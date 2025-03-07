Od oznámení po multitasking: Jak se vyhnout digitálním rozptýlením
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Sedneš si k práci, připravený vyřídit svůj seznam úkolů. A pak – cink – objeví se oznámení. Rychlá kontrola e-mailů se promění v 20 minut scrollování. Vrátíš se ke svému úkolu, ale nemůžeš se soustředit. Zní ti to povědomě? Digitální rozptýlení jsou všude a ukrajují nám čas i produktivitu.
Pokud máš potíže se soustředěním, nejsi v tom sám. Dobrá zpráva? Pár jednoduchých změn ti může pomoci znovu získat kontrolu a zůstat na správné cestě. Zde je návod, jak můžeš znovu převzít kontrolu.
1. Vypni rušivé zvuky: vypni oznámení
Pokaždé, když ti zazvoní telefon nebo zapípá notebook, naruší to tvou koncentraci. I když to hned nezkontroluješ, tvá mysl už se přesunula jinam. Abys se mohl soustředit na práci, vypni na telefonu a počítači všechna nepodstatná oznámení. Během období intenzivní práce používej režim „Nerušit“. Místo toho, abys okamžitě reagoval na e-maily a zprávy, si stanov konkrétní časy, kdy je budeš kontrolovat.
2. Schovej si telefon (ano, opravdu!)
I když se na telefon nedíváš, už samotný pohled na něj tě může rozptylovat. Studie ukazují, že mít telefon poblíž – i když leží displejem dolů – snižuje soustředění. Jednoduchým řešením je odložit telefon během práce do zásuvky, tašky nebo do jiné místnosti. Pokud potřebuješ zkontrolovat čas, použij klasické hodinky místo odemykání telefonu. Pokud je nevyhnutelné mít telefon poblíž, polož ho displejem dolů a přepni ho do tichého režimu, abys minimalizoval rušení.
3. Blokuj rušivé aplikace a webové stránky
V jednu chvíli něco hledáš, v další už jsi ponořený do sociálních sítí nebo čteš náhodné články. Internet je navržen tak, aby tě vtáhl. Abys zůstal soustředěný, použij blokátory webových stránek jako Freedom, Cold Turkey nebo StayFocusd. Na telefonu si nastav limity pro sociální sítě a další rozptýlení. Pokud máte při práci sklon se rozptylovat, zkuste použít režim celé obrazovky, abyste se mohli plně soustředit na daný úkol.
4. Stanov si jasné cíle a priority
Je snadné zůstat soustředěný, když přesně víš, co je třeba udělat. Nejasné plány vedou k prokrastinaci a rozptylování. Začni den tím, že si vybereš tři klíčové úkoly, které musíš dokončit. Využij techniku časového blokování a vyhraď si konkrétní časové úseky pro práci, přestávky a administrativní úkoly. Pomůže ti písemný seznam úkolů, protože spoléhání se na paměť nebo digitální připomenutí často vede k delšímu času strávenému před obrazovkou.
Nástroj pro plánování schůzek, jako je Doodle, ti také pomůže soustředit se, protože usnadňuje plánování. Místo ztrácení času v nekonečných e-mailových řetězcích si můžeš nastavit rezervační stránku nebo schůzky 1:1, aby si s tebou ostatní domlouvali schůzky pouze v době, kdy máš čas.
5. Vytvoř si pracovní prostor bez rušivých vlivů
Tvé okolí ovlivňuje tvou soustředěnost. Nepořádek v digitálním i fyzickém prostoru ztěžuje soustředění. Při práci nech otevřené pouze nezbytné záložky a aplikace. Uklidni svůj pracovní prostor – jak na stole, tak na obrazovce –, abys zůstal soustředěný a vyhnul se rozptýlení. Pokud ti vadí hluk, najdi si klidné místo k práci nebo použij sluchátka s potlačením hluku, abys zůstal v klidu.
Získej zpět svůj čas
Digitální rozptýlení nezmizí, ale můžeš ovlivnit, do jaké míry tě ovlivňují. Vypnutím oznámení, stanovením hranic a používáním jednoduchých nástrojů, jako je Doodle, které ti pomohou omezit zbytečný stres spojený s plánováním, budeš trávit méně času reakcemi a více času samotným plněním úkolů.
Začni v malém – vyber si jen jednu radu, kterou dnes vyzkoušíš. Rozdíl tě překvapí.
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