínů, kdy se může sejít více členů fakultní komise, Doodle ti usnadní organizaci schůzek.
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Autor: Gareth Keeves
Gareth je lektorem strategie na Rice University a na University of California v Davisu. Titul PhD v oboru strategie získal na University of Michigan. Rád se setkává se studenty a učí se nové způsoby, jak zlepšit zážitek z online vzdělávání.
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