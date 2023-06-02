Doodle vs. Acuity Scheduling: Správný nástroj pro efektivní plánování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je Doodle
Doodle je univerzální platforma pro plánování, která nabízí tři jednoduché způsoby, jak domluvit schůzky: Rezervační stránky, Skupinové ankety a Individuální schůzky.
With Doodle rezervační stránkamohou freelancerové a obchodní profesionálové nastavit svou dostupnost a vytvořit personalizované rezervační odkazy, díky nimž si klienti nebo členové týmu mohou snadno naplánovat schůzky nebo setkání.
Skupinové ankety patří stále k nejoblíbenějším způsobům, jak se lidé po celém světě scházejí. Umožňují koordinovat termíny mezi více účastníky, díky čemuž jsou ideální pro týmové schůzky nebo plánování akcí.
S Doodle 1:1 můžete zefektivnit rezervaci schůzek jeden na jednoho a zajistit si tak efektivní a organizované řízení času.
Co je Acuity Scheduling
Acuity Scheduling je nástroj pro plánování schůzek poskytovaný nástrojem pro tvorbu webových stránek Squarespace.
Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které firmám umožňuje zefektivnit proces rezervace termínů a snadno jej přidat na své webové stránky vytvořené v Squarespace. Acuity Scheduling nabízí přizpůsobitelné rezervační formuláře, synchronizaci kalendářů, automatická připomenutí a integraci se softwarem třetích stran.
Acuity Scheduling se stal dobrou volbou pro ty, kteří chtějí vytvořit webové stránky a doplnit je o funkci plánování.
Klíčové srovnávací faktory
Hlavní vlastnosti: Doodle je velmi oblíbený díky své jednoduchosti. Nabízí základní funkce pro plánování, které vyhovují širokému spektru uživatelů.
Rezervační stránka nabízí mnoho možností, které ti umožní automatizovat tvůj rozvrh, ale zároveň ho mít pod kontrolou, například nastavit, kdy chceš být k dispozici a kolik schůzek máš za den.
Skupinové ankety zjednodušují koordinaci různých časových plánů – často dokážou během několika minut najít ideální termín pro schůzku.
Acuity Scheduling naopak nabízí komplexní sadu funkcí, včetně správy klientů, zpracování plateb a automatizace e-mailů. Jeho funkce fungují nejlépe, jsou-li integrovány do webových stránek Squarespace.
Snadné používání: Jak Doodle, tak Acuity Scheduling jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé, ale díky svému designu je navigace v Doodle hračkou. Jednoduchý proces nastavení a uživatelsky přívětivé ovládací prvky umožňují uživatelům rychle se zorientovat ve funkcích platformy.
Acuity Scheduling sice nabízí bohatou škálu funkcí, ale může vyžadovat určité počáteční zaučení, zejména pro ty, kteří nejsou zvyklí na pokročilé nástroje pro plánování.
Možnosti integrace: Doodle nabízí hladkou integraci s různými kalendáři, včetně Google Calendar, Outlook a Apple Calendar. Tím je zajištěno, že všechny tvé schůzky a setkání jsou synchronizovány napříč platformami, což snižuje riziko kolizy v rozvrhu.
Acuity Scheduling také nabízí možnosti integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Zoom a QuickBooks, což umožňuje efektivnější pracovní postupy a vyšší produktivitu.
Zákaznická podpora: Doodle si zakládá na své pohotové zákaznické podpoře, která nabízí pomoc prostřednictvím e-mailu a rozsáhlé znalostní báze.
Acuity Scheduling nabízí podobné kanály podpory spolu s možností telefonické podpory.
Ceny
Jak si tyto nástroje stojí z hlediska nákladů?
Acuity Scheduling i Doodle nabízejí roční i měsíční plány, takže v závislosti na tvých potřebách můžeš mít kterýkoli z těchto nástrojů za tak málo nebo tolik, kolik potřebuješ.
Cena služby Acuity Scheduling začíná na 16 $ měsíčně při roční platbě. Za jejich plány můžeš platit i měsíčně, přičemž ceny začínají na 20 $ měsíčně.
Doodle naproti tomu stojí 6,95 $ měsíčně při roční platbě nebo 14,95 $ při měsíčním předplatném. Díky funkcím srovnatelným s Acuity Scheduling můžeš při roční platbě ušetřit přes 108 $ ročně, pokud použiješ Doodle místo Acuity Scheduling.
Který nástroj je tedy nejlepší?
Jedinečnost služby Doodle spočívá v její jednoduchosti a univerzálnosti. Vyhovuje nejrůznějším potřebám v oblasti plánování, od individuálních schůzek až po koordinaci týmů. Díky Doodle mohou firmy zajistit efektivní správu času a zefektivnit své procesy plánování, což vede ke zvýšení produktivity.
Acuity Scheduling je podobný a nabízí funkce, jako je možnost přijímat platby, ale je složitější na pochopení, je navržen spíše pro vložení do webových stránek a je dražší.
Ačkoli jak Doodle, tak Acuity Scheduling nabízejí užitečné funkce, celkově se jako lepší nástroj pro plánování jeví Doodle. Díky uživatelsky přívětivému designu, hladké integraci s kalendářem a všestrannosti je ideální volbou pro freelancery, podnikatele a vedoucí pracovníky.
Ať už jsi podnikatel na volné noze, který plánuje individuální schůzky, nebo vedoucí týmu, který koordinuje skupinové akce, Doodle ti poskytuje nástroje potřebné k zjednodušení plánování a zvýšení celkové produktivity.
Pokud jde o efektivní plánování, je výběr správného nástroje zásadní. Doodle a Acuity Scheduling jsou silnými konkurenty, ale Doodle má díky své jednoduchosti a univerzálnosti navrch.
Díky využití možností Doodlemohou freelancerové, podnikatelé a vedoucí pracovníci převzít kontrolu nad svým rozvrhem, ušetřit čas a zvýšit svou celkovou efektivitu při správě schůzek a jednání. Vyzkoušej Doodle a přesvědč se o pohodlí, které ti přinese při plánování.
Nezapomeň, že efektivní plánování je základním kamenem úspěchu v dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí. Využij sílu Doodle a odemkni potenciál efektivního řízení času a vyšší produktivity.
Jsi unavený z toho, že jsi připoutaný k e-mailu a neustále si vyměňuješ e-maily, abys domluvil schůzky, hovory a akce? Je to vyčerpávající, že? Možná potřebuješ nástroj pro plánování, který ti automaticky spravuje rozvrh. Ale jak si vybrat ten správný?
Dvě oblíbené aplikace pro plánování schůzek, Doodle a Acuity Scheduling, si získaly pozornost díky svým schopnostem zjednodušit proces rezervace schůzek.
Dnes porovnáme Doodle a Acuity Scheduling a podíváme se na jejich klíčové funkce, snadnost použití, možnosti integrace, zákaznickou podporu a jedinečné přednosti. Na konci budeš mít jasnou představu o tom, který nástroj lépe vyhovuje tvým potřebám v oblasti plánování.
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