Jak přidat svou rezervační stránku do profilu na LinkedIn
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Propojení tvé rezervační stránky Doodle s LinkedInem je chytrý tah pro vedoucí pracovníky, freelancery a podnikatele. Vylepšuje tvůj profesní profil a usnadňuje potenciálním klientům a kontaktům plánování schůzek. Zde je podrobný návod, jak přidat odkaz na svou rezervační stránku Doodle do profilu na LinkedIn, ať už jsi prémiový nebo neprémiový uživatel.
Proč přidat odkaz na rezervační stránku do svého profilu na LinkedIn?
Přidání odkazu na svou rezervační stránku Doodle do profilu na LinkedIn může výrazně posílit tvou profesionální prezentaci. Návštěvníkům to umožní snadno si s tebou domluvit schůzku, což zjednoduší tvůj proces plánování a ušetří ti čas. To je obzvláště výhodné pro profesionály, kteří mají nabitý program a chtějí, aby byl proces rezervace co nejplynulejší.
Podrobný návod, jak přidat odkaz na svou rezervační stránku Doodle
Krok 1: Přejdi na svůj profil na LinkedIn Chceš-li přejít na svůj profil na LinkedIn, klikni na svou profilovou fotku v pravém horním rohu.
Krok 2: Přejdi do režimu úprav Kliknutím na ikonu tužky vedle svého profilového obrázku přejdi do režimu úprav.
Krok 3: Přidej odkaz na svou rezervační stránku Doodle Přejdi dolů do sekce „Contact Info“ a klikni na ikonu tužky pro úpravy.
Pokud nejsi prémiový uživatel, zadej adresu své rezervační stránky Doodle do pole „Webová stránka“. Pro lepší viditelnost uveď jasný a profesionální text odkazu (např. „Schedule a Meeting“).
Pokud jsi prémiový uživatel, zadej URL své rezervační stránky Doodle do pole „Vlastní tlačítka“. Místo textu s URL se na tvém profilu zobrazí tlačítko. LinkedIn nabízí několik možností pro vlastní tlačítka, například: Navštiv můj obchod, navštiv můj web, prohlédni si moje portfolio, prohlédni si můj blog, domluv si schůzku a přihlas se k odběru newsletteru.
Jakmile si vybereš vlastní tlačítko a vložíš odkaz, bude se tlačítko zobrazovat na tvém profilu, ve výsledcích vyhledávání, ve zprávách a ve feedu. Krok 4: Ulož změny Klikni na „Apply“ nebo „Save“, abys aktualizoval svůj profil o nový odkaz na rezervaci.
Můžeš se podívat na oficiální stránku nápovědy LinkedIn zde najdeš podrobné informace.
Tipy pro optimalizaci odkazu na tvou rezervační stránku Doodle
Používej jasný a profesionální text odkazu: Dbej na to, aby text, který použiješ, byl srozumitelný a profesionální. Například „Naplánuj schůzku“ jasně naznačuje, k čemu odkaz slouží.
Udržuj svou rezervační stránku Doodle aktuální: Pravidelně aktualizuj svou dostupnost na rezervační stránce Doodle, aby odrážela tvůj aktuální rozvrh.
Otestuj odkaz: Po přidání do svého profilu na LinkedIn se ujisti, že odkaz směřuje na správnou stránku a funguje tak, jak má.
Propoj své kalendáře: Propoj své online kalendáře (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) se svou stránkou Doodle Booking. Tato integrace je klíčová, protože automaticky vynechává nedostupné časy a navrhuje vhodnější termíny schůzek, čímž zajišťuje plynulý průběh plánování.
Přidání odkazu na svou rezervační stránku Doodle do profilu na LinkedIn je jednoduchý, ale účinný způsob, jak posílit svou profesionální přítomnost a zefektivnit proces plánování schůzek. Pokud se budeš řídit těmito kroky, usnadníš potenciálním klientům a kontaktům domlouvání schůzek s tebou, což ti v konečném důsledku ušetří čas a zvýší tvou pracovní efektivitu.
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