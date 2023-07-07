Co je to úvodní schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to kickoff?
Jak název napovídá, kickoff je zahájení nového projektu. Firmy mohou pořádat různé typy kickoffů v závislosti na tom, co se právě rozbíhá. Například na začátku čtvrtletí se může konat celofiremní kickoff, kde se projednávají priority, zatímco marketingový kickoff může vyžadovat účast pouze zainteresovaných osob z daného týmu.
Co je to úvodní schůzka?
Většina zahajovacích schůzek obvykle začíná setkáním. Je to příležitost pro příslušné zúčastněné strany, aby se sešly a prošly si cíle projektu, záměry a nezbytné požadavky.
Zatímco většina schůzek má obvykle předem připravený program, úvodní schůzka by měla mít také hrubý plán toho, jak bude projekt realizován. Podrobnosti lze dopracovat během schůzky, ale je užitečné mít představu o začátku, průběhu a konci projektu.
Jakmile schůzka začne, roli předsedajícího obvykle převezme vedoucí projektu. Ten by měl představit celkový přehled iniciativy a také očekávané role a odpovědnosti. Pokud máš v týmu další lidi, kteří mají na starosti konkrétní části projektu, je dobré jim to dát vědět předem, aby se mohli připravit na prezentaci před skupinou během této schůzky.
V rámci nového projektu se skupina možná schází poprvé. Vymysli něco na prolomení ledů, aby se všichni uvolnili a mohli se navzájem představit.
Dbej na to, aby každý bod byl stručný. Jedná se pouze o úvod do projektu a konkrétní úkoly lze podrobněji probrat na dalších schůzkách. Nezapomeň také průběžně sbírat zpětnou vazbu. Na rozdíl od jiných schůzek při úvodním setkání očekáváš, že účastníci převezmou role, které jim přidělíš. Ujisti se, že chápou, co se od nich očekává.
Na konci schůzky zkontroluj, zda jsou všichni spokojeni s plánem a rozumí úkolům, které si mají odnést. Je také dobré nastavit očekávání ohledně toho, jak často se budete scházet, a informovat účastníky, že pozvánky na tyto schůzky budou následovat.
Jak uspořádat úvodní schůzku
Svolat lidi poprvé – zvlášť když neznáš jejich rozvrhy – je těžké. Doodle ti pomůže zapsat schůzku do diáře během několika minut.
skupinová anketa ti umožní najít nejvhodnější čas pro libovolný počet lidí. Stačí vybrat termíny a osoby, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít stanovený čas schůzky.
Pokud spolupracuješ s externími partnery, Doodle Professional ti umožní přidat do pozvánek na schůzky vlastní branding. Může také odstranit reklamy a nastavit termíny, do kdy musí lidé odpovědět.
Neboj se, pokud bude tvoje první schůzka online – s Doodle můžeš snadno propojit svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které pošleš.
Doodle ti usnadní rychlé zorganizování úvodní schůzky. Žádné e-mailové přeposílání, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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