6 chytřejších způsobů, jak mohou marketingové týmy rychleji plánovat projekty
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Marketing se vyvíjí rychle – ale co plánování? Ne vždy.
Ať už spouštíš kampaň, organizuješ produktový sprint nebo zahajuješ novou strategii pro daný kanál, největší zpoždění obvykle nastávají ještě předtím, než práce vůbec začne. Plánování hovorů. Sladění cílů. Shánění zpětné vazby.
Máme pro tebe dobrou zprávu: nemusí to být tak těžké.
Těchto šest vylepšení ti pomůže přejít od chaotického plánování k hladkému provedení – a to rychleji.
Stručný přehled: chytřejší plánování na první pohled
Tip
Co to řeší
Použitá funkce Doodle
Nahraď zdlouhavé domlouvání termínů
Nekonečné vlákna na Slacku a v e-mailech
Přihlašovací listiny
Nastav si pravidelný rytmus
Žádná struktura schůzky
Rezervační stránky
Využij rezervační stránky s hostiteli
Problémy s odborníky/nezávislými pracovníky
Rezervační stránky (na hostitele)
Začni se sdíleným zadáním
Nejasné cíle, zdvojování
Odkaz na dokumenty v pozvánce (popis)
Standardizuj nástroje pro plánování
Přepracovávání dokumentace pokaždé
Připoj šablony k pozvánkám
Recenze před vydáním
Opožděná nebo chybějící schválení
Přihlašovací listiny s omezenou kapacitou
1. Nahraď zdlouhavé domlouvání termínů přihlašovacími listinami
Snažíš se domluvit termín s více než dvěma lidmi? To už je hotový chaos. Místo nekonečných zpráv typu „Můžeš ve středu?“ nabídni přihlašovací listina s předem definovanými časovými sloty a nech lidi, ať si vyberou sami.
Skutečná výhra: Každý vidí, co je k dispozici, vybere si termín a jde dál. Vy se vyhnete nekonečnému přetahování o termíny v kalendáři.
2. Nastav si pravidelný rytmus plánování
Důslednost snižuje tření. Nastav si opakující se relace pro:
Měsíční plánování kampaní
Týdenní synchronizace s designem/obsahem
Čtvrtletní mezitýmové porady
Nastav je jednou pomocí rezervační stránkya tvůj tým bude vědět, co může očekávat.
Skutečná výhra: Už žádné zmatky s opakovaným nastavováním „stejné“ schůzky.
3. Využij rezervační stránky s hostiteli pro personalizovaný přístup
Některá setkání vyžadují přímý přístup k konkrétním lidem – jako je vedoucí designu, datový analytik nebo externí spolupracovník. Právě k tomu slouží rezervační stránky s hostiteli .
Každý si může nastavit vlastní dostupnost a ostatní si mohou rezervovat termín přímo u něj – bez zbytečného dohadování. Skvělé pro:
1:1 se zainteresovanými stranami
Recenze obsahu od nezávislých autorů
Interní konzultace s odborníky
Předem naplánovaná schvalování
Skutečná výhra: Tvůj tým získá čas odborníků, který potřebuje – a to v době, kdy to vyhovuje oběma stranám.
4. Začni s jasným, společným zadáním
Příliš mnoho týmů přeskakuje rovnou k „co“, aniž by se nejprve shodly na „proč“. Vytvoř jeden centrální brief, který bude obsahovat:
Cíl
Cílová skupina
Časová osa
Vlastník(ové)
Výstupy
Poté ji co nejdříve sdílej. Můžeš ji dokonce vložit přímo do přihlašovací listiny nebo pozvánky na schůzku.
Skutečná výhra: Sladěná očekávání znamenají méně zpětných kroků – a méně překvapení.
5. Sjednoť své nástroje pro plánování
Pokud tvůj tým pokaždé vytváří plánovací dokumenty úplně od začátku, postupujete pomalu. Vytvoř si šablony, které lze opakovaně použít pro:
Popisy kampaní
Seznamy souborů
Kontrolní seznamy pro spuštění
Zkontroluj časové osy
Přilož tyto šablony k pozvánkám nebo k přihlašovacím listinám v popisu. Lidé tak přijdou připraveni.
Skutečná výhoda: Rychlejší rozběh. Plynulejší předávání. Méně překážek.
6. Domluv si recenze ještě před zahájením práce
Nečekej s plánováním schvalování, až je budeš potřebovat – tak se totiž porušují termíny. Místo toho:
Naplánuj si předem schůzky se zainteresovanými stranami během úvodního setkání
Využij přihlašovací listiny s omezenou kapacitou pro zpětnovazební sezení
Přidej rezervační stránky pro individuální schůzky s rozhodujícími osobami
Skutečný úspěch: Zpětná vazba přichází včas a projekty se nezastaví těsně před cílem.
Přihlašovací listiny vs. Rezervační stránky – v čem je rozdíl?
Využij to…
Když…
Přihlašovací listiny
Pořádáš skupinovou schůzku a chceš, aby si lidé vybírali ze sdílených termínů (např. workshopy, konzultační hodiny, hodnocení nových produktů)
Rezervační stránky
Potřebuješ, aby si ostatní rezervovali čas přímo u konkrétní osoby na základě její dostupnosti v reálném čase (např. individuální schůzky, odborná podpora, hodnocení na volné noze)
Tipy pro spolupráci s organizátory
Požádej organizátory, aby každý týden aktualizovali svou dostupnost
Přidej si časovou rezervu, abys se vyhnul únavě z nepřetržitého nasazení
Nastavením přístupu určuj, kdo může provádět rezervace
Využij vlastní pole k shromáždění kontextových informací před schůzkami
Bonusový tip: propoj si své nástroje
Doodle se integruje s tvým kalendářem, takže:
Pozvánky se automaticky přidají do kalendáře všech účastníků
Změny termínů se synchronizují automaticky
Díky připomenutím se sníží počet neúčasti
Skutečná výhra: Žádná nečekaná setkání. Méně zklamaných. Maximální plynulost.
Závěrečné myšlenky: struktura umožňuje rychlost
Marketing se nezastaví. Ale tvůj plánovací proces možná ano.
Stačí přidat jen trochu struktury – a využít nástroje jako Doodle, které usnadní organizaci schůzek – a tvůj tým bude moci pracovat rychleji, stíhat termíny a věnovat více času samotnému marketingu.
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