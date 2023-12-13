Jak pozvat lidi na schůzku ve Slacku
V dnešním dynamickém pracovním prostředí jsou schůzky nedílnou součástí spolupráce a produktivity.
Nicméně, plánování a správa schůzek může být časově náročná a často frustrující záležitost.
A právě tady se hodí Slack.
Nabízí plynulý a efektivní způsob, jak pozvat lidi na schůzky, zjednodušit účast a zvýšit celkovou produktivitu schůzek.
Takto pozveš hosty na schůzku ve Slacku.
Krok 1: Vytvoř kanál
Pokud jsi to ještě neudělal, vytvoř si speciální kanál pro svou schůzku.
Toto bude sloužit jako ústřední místo pro diskuse, oznámení a sdílení materiálů souvisejících se schůzkami.
Krok 2: Naplánuj schůzku
Chceš-li naplánovat schůzku, otevři kanál a klikni na ikonu „Add“.
Vyber „Create“ a poté „Meeting“. Otevře se panel pro plánování, kde můžeš zadat název schůzky, popis a dobu trvání.
Můžeš si také nastavit připomenutí a pozvat účastníky.
Krok 3: Pozvi účastníky
Chceš-li pozvat lidi na schůzku, stačí kliknout na tlačítko „Add people“ a vyhledat jejich uživatelská jména ve Slacku nebo e-mailové adresy.
Můžeš také přidat hosty zadáním jejich e-mailových adres a výběrem možnosti „Hosté“ z rozbalovacího menu.
Krok 4: Sdílení odkazu na schůzku
Jakmile je schůzka naplánována, můžeš s účastníky sdílet odkaz na schůzku kliknutím na tlačítko „Sdílet“.
Tím se vygeneruje jedinečný odkaz, pomocí kterého se účastníci mohou připojit ke schůzce z jakéhokoli zařízení.
Krok 5: Využij Slack Connect pro externí spolupráci
Pokud potřebuješ spolupracovat s externími partnery, můžeš využít Slack Connect.
Tato funkce ti umožňuje bezpečně se spojit s lidmi mimo tvou organizaci a pozvat je do tvého pracovního prostoru.
Jak může Doodle vylepšit schůzky
Zatímco Slack poskytuje pevný základ pro organizaci schůzek, Doodle může koordinaci tvých schůzek posunout na vyšší úroveň.
Jeho všestranné funkce ti mohou pomoci:
Hledání společného termínu:
Snadno zjistíš, kdy mají všichni čas, když vytvoříš anketu na Doodle a sdílíš ji s účastníky schůzky.
Tím se vyhnete zdlouhavé výměně e-mailů ohledně domlouvání termínů.
Řešení konfliktů:
Díky vizuálnímu kalendáři Doodle je snadné odhalit a vyřešit kolize v plánování.
Díky tomu budou všichni na stejné vlně, pokud jde o čas schůzky.
Automatizace pozvánek:
Jakmile se dohodnete na termínu, Doodle může automaticky rozeslat pozvánky účastníkům schůzky.
Ušetří ti to čas a námahu a zajistí, že všichni pozvánku obdrží včas.
Sledování odpovědí:
Doodle sleduje odpovědi účastníků, takže snadno uvidíš, kdo je k dispozici a kdo ne.
To ti pomůže učinit informovaná rozhodnutí ohledně času a místa schůzky.
Díky integraci Doodle do tvého pracovního postupu ve Slacku můžeš zefektivnit plánování schůzek, maximalizovat účast a zajistit, aby tvé schůzky byly produktivní a poutavé.
Vyzkoušej Doodle ještě dnes a poznej ten rozdíl.
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