Jak nastavit opakující se schůzky v Microsoft Teams
Pravidelné schůzky jsou v dnešním obchodním světě samozřejmostí a umožňují týmům dodržovat konzistentní harmonogram diskusí a aktualizací.
Microsoft Teams nabízí jednoduchý způsob, jak vytvářet opakující se schůzky, což zefektivňuje spolupráci a zvyšuje produktivitu. Zde je podrobný návod, který ti pomůže nastavit opakující se schůzky v Microsoft Teams:
Naplánuj novou schůzku
Otevři Microsoft Teams a přejdi do požadovaného kanálu nebo chatu, kde chceš pořádat opakující se schůzku. Klikni na záložku „Calendar“ na levé straně.
Klikni na tlačítko „+ Nová schůzka“ a vytvoř novou schůzku.
Zadej název schůzky, datum, čas zahájení a délku trvání stejně jako u běžné schůzky.
Zapnout/vypnout možnost opakování
Chceš-li, aby se schůzka opakovala, zapni možnost „Recurring meeting“.
Vyber si, jak často se má schůzka opakovat – denně, týdně, měsíčně atd. Poté můžeš nastavit datum ukončení opakování. Pokud se schůzka opakuje týdně, můžeš vybrat konkrétní dny a časy, kdy se má konat.
Jakmile budeš spokojený s nastavením opakování, klikni na „Save.“. Poté můžeš přidat účastníky a rozeslat pozvánky.
Díky opakovaným schůzkám v Microsoft Teams zajistíš, že tvůj tým zůstane v kontaktu a bude informován, aniž bys musel opakovaně zakládat nové schůzky. Tato funkce je obzvláště užitečná pro sdílení aktuálního stavu, týmové porady a pravidelné aktualizace o projektu.
Nezapomeň, že opakované schůzky v Microsoft Teams mají pokaždé stejný odkaz a podrobnosti schůzky, což zjednodušuje proces jak pro organizátory, tak pro účastníky. Pokud chceš, můžeš také nastavit schůzku tak, aby se automaticky nahrávala, a zajistit tak, že ti neunikne žádná důležitá diskuse.
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