Jak si založit účet na Calendly
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Calendly je nástroj, který zjednodušuje plánování schůzek. Tento průvodce tě provede základními kroky, jak začít.
Krok 1: Zaregistruj se a vytvoř si účet na Calendly
Chceš-li začít, navštiv web Calendly. Můžeš se zaregistrovat pomocí svého účtu Google nebo Microsoft, případně e-mailové adresy. Pokud se rozhodneš zaregistrovat pomocí e-mailu, možná budeš muset svůj účet ověřit prostřednictvím potvrzovacího e-mailu.
Klikni na ověřovací odkaz zaslaný do tvé schránky a můžeš pokračovat. Při propojení s účtem Google můžeš v nastavení snadno synchronizovat svůj kalendář, abys předešel dvojím rezervacím.
Krok 2: Nastavení tvé dostupnosti
Jakmile si nastavíš svůj účet, dalším krokem je určení, kdy máš čas na schůzky. V sekci „Dostupnost“ na tvém panelu Calendly můžeš vybrat konkrétní dny a časy, kdy jsi k dispozici. Tím zajistíš, že Calendly bude nabízet termíny schůzek pouze v těchto časech.
Calendly ti také umožňuje přidat časové rezervy, pokud dáš přednost přestávkám mezi schůzkami. Tato funkce zajistí, že budeš mít mezi schůzkami dostatek času, aniž bys měl pocit, že spěcháš.
Krok 3: Přizpůsob si svůj odkaz na Calendly
Personalizace odkazu na Calendly usnadňuje ostatním domluvit si s tebou schůzku. Chceš-li to provést, přejdi do nastavení účtu a vytvoř si vlastní URL, která odráží tvé jméno nebo název firmy. Zároveň se ujisti, že tvůj profil obsahuje aktuální údaje, jako je jméno, profilová fotka a další relevantní informace.
Calendly ti také umožňuje nastavit různé typy schůzek, například 15minutové nebo 30minutové, které si můžeš přizpůsobit podle svých potřeb. Díky této flexibilitě můžeš efektivněji spravovat svůj čas a přizpůsobit délku schůzek typu jednání.
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