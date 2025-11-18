5 úvodních otázek, které můžeš přidat na svou rezervační stránku pro právníky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Proměň konzultační hovory v platící klienty pomocí pěti chytrých úvodních otázek na své rezervační stránce. Omezíš tak zbytečnou komunikaci, provedeš předběžný výběr a vyvaruješ se konfliktům. Jako právník máš kalendář rychle zaplněný konzultacemi, jednáními a termíny – a pokud je předběžný výběr nedostatečný, riskuješ, že se klienti nedostaví, nebudou se k tobě hodit a budeš pracovat zadarmo.
Dobrou zprávou je, že si můžeš před konzultací shromáždit klíčové informace, aniž bys vyvolal napětí. Když na svou rezervační stránku přidáš cílené úvodní otázky, ukážeš, že jsi připraven. Znáš typ záležitosti, naléhavost a zúčastněné strany. Můžeš s jistotou stanovit cenu. S Doodle nastavíš svou dostupnost jednou, propojíš svůj kalendář a necháš klienty vybrat si termín, který jim vyhovuje. Tvé otázky za tebe provedou předběžný výběr.
Níže je uvedeno pět základních úvodních otázek , které bys měl přidat ještě dnes. V každé části je vysvětleno, proč je daná otázka důležitá, na co se zeptat a jak ji nastavit v Doodle.
Výzva, před kterou stojí právníci
Právníci se potýkají s novými dotazy, probíhajícími případy a správou kanceláře. Mezi běžné problémy patří:
Nekonečné e-maily kvůli domluvení termínu konzultace
Účast na schůzkách, kterých se z etických důvodů nemůžeš zúčastnit
Přehlédnuté kontroly konfliktů
Klienti si rezervují dlouhé časové úseky pro jednoduché otázky
Zrušení na poslední chvíli, která ti naruší plán
Rezervační stránka pomáhá – ale teprve správné úvodní otázky z ní dělají mocný nástroj. Přestaneš hádat a začneš radit.
Proč jsou úvodní otázky pro právníky důležité
Dobře zpracované údaje přinášejí čtyři výhody:
Důkladnější a rychlejší kontrola konfliktů
Lepší třídění podle oblasti praxe a naléhavosti
Méně neúčasti a sporů o poplatky
Vyšší míra konverze z konzultací na klienty
Když se na tvé rezervační stránce ptají na správné věci, šetříš si čas a nastavuješ jasná očekávání ohledně poplatků, dokumentů a dalších kroků.
Úvodní otázka 1: Kdo jsou zúčastněné strany?
Konflikty mohou zmařit konzultaci. Abys mohl před schůzkou provést kontrolu, potřebuješ jména předem.
Na co se zeptat
„Tvé celé jméno“
„Jména jakýchkoli dalších stran, podniků nebo protistran“
„Jaký máš vztah k těmto stranám?“
Typy polí v Doodle
Krátká odpověď na jméno klienta
Podrobnější odpověď pro ostatní strany a vztahy
Označte obojí jako Povinné
Proč to pomáhá
Než promluvíš, zkontroluješ, zda nedochází ke konfliktům
Pokud nevíš, jak na to, rychle se přesměruješ
Vyhýbáš se tomu, abys slyšel fakta od někoho, koho nemůžeš zastupovat
Praktický tip
Přidej krátkou poznámku:
„V tomto formuláři prosím neuvádějte citlivé ani důvěrné údaje. Před podrobným projednáním vaší záležitosti ověříme případné kolize.“
Příklad
Potenciální klient v oblasti rodinného práva zadá „Ava Martinová“ a „Ben Martin“. Rychlá kontrola odhalí, že tvá kancelář již Bena zastupuje. Ještě před konzultací nabídku odmítneš a klienta doporučíš jinam – čímž se vyvaruješ ztráty času i etických problémů.
Úvodní otázka 2: O jaký typ záležitosti se jedná a jaký je tvůj cíl?
Potřebuješ si rychle přečíst informace o vhodnosti. Přehledný výběr možností ti pomůže určit správnou délku a přípravu.
Na co se zeptat
„Co tě dnes přivádí?“
Nabízej otázky s výběrem z více možností, např.:
Rozvod nebo péče o dítě
Trestní obhajoba
Úraz
Založení malé firmy
Přezkoumání smlouvy
Pronajímatel–nájemce
Plánování pozůstalosti
„Jaký výsledek očekáváš?“ (krátký odstavec)
Typy polí v Doodle
Výběr z více možností pro typ předmětu
Podrobná odpověď ohledně cílů
Označte obojí jako Povinné
Proč to pomáhá
Nastavíš si správnou dobu trvání (15, 30, 60 minut atd.)
Připrav si správný kontrolní seznam pro přijetí
Vyhneš se schůzkám mimo tvou působnost
Praktický tip
Vytvoř pro každou oblast praxe samostatné typy událostí na rezervační stránce. Každý z nich může mít vlastní délku trvání, poplatek a úvodní otázky.
Příklad
Majitel firmy vybírá Přezkoumání smlouvy a napíše: „Do příštího týdne potřebuji smlouvu s dodavatelem.“ Připojíš svůj standardní seznam otázek, vyhradíš si 30 minut a při rezervaci vybereš zálohu přes Stripe.
Úvodní otázka 3: Máš nějaké termíny nebo soudní jednání?
Naléhavost mění vše. Případ, u kterého je na příští týden naplánované soudní jednání, může vyžadovat postoupení nebo rychlé třídění.
Na co se zeptat
„Máš nějaké termíny nebo soudní jednání?“
„Pokud ano, uveď datum a popiš termín.“
„Existuje zde problém s promlčecí lhůtou?“
Typy polí v Doodle
Ano/Ne – výběr z více možností
Dlouhá odpověď v případě „Ano“
Označ první otázku jako Povinnou
Proč to pomáhá
Vyhýbáš se schůzkám, na které se nemůžeš včas připravit
Upřednostňuješ naléhavé záležitosti
Zvládneš zrušení a časová očekávání
Praktický tip
Přidej toto do popisu schůzky (Doodle AI to může vygenerovat automaticky): „Pokud je termín tvého soudního jednání do 7 dnů, zavolej prosím do kanceláře místo vyplnění tohoto formuláře.“
Příklad
Klient v případu úrazu nahlásí termín stanovený zákonem, který je za tři týdny. Přesuneš ho na nejbližší volný termín a přidáš připomenutí, abys předešel zmeškání následných schůzek.
Úvodní otázka 4: V čem spočívá problém a jak se chcete setkat?
Právní rámec určuje vhodnost. Formát schůzky ovlivňuje logistiku a přípravu.
Na co se zeptat
„Ve kterém státě a okrese se tato záležitost nachází?“
„Dáváš přednost osobnímu setkání nebo videohovoru?“
„Pokud se jedná o osobní setkání, vyber si svou preferovanou kancelář.“
Volitelně: „Číslo případu (je-li k dispozici)“
Typy polí v Doodle
Krátká odpověď pro stát/okres
Výběr z více možností pro formát schůzky
Výběr z více možností pro umístění kanceláří
Proč to pomáhá
Potvrzuješ, že máš potřebnou licenci nebo oprávnění tam, kde je to nutné
Přiřaď konferenční místnost nebo přilož odkaz na videohovor
Máš pod kontrolou dobu cestování a časové rezervy
Praktický tip
Propoj Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco s Doodle. Tvá rezervační stránka automaticky přidá odkaz na videohovor do pozvánky.
Příklad
Klient z oblasti imigrace si vybere videokonferenci. Doodle vytvoří odkaz na Zoom a přidá ho do obou kalendářů. Připojíš poznámku s prosbou, aby si připravili pas a formulář I-797.
Úvodní otázka 5: Jak hodláš řešit poplatky?
Když se o penězích domluvíš předem, snížíš tím počet neúčasti a sporů ohledně poplatků. Doodle ti umožňuje vybírat poplatky za konzultace prostřednictvím služby Stripe.
Na co se zeptat
„Naše úvodní konzultace trvá 30 minut. Poplatek činí 150 dolarů. Vyhovuje ti tato cena?“
„Jak bys chtěl vyřídit platbu, pokud v tom budeme pokračovat?“
Hodinově
Paušální poplatek
Retainer
Nejsi si jistý?
Typy polí v Doodle
Výběr z více možností pro souhlas s poplatkem
Výběr z více možností u způsobu platby
Označ první jako Povinné
Proč to pomáhá
Snížíš počet neúčasti
Určíš preference ohledně poplatků
Nastavíš správný postup pro zasílání dopisů o spolupráci
Praktický tip
Zapni si v Doodle službu Stripe, abys mohl vybírat platby při rezervaci nebo po konzultaci – podle toho, co vyhovuje tvým podmínkám.
Příklad
Zakladatel startupu souhlasí s konzultací za 200 dolarů. Stripe zpracuje platbu při rezervaci. Tvůj právní asistent připraví dokumentaci k založení LLC ještě před hovorem.
Bonusové podněty k vyplnění, které můžeš přidat později
Pokud chceš poskytnout více kontextu, aniž bys klienty zahlcoval:
„Jak ses o nás dozvěděl?“
„Spolupracoval jsi v této záležitosti již dříve s právníkem?“
„Uveď všechny dokumenty, které můžeš přinést na konzultaci.“
„Nejlepší telefonní číslo pro případné problémy v den schůzky.“
Snaž se o pět povinných otázeka jednu nebo dvě volitelné otázky. Ať je to rychlé.
Praktické tipy pro vytvoření tvé rezervační stránky
Vyber si správný typ události Vytvoř samostatné události na rezervační stránce pro každou oblast praxe.
Přidej úvodní otázky Využij povinná pole pro konflikty, typ záležitosti a souhlas s poplatkem.
Nastav pravidla pro plánování Přidej časové rezervy, denní limity a minimální lhůty pro oznámení.
Propoj svůj kalendář Doodle se synchronizuje s Googlem, Outlookem a Apple, aby se zabránilo dvojím rezervacím.
Přidej video nebo místo Automaticky vygeneruj odkazy pro Zoom, Meet, Teams nebo Webex.
Zapni platby Použij Stripe k inkasování poplatků za konzultace při rezervaci.
Přizpůsob si stránku Využij Doodle Pro pro své logo, barvy a popisy schůzek generované umělou inteligencí.
Automatizuj připomenutí Přidej 24hodinová a 2hodinová připomenutí, abys omezil počet neúčasti.
Odesílej data tam, kam potřebuješ Pomocí Zapieru pošli odpovědi do svého CRM nebo do tabulky.
Přidej krátké prohlášení Ujasni, že sjednání konzultace nezakládá vztah mezi advokátem a klientem.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Žádání o příliš mnoho podrobností – dlouhé popisy si nech pro svůj zabezpečený portál.
Skrytí poplatku – buďte transparentní a vybírejte poplatky přes Stripe.
Vyhýbání se konfliktům – vždy se ptej na jména.
Používáme pouze volný text – výběr z možností je rychlejší.
Ignorování časových pásem – Doodle se přizpůsobí automaticky.
Nenastavuj vyrovnávací paměti – vyhni se nepřetržitému přetížení.
Nástroje a řešení pro právníky v Doodle
Doodle Nástroj
Nejlepší příklady použití
Hlavní výhody
Rezervační stránka
Noví klienti, stálí klienti
Úvodní otázky, platby přes Stripe, odkazy na videa, připomínky
1:1
Významní klienti, následná komunikace
Vybrané časové sloty, soukromé plánování
Skupinové ankety
Zprostředkování, jednání s více stranami
Snadná koordinace, termíny, připomenutí
Přihlašovací listiny
Semináře, workshopy
Omezení počtu míst, termíny, automatické připomínky
Platby (Stripe)
Placené konzultace
Omez počet neúčasti, zajisti bezpečné platby
Propojení s kalendářem
Denní plánování
Žádné duplicitní rezervace, ochrana soukromí zaručena
Popisy schůzek s využitím umělé inteligence
Potvrzení a informace k přípravě
Konzistentní komunikace v souladu se značkou
Integrace se Zapierem
Pracovní postupy pro přijímání údajů
Odesílej data do CRM nebo do tabulek
Příklady z praxe
Advokát specializující se na rodinné právo
Dříve: Bezplatné 30minutové hovory bez kontextu.
Poté: Na rezervační stránku byly přidány názvy konfliktů, typ záležitosti a cíle. Poplatek za konzultaci ve výši 50 dolarů prostřednictvím služby Stripe výrazně snížil počet neúčasti.
Právník specializující se na malé podniky
Dříve: Klienti si rezervovali 60 minut na jednoduché otázky.
Poté: Otázka typu „Matter“ je nasměruje do výchozího 30minutového časového úseku. Seznam příprav je automaticky přidán pomocí AI Doodle.
Advokátní kancelář specializující se na úrazy
Dříve: Zaměstnanci zmeškali naléhavé termíny stanovené zákonem.
Poté: Otázka ohledně termínu spustí prioritní směrování a snižuje riziko.
Imigrační praxe
Dříve: Klienti nám neustále posílali e-maily ohledně dokumentů.
Poté: Rezervační stránka zaznamenává kraj, typ případu a formát schůzky. Odkazy na videa se připojují automaticky.
Hlavní body
Pět úvodních otázek pomůže prověřit vhodnost, případné konflikty, naléhavost a poplatky
Kde je to možné, použij výběr z více možností, aby vyplňování bylo rychlé
Zeptej se na termíny, abys mohl správně roztřídit úkoly
Vyber poplatek přes Stripe a omez tak počet neúčasti
Propoj svůj kalendář a nástroj pro videohovory, aby každá schůzka proběhla hladce
Začni s lepším plánováním
K tomu, abys dosáhl pokroku, nepotřebuješ složitý systém pro přijímání klientů. Přidej tyto úvodní otázky na svou rezervační stránku, propoj svůj kalendář a zapni připomenutí. Pokud si účtuješ poplatky za konzultace, propoj Stripe. Pro záležitosti s více stranami použij skupinové ankety; pro kliniky vyzkoušej přihlašovací listiny.
Jsi připraven zlepšit své plánování a nábor ještě dnes? Vytvoř si s Doodle přehlednou rezervační stránku, přidej těchto pět otázek a už tento týden začni oslovovat klienty, kteří ti lépe vyhovují.
Chceš ušetřit čas při plánování? Vytvoř si Doodle a podívej se, jak si právníci udržují pořádek v kalendářích a zároveň rozšiřují svou praxi.
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