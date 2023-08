Was man an Thanksgiving tun kann

Die Geschichte des Erntedankfestes

Thanksgiving hat einen reichen historischen Hintergrund, der bis in die Anfänge der amerikanischen Kolonisation zurückreicht. Wenn wir seine Ursprünge verstehen, können wir die Bedeutung dieses Festes besser einschätzen.

Im frühen 17. Jahrhundert begab sich eine Gruppe englischer Pilger an Bord der Mayflower auf eine gefährliche Reise, um in der Neuen Welt religiöse Freiheit zu erlangen. Nach einer zermürbenden Reise kamen sie 1620 in Plymouth Rock, dem heutigen Massachusetts, an.

Angesichts des harten Winters und des unbekannten Landes trafen die Pilger auf die amerikanischen Ureinwohner der Wampanoag, die ihnen großzügig beibrachten, wie man das Land bewirtschaftet und die einheimischen Wildtiere jagt. Mit Hilfe der amerikanischen Ureinwohner konnten die Pilger im Herbst 1621 ihre ersten Ernten einfahren.

Um ihre Dankbarkeit für die reiche Ernte zum Ausdruck zu bringen, veranstalteten die Pilgerväter ein Fest, das als das erste Erntedankfest bekannt wurde. Es brachte die Pilger und die amerikanischen Ureinwohner zusammen, um ihre neu gewonnene Freundschaft und den gemeinsamen Überfluss zu feiern.

Während das Erntedankfest in verschiedenen Kolonien mit Unterbrechungen gefeiert wurde, war es Präsident Abraham Lincoln, der es 1863 offiziell zum nationalen Feiertag erklärte. Lincoln proklamierte Thanksgiving als Tag des Dankes und des Lobes und forderte die Amerikaner auf, über ihre Segnungen nachzudenken und dafür zu danken.

Seitdem wird Thanksgiving jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert und bietet den Menschen in den Vereinigten Staaten die Gelegenheit, mit ihren Lieben zusammenzukommen und sich für die Segnungen in ihrem Leben zu bedanken.

Thanksgiving-Traditionen

Thanksgiving ist eine altehrwürdige Tradition, die mit verschiedenen Bräuchen und Ritualen gefeiert wird. Diese Traditionen verleihen dem Fest eine besondere Note und schaffen schöne Erinnerungen für Familien und Freunde.

Eine der bekanntesten Thanksgiving-Traditionen ist das Thanksgiving-Dinner. Die Familien versammeln sich um einen Tisch mit köstlichen Speisen, darunter ein gebratener Truthahn, Kartoffelpüree, Preiselbeersauce, Füllung und Kürbiskuchen. Es ist eine Zeit, in der man gemeinsam isst, sich angeregt unterhält und dauerhafte Bindungen eingeht.

Eine weitere beliebte Tradition ist die Macy's Thanksgiving Day Parade. Diese jährliche Parade, die seit 1924 in New York City stattfindet, zeigt bunte Wagen, riesige Ballons mit beliebten Figuren, Marschkapellen und Auftritte bekannter Künstler. Sie hat sich zu einem beliebten Spektakel entwickelt, das den Beginn der Feiertage markiert.

Viele Familien nehmen auch an Thanksgiving-Aktivitäten und Spielen teil. Von Touch-Football-Matches im Garten bis hin zu Brettspielen und Puzzles im Haus - diese Aktivitäten fördern das Lachen, den freundschaftlichen Wettbewerb und die gemeinsam verbrachte Zeit. Manche Familien unternehmen nach dem Essen sogar einen Spaziergang, um die frische Herbstluft und das schöne Herbstlaub zu genießen.

Dinge, die man an Thanksgiving tun kann

Neben den traditionellen Aspekten des Erntedankfestes gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten und Erlebnissen, die den Tag noch unvergesslicher machen. Hier sind einige Ideen, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Ehrenamtliche Arbeit: Thanksgiving ist eine Zeit, in der man der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann. Bieten Sie Ihre Zeit bei einer örtlichen Lebensmittelbank, einem Obdachlosenheim oder einer Wohltätigkeitsorganisation an. Den Bedürftigen zu helfen, kann ein Gefühl der Erfüllung und Dankbarkeit vermitteln.

Erforschen Sie die Natur: Nutzen Sie die Herbstzeit und genießen Sie die Schönheit der Natur. Machen Sie eine Wanderung in einem nahe gelegenen Park, besuchen Sie eine Apfelplantage oder machen Sie eine Rundfahrt, um die leuchtenden Farben der sich verändernden Blätter zu bewundern. Zeit im Freien zu verbringen, kann verjüngend und erfrischend sein.

Kunst und Handwerk: Beschäftigen Sie sich mit Aktivitäten rund um das Thema Thanksgiving. Schmücken Sie das Haus mit handgefertigten Dekorationen, erstellen Sie eine Dankbarkeits-Collage oder basteln Sie aus natürlichen Elementen wie Blättern, Tannenzapfen und Eicheln selbstgemachte Thanksgiving-Mittelstücke. Auf diese Weise können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und dem Festtagsambiente eine persönliche Note verleihen.

Virtuelle Feiern: Wenn Ihre Lieben weit weg sind, können Sie ein virtuelles Erntedankfest veranstalten. Richten Sie einen Videoanruf ein, um sich zu treffen, Geschichten auszutauschen und gemeinsam zu essen, auch wenn Sie meilenweit voneinander entfernt sind.

Thanksgiving ist in Nordamerika eine besondere Zeit des Jahres. Es ist die Zeit, in der die Menschen zusammenkommen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken und zu feiern. Ganz gleich, ob Sie den Tag mit der Familie, mit Freunden oder allein verbringen, es gibt zahlreiche Aktivitäten, um diesen Feiertag optimal zu nutzen.

Heute erkunden wir die Geschichte des Erntedankfestes, beschäftigen uns mit beliebten Traditionen und geben Anregungen für unterhaltsame Aktivitäten. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Doodle Ihre Thanksgiving-Events mühelos planen können.