Jak naplánovat zasedání poradního panelu pro klinický výzkum: Průvodce pro hlavního řešitele
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Poradní panel pro klinický výzkum sdružuje odborné lékaře, biostatistiky a odborníky v dané oblasti, aby poskytovali nezávislý vědecký dohled nad klinickým hodnocením nebo studií. Pro hlavního řešitele je svolání této skupiny nezbytné, ale proslulé svou pomalostí: každý člen panelu má k dispozici úzké a nepředvídatelné časové okno. Rezervační stránka Doodle umožňuje hlavnímu řešiteli zveřejnit aktuální dostupnost synchronizovanou s kalendářem, takže si každý klinický pracovník může rezervaci provést přímo sám, bez nutnosti prohledávat svou e-mailovou schránku.
🎯 Proč selhává plánování zasedání poradního panelu pro klinický výzkum
Hlavní výzkumník je málokdy tím, kdo brzdí proces. Brzdou je specializovaný klinický lékař, který zároveň vede ordinaci, zasedá ve třech dalších poradních výborech a na e-maily odpovídá někdy mezi 6:00 ráno a nikdy. Když hlavní řešitel pošle e-mail s žádostí „sdělte prosím svou dostupnost“ osmi členům komise, odpovědi dorazí v osmi různých formátech v průběhu pěti pracovních dnů. Než je hlavní řešitel sladí do přijatelného termínu, dva členové komise mají nové překážky a cyklus začíná znovu.
Nejde o žádnou drobnou nepříjemnost. Pro poradní panel pro klinický výzkum, který pracuje v rámci regulačního časového harmonogramu, může dvoutýdenní zpoždění v plánování způsobit, že posouzení protokolu překročí termín pro podání zprávy o grantu nebo lhůtu pro předložení žádosti etické komisi (IRB). Hlavní výzkumník tak nakonec vynakládá mentální energii, kterou by měl věnovat vědecké práci, na logistiku plánování.
Problém se ještě zhoršuje, když se účastníci diskuse nacházejí v různých časových pásmech. Hepatolog v Londýně, biostatistik v Bostonu a zástupce pacientů ve Vancouveru nemají přirozeně společný časový úsek, a hlavní výzkumník musí v duchu přepočítávat každé časové okno, než se vůbec pokusí najít společný termín.
🛠 Jak rezervační stránka řeší tento problém pro hlavního řešitele
Rezervační stránka Doodle poskytuje hlavnímu organizátorovi jediný sdílený odkaz, který v reálném čase zobrazuje dostupnost v kalendáři. Hlavní řešitel propojí svůj Google Calendar, Microsoft Outlook nebo Apple Calendar, nastaví časové okno, během kterého jsou k dispozici termíny pro poradní panel (například úterní a čtvrteční odpoledne po dobu následujících tří týdnů), a definuje délku termínu na 30 minut s časovou rezervou mezi schůzkami, aby se po sobě jdoucí hovory s členy panelu nepřekrývaly.
Každý odborný klinický pracovník, který obdrží odkaz, vidí pouze termíny, které jsou skutečně volné. Vybere si jeden, vyplní vlastní vstupní otázky, které nastavil hlavní výzkumník (například: „Kterou část protokolu posuzujete?“ nebo „Máte nějaký střet zájmů, který byste měli nahlásit?“), a potvrdí. Rezervace se automaticky zapíše do kalendáře hlavního řešitele a propojí se s aplikací Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams v závislosti na tom, kterou videokonferenční platformu výzkumná instituce používá.
Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky, což znamená, že hlavní organizátor získá strukturované informace od každého účastníka již v okamžiku rezervace, místo aby je musel shánět dodatečně. Integrace kalendáře Doodle zahrnuje Google Calendar, Microsoft Outlook a Apple Calendar, takže dostupnost hlavního řešitele je vždy přesná bez ohledu na to, jaký systém daná instituce používá. Rezervační stránka Doodle také podporuje časové rezervy mezi schůzkami, což je detail, na kterém záleží, když hlavní řešitel přechází přímo z hovoru s účastníkem panelu na schůzku v laboratoři.
Automatická detekce časového pásma automaticky řeší problém s časovými rozdíly mezi Londýnem, Bostonem a Vancouverem. Každý klinický pracovník vidí volné termíny ve svém místním čase, což eliminuje častý zdroj chyb při plánování v mezinárodních poradních panelech pro klinický výzkum.
⚙️ Provozní nastavení pro hlavního řešitele
Nastavení rezervační stránky pro poradní panel klinického výzkumu zabere méně než deset minut. Zde je postup, který by měl hlavní výzkumník dodržet.
Nejprve propoj svůj hlavní kalendář. To je ten nejdůležitější krok, protože zabrání kolizím s tvými dalšími závazky v rámci klinických studií, výzev k podání žádostí o granty a klinických povinností.
Za druhé, stanovte časové rozmezí. V případě poradního panelu pro klinický výzkum poskytuje časové rozmezí dvou až tří týdnů s dvěma nebo třemi volnými dny v týdnu odborným lékařům dostatečnou flexibilitu k nalezení vhodného termínu, aniž by bylo rezervační období otevřené tak dlouho, že by členové panelu odkládali účast.
Za třetí, nastav délku časového úseku a časové rezervy. Standardem pro cílený poradenský hovor je třicet minut. Desetiminutová časová rezerva před a po každém časovém úseku dává hlavnímu výzkumníkovi čas na to, aby si před začátkem hovoru prohlédl vstupní odpovědi členů panelu a ihned po skončení si udělal poznámky.
Za čtvrté, nastav si vlastní úvodní otázky. Zjisti alespoň, ke které instituci účastník patří, kterou část protokolu posuzuje a zda má nějaké deklarované střety zájmů. Tyto informace jsou často vyžadovány pro formální záznam poradního panelu a jejich shromáždění při rezervaci ušetří samostatný e-mail před hovorem.
Za páté, vyber si odkaz na videokonferenci. Rezervační stránka Doodle je propojena se službami Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže potvrzovací e-mail, který každý účastník obdrží, obsahuje odkaz pro okamžité připojení, aniž by bylo nutné jakékoli ruční nastavení ze strany organizátora.
Za šesté, sdílej odkaz. Vlož ho do úvodního e-mailu, kterým oslovíš účastníky. Jelikož si každý klinický pracovník rezervuje termín sám, hlavní výzkumník nemusí jednotlivě kontaktovat účastníky, aby potvrdil jejich účast.
Pro větší poradní skupiny, kde hlavní řešitel potřebuje najít jeden termín, který vyhovuje celé skupině, namísto individuálních termínů, umožňuje funkce Skupinová anketa v Doodle hlavnímu řešiteli navrhnout několik možných termínů schůzky a shromáždit hlasy až od 1 000 účastníků, a to s živým sledováním potvrzení účasti, takže hlavní řešitel může na první pohled zjistit, zda je dosaženo kvora.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro poradní panel pro klinický výzkum
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Protocol amendment review session
Pre-filled Group Poll, 60 min
Review the protocol amendment and vote for your availability.
Interim safety data review
Pre-filled Group Poll, 90 min
Vote for your availability to review interim safety data and recommend trial continuation.
Annual panel charter and membership review
Pre-filled Group Poll, 60 min
Review our annual panel charter & membership. Please select all available times.
Recruitment strategy and enrollment review
Pre-filled Group Poll, 90 min
Help PI review enrollment data and advise on recruitment strategy; please vote for.
End-of-study results debrief
Pre-filled Group Poll, 30 min
Join the PI for a 30-min debrief of top-line study results before manuscript submission.
✅ Co Doodle nabízí pro poradní panel pro klinický výzkum
Možnosti
Doodle
Poznámky
Samostatná rezervace s dostupností podle kalendáře
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Rezervační stránka; propojuje Google Calendar, Microsoft Outlook a Apple Calendar
Vlastní úvodní otázky při rezervaci
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Shromážděte předem prohlášení o střetu zájmů a přidělení úseků protokolu
Časové rezervy mezi jednotlivými termíny pro respondenty
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Zabraňuje tomu, aby hlavní výzkumník musel přijímat jeden hovor za druhým
Odkazy na videokonference (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Automaticky zahrnuto v potvrzovacím e-mailu
Skupinová anketa se sledováním kvora (až 1 000 účastníků)
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Hodí se to, když se musí celý poradní panel pro klinický výzkum shodnout na jednom termínu
Automatická detekce časového pásma
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Každý účastník vidí termíny ve svém místním čase
Branding (logo a hlavní barva)
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
🔜
V plánu; užitečné pro poradní panely s více vedoucími výzkumníky
SMS nebo push notifikace
❌
Pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Může hlavní výzkumník shromažďovat prohlášení o střetu zájmů prostřednictvím rezervační stránky? Odpověď: Ano. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky, takže hlavní řešitel může přidat povinné pole, ve kterém každý člen poradního panelu při rezervaci uvede případné střety zájmů. Odpověď se zaznamená do záznamu o rezervaci ještě před konáním zasedání poradního panelu.
Otázka: Co se stane, pokud si odborný klinický pracovník potřebuje přeplánovat svůj termín v poradním panelu pro klinický výzkum? Odpověď: Klinický lékař může pomocí odkazu v potvrzovacím e-mailu zrušit svou stávající rezervaci. Rezervační stránka hlavního výzkumného pracovníka pak tento termín automaticky uvolní, takže si jej může znovu rezervovat jiný člen panelu nebo stejný klinický lékař, aniž by bylo nutné ruční zásah ze strany hlavního výzkumného pracovníka.
Otázka: Musí hlavní výzkumník vytvořit samostatnou rezervační stránku pro každého člena poradního panelu? Odpověď: Ne. Jedna rezervační stránka zvládne všechny individuální rezervace členů poradního panelu pro klinický výzkum. Každý klinický pracovník obdrží stejný odkaz a sám si vybere volný termín. Pokud hlavní výzkumník potřebuje svolat celý panel na jeden společný termín namísto individuálních termínů, je vhodnějším nástrojem skupinová anketa.
Otázka: Které platformy pro videokonference podporují potvrzení na rezervační stránce? Odpověď: Rezervační stránka Doodle je integrována s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Hlavní organizátor vybere preferovanou platformu během nastavení a potvrzovací e-mail každého účastníka automaticky obsahuje odkaz pro připojení k dané platformě.
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