Jak naplánovat zasedání fakultní kurikulární komise: Průvodce pro předsedu
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Fakultní kurikulární komise je stálý orgán zodpovědný za posuzování návrhů kurzů, schvalování změn studijních programů a udržování akademických standardů v rámci katedry. Pro vedoucího akademické katedry je svolávání této skupiny opakující se povinností, která málokdy proběhne hladce. Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků a přímo se propojuje s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendarem, takže jsou viditelné vyučovací bloky každého člena ještě předtím, než je navržen jediný časový úsek.
🎯 Proč selhává plánování v akademické komisi pro učební plány
Učební zátěž je hlavní překážkou, s níž se potýká každý vedoucí akademického oddělení. Lektory, kteří vedou dopolední kurzy, nelze zastihnout až do poloviny odpoledne; ti, kteří mají odpolední laboratoře, jsou zaneprázdněni od 13:00. Připočteme-li k tomu konzultační hodiny, schůzky s studenty a výzkumné závazky, zúží se časový prostor pro zasedání kurikulární komise fakulty na pouhých několik termínů týdně.
Tradičním řešením je řetěz e-mailů s odpovědí všem, ve kterých se členové žádají, aby uvedli, kdy mají volno. Taková konverzace obvykle trvá několik dní, přináší si navzájem odporující odpovědi a i tak vyžaduje, aby vedoucí katedry ručně porovnal dostupnost všech zúčastněných. Než se podaří potvrdit termín, alespoň u jednoho člena s hlasovacím právem se objeví kolize, která vyšla najevo až po jeho odpovědi.
Výsledkem je nízká účast, odložené hlasování o návrzích učebních plánů a zpožděné aktualizace programů, které mají dopad na studenty v příštím registračním cyklu. Nic z toho není přijatelné, pokud jde o termíny akreditace nebo uzávěrky katalogů.
🛠 Jak skupinové ankety odhalí volná místa mimo výuku pro tvůj výbor
Funkce Skupinová anketa v Doodle je vytvořena přesně pro tento scénář. Vedoucí akademického oddělení vytvoří anketu, navrhne několik možných termínů schůzky a sdílí jeden odkaz se všemi členy kurikulární komise fakulty. Každý člen hlasuje pro termíny, které mu vyhovují, a výsledky ankety se aktualizují v reálném čase podle přicházejících odpovědí.
Právě díky integraci s kalendářem se problém s plánováním skutečně vyřeší. Když členové výboru propojí Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, funkce „Najít čas“ v Doodle načte jejich stávající události a zvýrazní termíny, které jsou skutečně volné pro celou skupinu. Výukové bloky, konzultační hodiny a pravidelné schůze se všechny zaznamenávají jako kolize, takže vedoucí katedry vidí pouze časy, u nichž existuje reálná šance, že budou vyhovovat.
Funkce Skupinová anketa v Doodle také zasílá e-mailová připomenutí členům, kteří ještě nehlasovali, což snižuje zátěž vedoucího akademického oddělení při sledování hlasování, aniž by bylo nutné je ručně připomínat. Jakmile odpoví dostatečný počet členů, vedoucí na první pohled uvidí, který termín dosáhl kvora, a může schůzku potvrdit. Potvrzenou událost lze poté přímo přenést do Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, v závislosti na tom, kterou platformu katedra používá pro hybridní nebo vzdálené schůzky.
Funkce skupinové ankety Doodle sleduje stav potvrzení účasti u všech respondentů v reálném čase, takže vedoucí akademického oddělení přesně ví, kolik členů katederní komise pro učební plány již hlasovalo a které termíny vedou v hlasování před uplynutím lhůty.
⚙️ Provozní podrobnosti pro vedoucího akademického oddělení
Nastavení ankety pro fakultní kurikulární komisi zabere méně než pět minut. Vedoucí katedry se přihlásí ke svému účtu Doodle, vybere možnost „Skupinová anketa“, zadá název schůzky a případně i popis a navrhne tři až osm možných termínů rozložených do následujících dvou týdnů. Nabídka termínů rozložených do více dnů v týdnu zvyšuje šanci najít čas, který vyhovuje rozvrhům výuky jak v režimu pondělí–středa–pátek, tak v režimu úterý–čtvrtek.
Několik provozních detailů, které stojí za zmínku:
Délka trvání: Zasedání kurikulární komise, která zahrnují posuzování návrhů, obvykle trvají 60 až 90 minut. Nastav délku trvání před odesláním ankety, aby členové přesně věděli, na jak dlouho se zavazují.
Časové rezervy: Nastavení časové rezervy v Doodle přidává časovou rezervu před a po potvrzeném termínu, což je důležité, když členové výboru přicházejí z učebny nebo potřebují čas na vyhledání dokumentů k návrhu.
Automatická detekce časového pásma: Pokud jsou v kurikulární komisi fakulty i externí vyučující nebo hostující vědci v různých časových pásmech, Doodle automaticky rozpozná místní časové pásmo každého účastníka a podle toho zobrazí časové sloty. Nikdo si tak nespletete časový slot v 15:00 s místním časem, když je ve skutečnosti o dvě hodiny napřed.
Videoplatforma: Při potvrzování schůzky může vedoucí katedry připojit odkaz na Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams přímo v aplikaci Doodle, takže odkaz pro připojení se odešle společně s pozvánkou do kalendáře.
Prémiové brandingové možnosti: Oddělení, která chtějí, aby se v anketě zobrazovalo logo instituce a její primární barva, mohou tak učinit pomocí účtu Premium, který navíc odemyká popisy schůzek generované umělou inteligencí a neomezený počet událostí.
E-mailové připomínky od Doodle se automaticky rozesílají členům fakultní komise pro učební plány, kteří dosud neodpověděli, což znamená, že vedoucí katedry nemusí před uplynutím lhůty pro hlasování posílat jednotlivé připomínkové zprávy.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro kurikulární komisi fakulty
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Posouzení návrhu nového kurzu
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Komise pro učební plány posoudí návrhy nových kurzů na příští semestr a hlasuje o nich.
Schválení revize programu
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Komise se schází, aby schválila navrhované změny ve studijním programu katedry.
Revize před uzávěrkou katalogu
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Fakulta posuzuje změny v učebních plánech, které je třeba provést před blížícím se termínem odevzdání katalogu.
Audit akreditačního kurikula
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Komise před návštěvou na místě prověřuje soulad studijního programu s akreditačními standardy.
Závěrečné zhodnocení učebního plánu
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Krátká schůzka výboru za účelem zaznamenání problémů s učebními osnovami a úkolů z tohoto semestru.
✅ Co Doodle nabízí pro akademickou komisi pro učební plány
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa s až 1 000 účastníky
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Zahrnuje celou fakultní kurikulární komisi a případné externí recenzenty
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple)
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Automaticky vyhledá volné termíny mimo výuku
Integrace videa (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Při potvrzení ankety přilož odkaz pro připojení
E-mailová připomínka pro ty, kteří ještě neodpověděli
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Automatizováno; předseda nemusí provádět žádné ruční následné kroky
Vlastní branding (logo + hlavní barva)
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K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
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V plánu
SMS nebo push notifikace
❌
Pouze e-mailová připomínka
Správa čekací listiny / fronty
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Není k dispozici
❓ Často kladené otázky
Otázka: Kolik členů akademické komise pro učební plány se může zapojit do jedné skupinové ankety? Odpověď: Skupinová anketa v Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže i velká komise pro učební plány s představiteli kateder, koordinátory programů a externími recenzenty může hlasovat v jedné anketě. Vedoucí akademické katedry sdílí jeden odkaz a všichni odpovídají na stejném místě.
Otázka: Potřebují členové akademické komise pro učební plány účet Doodle, aby mohli hlasovat? Odpověď: Účastníci potřebují účet Doodle, aby mohli odpovědět na skupinovou anketu. Vedoucí katedry by měl tuto informaci uvést v pozvánce e-mailem, aby se členové mohli zaregistrovat před uplynutím lhůty pro hlasování.
Otázka: Co když jsou členové kurikulární komise fakulty v různých časových pásmech? Odpověď: Funkce automatické detekce časových pásem v Doodle zobrazuje každý navrhovaný termín v místním čase respondenta. Vedoucí akademického oddělení na univerzitě, kde působí hostující vyučující nebo lektoři na dálku, nemusí před odesláním ankety ručně přepočítávat časy.
Otázka: Může vedoucí katedry nastavit opakující se ankety pro pravidelné schůze kurikulární komise? Odpověď: Ano. Doodle podporuje automaticky se opakující události, takže vedoucí katedry může naplánovat zasedání katederní komise pro učební plán v pravidelných intervalech (například měsíčně), aniž by musel anketu pokaždé vytvářet znovu. S prémiovým účtem je k dispozici neomezený počet opakujících se událostí.
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Výše uvedené šablony poskytují každému vedoucímu akademického oddělení náskok v pěti nejčastějších scénářích pro fakultní kurikulární komise. Vyber si tu, která odpovídá tvému příštímu programu, klikni na odkaz, přidej navrhované termíny a odešli. Funkce Skupinová anketa v Doodle se postará o sběr hlasů, připomínky a sledování usnášeníschopnosti, takže se můžeš soustředit na samotnou práci na učebních plánech. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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