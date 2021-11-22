Krátké pracovní dny, dlouhé prázdniny a skutečný dopad na společnost. Co by se dalo nemilovat na kariéře ve školství? No, zdá se, že toho je spousta. V současné době panuje rozsáhlý nedostatek kvalifikovaných učitelů, který se týká USA, přes Atlantik až do Velké Británie a dokonce i na evropský kontinent.
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Tam, kde v současné době nedochází k nedostatku pracovníků, a to na administrativních nebo vedoucích pozicích, stávající zaměstnanci stárnou. Odvětví se nedaří přilákat mladé talenty v takovém počtu, jaký by byl potřebný k jejich nahrazení.
Jedním z hlavních důvodů je to, že výuka je dnes oprávněně vnímána jako velmi stresující povolání. Výzkum provedený Národní nadace pro výzkum ve vzdělávání odhalil, že učitelé trpí větším pracovním stresem než jakákoli jiná profese, s vysoké úrovně vyhoření , což vede k tomu, že znepokojivý počet učitelů opouští své povolání. Tyto údaje jsou méně výrazné u administrativních a podpůrných pozic, ale stále vyšší než u srovnatelné kancelářské práce v jiných odvětvích.
Většina učitelů uvádí tři hlavní důvody pro neuvěřitelně vysokou úroveň stresu, kterou denně pociťují: chování žáků, neustálé otročení hodnocení a nedostatek času.
Technologie má být jedním z hlavních způsobů, jak řešíme řízení času, s využitím nástroje ke zvýšení naší produktivity a efektivity a zbavit se nevhodných opakujících se činností, které lze automatizovat. Ve skutečnosti tomu však tak není v mnoha profesích, včetně sektoru vzdělávání, kde v důsledku postupného pronikání digitálních technologií se technologie stala pánem namísto služebníkem učitelů a administrátorů. Nikde to není patrnější než ve vztahu k e-mailu.
Důvod č. 1: E-mailová záplava narůstá
Jedním z hlavních problémů, s nimiž se učitelé potýkají, je prostý nedostatek času. Poté, co jsou na nohou a v podstatě „vystupují“ asi šest hodin denně, čeká je ještě dlouhý seznam administrativních úkolů, od plánování přes opravování až po vyřizování e-mailů.
Ačkoli e-mail existuje již více než 40 let a široce se používá už 20 let, jeho popularita neprojevuje žádné známky poklesu. Počet uživatelů e-mailu, e-mailových účtů a odeslaných e-mailů se stále každým rokem roste. V roce 2015 bylo odesláno něco přes 200 miliard e-mailů a do roku 2019 se tento počet zvýšil na téměř 350 miliard. Podle serveru Statista se očekává, že tento počet vzroste na více než 347 miliard e-mailů denně v roce 2022.
Průměrný zaměstnanec stráví 13 hodin týdně čtením a odpovídáním na e-maily. Pro učitele to znamená dalších 650 hodin ročně strávených prací s nízkou přidanou hodnotou, která nesouvisí s přípravou výuky, opravováním písemných prací ani samotným vyučováním. Tato čísla jsou problematická pro všechna odvětví a sektory. Pro sektor vzdělávání, který čelí výraznému nedostatku pracovníků způsobenému hlavně stresem a problémy s časovým managementem, by čas strávený e-maily mohl být tou poslední kapkou, která přeteče pohár.
Důvod č. 2: Problém se spamem
Začněme nejprve dobrou zprávou. Není rok 2009. Kdyby byl rok 2009, mohl bys očekávat, že kolosálních 94 procent tvých přijatých e-mailů bude tvořit spam. Díky lepšímu zabezpečení a blokovačům se toto číslo snížilo na 67 procent, což je stále dost vysoké číslo. A to je ta špatná zpráva.
Pouze třetina e-mailů , které dorazí do průměrné schránky, je relevantních a důležitých. To znamená, že pedagogové ztrácejí spoustu času tříděním důležitých zpráv od těch bezvýznamných. Je to pravděpodobně ještě horší, když tuto rovnici obrátíš. Míra otevření e-mailů se obvykle pohybuje kolem 30–35 procent; když školy posílají důležité zprávy žákům a rodičům e-mailem, dvě třetiny z nich tyto e-maily ani neotevřou, natož aby si je důkladně přečetly. Všechny ty výmluvy typu „Nevěděl jsem, že ta exkurze je dnes“ najednou dávají smysl.
To je také důvod, proč je e-mail nevhodnou metodou pro sdílení dokumentů nebo výukových materiálů se studenty během hodiny. Než se vyřeší všechny otázky typu „Máš to ve složce se spamem?“, „Zpráva se vrátila – můžeš mi znovu napsat, jak se jmenuješ?“ a „Ne, prosím, neodpovídej všem“, bude už i hodina za námi.
Důvod č. 3: Nemůžeš to vypnout, pokud to nejde vypnout
Dříve to bývalo tak, že pokud ti přišla pošta a ty jsi odešel z učebny nebo z kanceláře, nebylo možné se s tebou spojit až do dalšího dne. Byly to jednodušší časy, kdy – a to jistě není náhoda – byl mnohem menší nedostatek kvalifikovaných učitelů.
Mobilní zařízení to změnilo a ačkoli s sebou nosit veškerý ten výpočetní výkon v kapse přináší řadu výhod, znamená to také, že hranice mezi prací a domovem se pro všechny zaměstnance, ale zejména pro pedagogy, stírá. Jakmile skončí vyučovací den, začínají všechny dotazy od žáků nebo jejich rodičů.
Více než 80 procent zaměstnanců kontroluje e-maily mimo běžnou pracovní dobu, přičemž tato data se vztahují na zaměstnance ve vzdělávacím sektoru. Více než polovina učitelů přiznává, že během vánočních prázdnin kontroluje e-maily a odpovídá na ně, což vytváří stresující a neudržitelnou kulturu. Výsledkem je sektor vzdělávání, který je sice vždy k zastižení, ale nikdy není schopen být plně přítomný, a kultura, v níž se nejprve řeší ten nejhlasitější výkřik.
Důvod č. 4: Odvětví pod tlakem
Strávíš pět až šest hodin výukou – která vyžaduje přípravu – a pak tě čeká hromada úkolů, které je třeba zkontrolovat a oznámkovat. Zároveň se ti schránka přetéká drobnými dramaty, výmluvami, dotazy, požadavky, nadějemi a sny tvých studentů nebo jejich rodičů, což jsou v danou chvíli pro ně ty nejdůležitější věci na světě. A když pak přijdou prázdniny, nedokážeš to vypnout. Je divu, že jsou pedagogové ve stresu?
Pokud už jsi na pokraji zhroucení, e-mail není tvůj přítel. Vědci z UC Irvine a americké armády zjistili, že pouhý fakt, že dostáváš e-maily, má měřitelný dopad na úroveň stresu a schopnost soustředit se. Negativně to také ovlivňuje efektivitu a produktivitu, protože lidé, kteří dostávají e-maily, mají tendenci přepínat mezi okny více než dvakrát častěji než ti, kteří nemají otevřenou záložku s e-maily nebo e-mailového klienta. To je ještě umocněno skutečností, že trvá více než minutu , než se průměrný člověk po dočtení, smazání nebo zodpovězení e-mailu vrátí ke své původní úrovni produktivity – bez ohledu na to, jak důležitý ten e-mail byl.
Přetížení učitelé a lektoři si prostě nemohou dovolit ztrátu času ani produktivity způsobenou e-maily.
Důvod č. 5: Pro e-mail neplatí žádná pravidla
Vzhledem k tomu, jak všudypřítomná je e-mailová komunikace, je poněkud podivné, že organizace a instituce málokdy věnují pozornost pravidlům a pokynům pro používání e-mailu – ať už jde o e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci, nebo o korespondenci mezi pedagogy a studenty.
Kdyby existovaly přísnější pokyny, pravidlo číslo jedna by samozřejmě znělo: PŘESTAŇTE POSÍLAT KOPIE VŠEM.
Předpokládejme, že školy si uvědomují a uznávají, že učitelé a zaměstnanci jsou přetížení a vystaveni nadměrnému stresu a že e-mail, ačkoli může být nutným zlem, tento problém ještě zhoršuje. V takovém případě mohou začít hledat řešení. I malé změny, jako je požádání všech zaměstnanců, aby omezili zasílání e-mailů v kopii (cc), neposílali zbytečné e-maily typu „Díky“ nebo uváděli pouze nezbytné příjemce, mohou pomoci snížit stres spojený s e-maily.
Jelikož e-mail je pomalý a nekonfrontační, často se používá jako štít, za kterým se lidé schovávají, když chtějí vznést kritické připomínky nebo stížnosti. Takové konverzace se však prostřednictvím e-mailu málokdy správně pochopí nebo vyřeší a vedou k nekonečné hře na „co tím myslel, když řekl…“, protože příjemci se snaží z každé věty vyvodit tón a význam, ať už tam je, nebo ne.
Právě ta neviditelná bariéra, kterou e-mail představuje, může vést k nedorozuměním a ovlivnit povahu vztahů. Žáci, kteří se při osobním setkání chovají uctivě, mohou při komunikaci e-mailem zaujmout uvolněnější nebo důvěrnější tón, přičemž i učitelé někdy upadnou do stejné pasti. Rodiče mladších žáků mohou také mít pocit, že mají k učitelům lepší přístup, a posílají e-maily v situacích, kdy by jinak nezvedli telefon a nezavolali ani si nedomluvili osobní schůzku.
Tipy, jak znovu nabýt produktivitu
Ukázalo se, že pouhé omezení e-mailů tento problém nevyřeší. Každý chce používat e-mail, když je to užitečné, aniž by se stal otrokem neustále se zvětšující schránky plné katastrof. Jak tedy mohou školy snížit časovou zátěž, stres a dopad e-mailů na produktivitu?
Vždy zvolte médium, které odpovídá sdělení. Některá sdělení vyžadují stručnost a digitální stopu – pro tyto účely je ideální e-mail. Nadcházející události však může být lepší sdělit prostřednictvím webových stránek školy nebo sociálních sítí. Naléhavá oznámení je lepší zasílat prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace.
Vytvoř pokyny pro používání e-mailu – pro zaměstnance a osoby spojené se školou, jako jsou žáci a rodiče.
Domluvit jednu 15–30minutovou schůzku může vyžadovat desítky e-mailů. Usnadni rodičům
s učiteli svých dětí jednou za semestr. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využití
. Uvidíš, že celý proces je rychlý a snadný jak pro učitele, tak pro rodiče. Rodiče navíc mají pocit, že je někdo poslouchá, a uklidňuje je to, že jejich dítě je ve třídě vnímáno a chápáno. A mimochodem, počet e-mailů ve tvé schránce se výrazně sníží.
Stejně tak umožni starším studentům, aby
každý týden nebo měsíc, aby prodiskutovali svůj pokrok a problémy. To vše lze provést online, což ti ušetří čas a umožní tvým studentům naplánovat si individuální schůzky v době, která jim nejlépe vyhovuje.
Stanov pravidla pro zákaz kontaktu o víkendech a svátcích. U prvních a posledních několika dnů prázdnin ponechte určitou flexibilitu pro případ, že by studenti měli dotazy k úkolům, ale jasně uveďte, kdy nebudou učitelé k zastižení, a zajistěte, aby si všichni učitelé v této době vypnuli oznámení. Stačí, aby odpověděl jediný učitel, a pokazí to celou školu.
Podívej se na naši případovou studii o UC Davis a podívej se, jak Doodle pomáhá výzkumníkům v laboratořích automatizovat administrativní úkoly, aby se mohli soustředit na svůj vědecký výzkum.
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