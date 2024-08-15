Jak vytvořit událost v kalendáři Outlooku
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Kalendář aplikace Outlook od společnosti Microsoft je široce používaný nástroj pro organizaci a sledování událostí. Provedeme tě kroky, jak rychle a snadno vytvořit událost v kalendáři aplikace Outlook.
Postupuj podle těchto kroků a vytvoř událost v kalendáři Outlooku
Krok 1: Otevři kalendář v Outlooku Nejprve otevři Outlook a přejdi do zobrazení Kalendář. Pokud používáš desktopovou aplikaci, ikonu kalendáře najdeš v levém dolním rohu obrazovky. Ve webové verzi klikni na ikonu kalendáře v levém menu.
Krok druhý: Vyber datum a čas Projdi si kalendář a vyberte datum a čas své akce. Můžete tak učinit kliknutím přímo na požadovaný časový úsek nebo kliknutím na tlačítko „Nová akce“, čímž se otevře nové okno pro vytvoření akce.
Krok třetí: Vytvoř novou událost V okně události začneš tím, že zadáš název události. Může to být název schůzky, termín odevzdání projektu nebo jakákoli jiná událost.
Krok 4: Přidej podrobnosti o události Dále vyplň pole s místem konání a popisem, abys poskytl další informace. Pokud se jedná o opakující se událost, můžeš ji nastavit tak, aby se opakovala v pravidelných intervalech.
Krok pět: Pozvi účastníky Zadej e-mailové adresy těch, které chceš pozvat. Outlook navrhne časy, kdy mají všichni volno, což usnadní nalezení vhodného termínu.
Krok šest: Nastav připomenutí a oznámení Nastav si připomenutí, aby všichni dostali včasnou informaci před začátkem akce. Můžeš si vybrat z celé řady možností oznámení.
Krok sedm: Ulož a rozesli pozvánky Nakonec klikni na „Save“, abys událost přidal do svého kalendáře, a na „Odeslat“, abys rozeslal pozvánky účastníkům.
Tip k integraci Doodle
Doodle, výkonný nástroj pro plánování, zjednodušuje hledání nejvhodnějšího termínu pro vaše schůzky. Pokud si nejste jisti, kdy se lidé mohou zúčastnit, Doodle vám pomůže. Zadej podrobnosti události, vyberte potřebné osoby a pošlete jim možnosti. Během několika minut najdete termín, který vyhovuje všem.
Doodle se navíc dá propojit s Outlookem, takže se tvůj kalendář automaticky aktualizuje, jakmile je událost zarezervována. Už nemusíš přeskakovat sem a tam, abys aktualizoval podrobnosti.
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