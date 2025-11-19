Inkasuj platby při rezervaci: cenové strategie pro agentury
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako majitel agentury tvrdě pracuješ na získávání klientů, řízení procesu a dosahování výsledků. Největší úniky se však často projeví ještě předtím, než projekt vůbec začne. Neúčast, zpožděné platby a nejasné ceny mohou vyčerpat tvůj kalendář i cash flow. Potřebuješ jednoduchý způsob, jak stanovit cenu za svůj čas a inkasovat platby při rezervaci – bez další administrativní zátěže nebo nepříjemného připomínání.
Tento průvodce se zabývá osvědčenými cenovými strategiemi pro agentury, tím, jak nastavit jasná platební pravidla, a jak celý proces automatizovat pomocí Doodle. Pomocí rezervační stránky Doodle nebo integrace 1:1 se Stripe můžete klientům umožnit vybrat si termín, okamžitě zaplatit a obdržet pozvánky do kalendáře, odkazy na videa, připomenutí a pokyny – to vše v rámci jednoho rezervačního procesu.
Ať už provozuješ brandingové studio, PR agenturu nebo tým zabývající se výkonnostním marketingem, tyto strategie ti pomohou ušetřit čas a zajistit předvídatelné příjmy.
Výzva, před kterou stojí odborníci v agenturách
Agentury působí v dynamickém prostředí, kde marže závisí na úspoře času. Mezi běžné problémy patří:
Zájemci si rezervují dlouhé „bezplatné“ úvodní hovory, které nikdy nevedou k uzavření obchodu
Různí zainteresovaní, kteří se nemohou dohodnout na termínu schůzky
Zrušení na poslední chvíli, která naruší týden tvého týmu
Rozšiřování rozsahu projektu způsobené nejasnými typy hovorů nebo nejasným ceníkem
Hromada drobných faktur z krátkých sezení
Ruční plánování, které vede ke zpožděním a ztrátě potenciálních zákazníků
Bez automatizace vypadá celý cyklus takto:
Pošli e-mail, abyste se domluvili na termínu
Po hovoru zašleš fakturu
Posíláš připomínky k uhrazení platby
Práci odevzdáš ještě předtím, než dostaneš zaplaceno
To zabere spoustu času a zvyšuje riziko neplacené práce.
Proč je pro agentury důležité vybírat platby při rezervaci
Vybrání platby předem změní tvou finanční situaci za celý týden. Pomůže ti to:
Zlepši cash flow a eliminujte opožděné platby
Sniž počet neúčasti tím, že přidáš finanční závazek
Zaměř svůj tým na vážné zájemce
Stanov jasná očekávání ohledně rozsahu a výsledků
Ušetři čas automatizací plánování a připomínek
Když se plánování a cenotvorba doplňují, klienti vědí, co kupují, a ty máš jistotu, že tvůj kalendář odráží skutečnou poptávku.
Cenové strategie, které fungují pro agentury
Níže najdeš strategie ověřené agenturami, které se přirozeně doplňují s placenými rezervačními procesy Doodle. Každá z nich funguje se Stripe prostřednictvím rezervační stránky Doodle nebo v režimu 1:1.
Předplacené vyhledávání a diagnostika
Co nabízet: 30–60minutová placená konzultace, audit nebo strategické jednání
Cena: Paušální poplatek, který lze případně započítat do projektu
Nastavení Doodle:
Vytvoř Strategické poradenství rezervační stránka
Propojit se Stripe
Pomocí úvodních otázek shromážděte odkazy, cíle a přístup k analytickým údajům
Proč to funguje:
Díky filtrování se zbavíš nevhodných zájemců a dostaneš zaplaceno za své odborné znalosti.
Zálohy na úvodní schůzky
Co nabízet: Úvodní schůzka k projektu nebo přípravný hovor k workshopu
Cena: 10–30 % záloha
Nastavení Doodle:
Vytvoř si úvodní hovor 1:1
Do popisu přidej podmínky vkladu
Využij časovou rezervu, aby měl tvůj tým čas na přípravu
Proč to funguje:
Záloha = závazek. Klienti jednají rozhodně a respektují čas potřebný na přípravu.
Produktové balíčky a VIP dny
Co nabízíme: Brand sprint, analýza vstupní stránky, mediální trénink, optimalizace analytiky, VIP den
Cena: Pevná sazba s jasnými výsledky
Nastavení Doodle:
Vytvoř si pro každý balíček samostatnou rezervační stránku
Přidej své logo a barvy značky s Doodle Pro/Teams
Automatické přidávání odkazů na Zoom/Meet
Proč to funguje:
Klienti si vybírají z jednoduchých možností. Vy se tak vyhnete zdlouhavým nabídkám u menších zakázek.
Balíčky relací a paušály
Co prodávat:
4 sezení zaměřená na kreativní směřování
6 testovacích sezení CRO
Měsíční paušály
Cena: Sleva při platbě předem
Nastavení Doodle:
Nastav si rezervační relaci rezervační stránka
Sleduj využití balíčků pomocí úvodních otázek
Použij Zapier k upozornění klientů, když jim docházejí prostředky
Proč to funguje:
Předvídatelné příjmy + méně drobných faktur.
Workshopy a školení s omezeným počtem míst
Co nabízíme: školení v oblasti PR, workshop o Google Ads, laboratoř pro tvorbu obsahu na sociálních sítích
Cena: Poplatek za jedno místo
Nastavení Doodle:
Pomocí přihlašovací listiny můžeš omezit počet míst
Do popisu přidej odkaz na rezervační stránku, aby účastníci mohli zaplatit
Pro skupiny s více týmy použij skupinovou anketu, abys našel ten nejlepší termín
Proč to funguje:
Máš pod kontrolou velikost skupiny a omezíš počet účastníků, kteří se na poslední chvíli odhlásí.
Ceny za expresní, mimo pracovní dobu a prioritní služby
Co nabízet: Konzultace ještě tentýž den, víkendové hovory, krizová podpora, revize před spuštěním
Cena: Příplatek za prémiovou verzi
Nastavení Doodle:
Vytvoř stránku pro rezervaci rezervační stránka
Využij vlastní časové rozvrhy a časová okna na poslední chvíli
Přidej připomenutí 12–24 hodin před začátkem ankety
Proč to funguje:
Nabízíš flexibilitu, aniž bys svůj tým vyčerpal.
Pravidla pro zrušení, změnu termínu a neúčast
Nastavení zásad:
Bezplatná změna termínu > 24–48 hodin
Částečná platba do 24 hodin
Plná částka v případě neúčasti
Nastavení Doodle:
Do popisu přidej zásady (nebo nech AI, aby je v Doodle Pro navrhla)
Využij termíny pro rezervaci a automatická připomenutí
Proč to funguje:
Díky jednoduchým pravidlům bude tvůj kalendář spolehlivý.
Doporučené cenové modely podle typu agentury
Agency Type
Doporučená placená relace
Ideální cenový model
Poznámky
Branding Studio
Audit značky, workshop
Paušální poplatek nebo záloha
Skvělé pro výběr kandidátů do malých projektů
PR agentura
Mediální školení, krizové hovory
Poplatek za místo nebo za expresní zpracování
Vysoká hodnota, časově omezené
Performance marketing
PPC audit
Pevná cena, možnost využití kreditů
Silný faktor konverze
Webový vývoj
Balíček podpůrných relací
Předplacené balíčky
Snižuje počet mikroúčtů
Creative Studio
VIP Day
Prémiový paušál
Vysoká marže, vysoké zaměření
Praktické tipy pro stanovení cen a snížení překážek
Cena za celkovou dobu, nikoli za délku sezení (včetně přípravy a následných kroků)
Cena za výsledky, ne za minuty
Nabídni maximálně 2–3 možnosti, abys snížil „paralýzu z výběru“
Využij úvodní otázky ke zlepšení kvality hovoru (odkazy, cíle, podklady)
Přidej si rezervy, abys ochránil soustředěnou práci
Omezení časových oken pro rezervace – standardní relace se rezervují 24 hodin a více předem
V popisu jasně uveď měnu, DPH a podmínky vrácení peněz
Zapni připomenutí, abys snížil počet neúčasti
Automatické přidávání odkazů na videokonference (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Označ tuto zkušenost svým logem a barvami
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nabízíme bezplatné 30–60minutové hovory
Skrytí podmínek zrušení v drobném písmu
Zmíchání příliš mnoha cen na jedné rezervační stránce
Zapomeň na časová pásma (Doodle to vyřeší automaticky)
Žádné poplatky za změnu termínu nebo nedostavení se
Zasílání faktur po schůzek
Zapomenutí na stanovení ceny běžných doplňků
Jak Doodle pomáhá agenturám vybírat platby při rezervaci
Základní funkce Doodle podporují pracovní postupy agentur v oblasti cenotvorby:
Rezervační stránka + Stripe
Klienti si vyberou termín a zaplatí okamžitě
Nastav délku relace, vyrovnávací paměti a časová okna pro rezervace
Označ svou stránku logem a barvami
1:1 + Stripe
Nabídni VIP klientům pečlivě vybrané termíny
Skvělé pro vklady, prémiové služby nebo VIP dny
Skupinové ankety
Sladit termíny s více zúčastněnými stranami
Po potvrzení odešlete odkaz na placenou rezervační stránku
Přihlašovací listiny
Pořádej workshopy s omezeným počtem míst
Přidej platební odkazy, aby si každý účastník potvrdil své místo
Další funkce
Integrace s kalendáři (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
Automatické odkazy na videokonference
Popisy schůzek generované umělou inteligencí
Připomenutí a termíny rezervací
Integrace se službami Zapier pro CRM, Slack a fakturaci
Zabezpečení na podnikové úrovni
Příklady z praxe
Agentura pro výkonnostní marketing: audit placených reklam
Audit PPC za 500 $ s úvodními otázkami
30 % se stane stálými zákazníky
Už žádné neplacené hovory s „bezplatným hodnocením“
Brand studio: zahájení projektu vázané na zálohu
Záloha vybíraná při rezervaci
Skupinová anketa → Rezervační stránka
Termíny zahájení se již nemění
PR agentura: placené mediální školení s omezeným počtem míst
Workshop pro 6 účastníků
Přihlašovací listina + rezervační stránka
Sezení jsou plná; tým se připravuje efektivně
Agentura pro vývoj webových stránek: balíčky podpory
Čtyři předplacené podpůrné sezení
Rezervační stránka + Stripe
Přehledné plánování, méně drobných faktur
Hlavní body
Inkasuj platby při rezervaci, abys ušetřil čas a zajistil si cash flow
Proměň bezplatné zjišťování v placenou diagnostiku
Zpracuj své odborné znalosti do produktových školení
Využij zálohy, balíčky a VIP dny k zjednodušení cenové politiky
Nech Doodle automatizovat připomínky, odkazy na videa a platby
Začni s lepším plánováním
Když se plánování a cenotvorba propojí, ušetříš každý týden spoustu času a klientům zajistíš plynulejší zážitek. S Doodle můžeš během několika minut nastavit rezervační odkaz, propojit Stripe, přidat své podmínky a automatizovat připomínky.
Začni tím, že si vytvoříš rezervační stránku pro svou nejlépe placenou službu, a vyzkoušej předplacenou diagnostiku u svého příštího potenciálního zákazníka. Uvidíš méně neúčasti, rychlejší rezervace a sebevědomější klienty.
Jsi připraven začít? Vytvoř si Doodle hned teď a podívej se, jak agentury každý týden šetří čas.
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