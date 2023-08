O que fazer no Dia de Ação de Graças

A história do Dia de Ação de Graças

O Dia de Ação de Graças tem um rico contexto histórico que remonta aos primeiros dias da colonização americana. Entender suas origens nos ajuda a apreciar o significado desse feriado.

No início do século XVII, um grupo de peregrinos ingleses embarcou em uma jornada traiçoeira a bordo do Mayflower para buscar liberdade religiosa no Novo Mundo. Depois de uma viagem exaustiva, eles chegaram a Plymouth Rock, atual Massachusetts, em 1620.

Enfrentando um inverno rigoroso e uma terra desconhecida, os peregrinos encontraram os nativos americanos Wampanoag, que generosamente os ensinaram a cultivar a terra e a caçar a vida selvagem local. Com a ajuda dos nativos americanos, os peregrinos conseguiram colher suas primeiras safras no outono de 1621.

Para expressar gratidão pela colheita abundante, os peregrinos organizaram um banquete, que ficou conhecido como o primeiro Dia de Ação de Graças. Ele reuniu os peregrinos e os nativos americanos em uma celebração da amizade recém-descoberta e da abundância compartilhada.

Embora o Dia de Ação de Graças tenha sido comemorado de forma intermitente em várias colônias, foi o presidente Abraham Lincoln que o declarou oficialmente como feriado nacional em 1863. Lincoln proclamou o Dia de Ação de Graças como um dia de agradecimento e louvor, pedindo aos americanos que refletissem sobre suas bênçãos e agradecessem por elas.

Desde então, o Dia de Ação de Graças é comemorado anualmente na quarta quinta-feira de novembro, proporcionando uma oportunidade para que as pessoas em todos os Estados Unidos se reúnam com seus entes queridos e expressem gratidão pelas bênçãos em suas vidas.

Tradições do Dia de Ação de Graças

O Dia de Ação de Graças é uma tradição consagrada pelo tempo, celebrada com vários costumes e rituais. Essas tradições dão um toque especial ao feriado, criando memórias preciosas para famílias e amigos.

Uma das tradições mais icônicas do Dia de Ação de Graças é o jantar de Ação de Graças. As famílias se reúnem em torno de uma mesa repleta de comidas deliciosas, incluindo peru assado, purê de batatas, molho de cranberry, recheio e torta de abóbora. É um momento para os entes queridos compartilharem uma refeição, participarem de conversas animadas e criarem laços duradouros.

Outra tradição popular é o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's. Esse desfile anual, realizado na cidade de Nova York desde 1924, apresenta carros alegóricos coloridos, balões gigantes de personagens queridos, bandas marciais e apresentações de artistas renomados. Tornou-se um espetáculo apreciado que marca o início da temporada de férias.

Muitas famílias também participam das atividades e jogos do Dia de Ação de Graças. Desde partidas de futebol americano no quintal até jogos de tabuleiro e quebra-cabeças dentro de casa, essas atividades promovem risadas, competição amigável e tempo de qualidade juntos. Algumas famílias até fazem caminhadas após o jantar para aproveitar o ar fresco do outono e a bela folhagem de outono.

Coisas para fazer no Dia de Ação de Graças

Além dos aspectos tradicionais do Dia de Ação de Graças, há muitas atividades e experiências para tornar o dia ainda mais memorável. Aqui estão algumas ideias a serem consideradas:

Seja voluntário: O Dia de Ação de Graças é um momento para retribuir à comunidade. Considere oferecer seu tempo em um banco de alimentos, abrigo para sem-teto ou instituição de caridade local. Ajudar os necessitados pode trazer uma sensação de satisfação e gratidão.

Explore a natureza: Aproveite a estação do outono e aprecie a beleza da natureza. Faça uma caminhada em um parque próximo, visite um pomar de maçãs ou faça um passeio panorâmico para admirar as cores vibrantes das folhas que estão mudando. Passar um tempo ao ar livre pode ser rejuvenescedor e revigorante.

Artes e artesanato: Participe de algumas atividades com o tema do Dia de Ação de Graças. Decore a casa com enfeites feitos à mão, crie uma colagem de gratidão ou faça centros de mesa de Ação de Graças DIY usando elementos naturais como folhas, pinhas e bolotas. Essa é uma ótima maneira de explorar sua criatividade e acrescentar um toque pessoal ao ambiente do feriado.

Celebrações virtuais: Se você tem entes queridos que estão longe, organize uma reunião virtual de Ação de Graças. Faça uma chamada de vídeo para se conectar, compartilhar histórias e desfrutar de uma refeição juntos, mesmo que estejam a quilômetros de distância.

Reunião em minutos Organize rapidamente o Dia de Ação de Graças perfeito com o Doodle

Não importa o que você decida fazer, o Doodle facilita tudo.

Seja para verificar a disponibilidade de seus amigos para um jantar festivo ou para organizar sua agenda para fazer uma caminhada com a família, você pode fazer isso em minutos e de forma totalmente gratuita com o Group Poll.

Não fique estressado tentando se coordenar com amigos e familiares. Concentre-se nas coisas importantes e deixe que o Doodle cuide do agendamento.

O Dia de Ação de Graças é uma época especial do ano na América do Norte. É quando as pessoas se reúnem para expressar gratidão e comemorar. Quer você passe o dia com a família, amigos ou sozinho, há muitas atividades para aproveitar ao máximo esse feriado.

Hoje, vamos explorar a história do Dia de Ação de Graças, mergulhar nas tradições mais queridas e sugerir atividades divertidas para você aproveitar. Além disso, mostraremos como o Doodle pode ajudá-lo a planejar seus eventos de Ação de Graças sem esforço.