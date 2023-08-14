Jak pozvat externí uživatele na schůzku v Microsoft Teams
V dnešním propojeném pracovním prostředí je běžná spolupráce s kolegy, partnery a klienty z různých organizací.
Microsoft Teams usnadňuje plánování a pozvání externích uživatelů na schůzky. Zde je podrobný návod, jak na to:
Naplánuj si schůzku:
Začni tím, že v aplikaci Microsoft Teams vytvoříš novou schůzku. Zadej podrobnosti schůzky, jako je datum, čas a předmět.
Přidej členy svého interního týmu do schůzky jako obvykle. Tím zajistíš, že se jí budou moci zúčastnit ti kolegové, které tam potřebuješ.
Jakmile bude schůzka naplánována, obdržíš odkaz pro připojení. Zkopíruj si tento odkaz, protože ho budeš sdílet s externími účastníky.
Uprav nastavení externího přístupu:
Chceš-li umožnit externím uživatelům připojit se ke schůzce, uprav podle potřeby nastavení externího přístupu své organizace. Toto nastavení můžeš spravovat v administračním centru aplikace Teams.
Nyní pošli odkaz pro připojení e-mailem externím účastníkům. Ti budou moci na odkaz kliknout a připojit se ke schůzce, aniž by potřebovali účet v Microsoft Teams.
Zkušenosti s meetingy pro externí uživatele:
Externí účastníci se mohou připojit k schůzce přímo přes svůj webový prohlížeč.
Budou vyzváni k zadání svého jména a budou umístěni do virtuální čekárny, dokud je organizátor schůzky nepřipustí.
Jako organizátor schůzky máš pravomoc povolit nebo zamítnout vstup účastníkům čekajícím v čekárně. Tím zajistíš, že se schůzky mohou zúčastnit pouze příslušné osoby.
Jakmile budou externí účastníci přijati, mohou se aktivně zapojit do schůzky. Mohou sdílet svou obrazovku, chatovat, přispívat do diskuzí a spolupracovat stejně jako interní členové týmu.
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