Cosa fare il giorno del Ringraziamento

La storia del Ringraziamento

Il Ringraziamento ha un ricco background storico che risale ai primi giorni della colonizzazione americana. Capire le sue origini ci aiuta ad apprezzare il significato di questa festa.

All'inizio del XVII secolo, un gruppo di pellegrini inglesi intraprese un viaggio insidioso a bordo della Mayflower per cercare la libertà religiosa nel Nuovo Mondo. Dopo un viaggio estenuante, arrivarono a Plymouth Rock, nell'attuale Massachusetts, nel 1620.

Affrontando un inverno rigido e una terra sconosciuta, i Pellegrini incontrarono i nativi americani Wampanoag, che insegnarono loro generosamente a coltivare la terra e a cacciare la fauna locale. Con l'assistenza dei nativi americani, i Pellegrini riuscirono a raccogliere i primi raccolti nell'autunno del 1621.

Per esprimere gratitudine per il raccolto abbondante, i Pellegrini organizzarono un banchetto che divenne noto come il primo Ringraziamento. Il banchetto riunì i Pellegrini e i nativi americani per celebrare la loro ritrovata amicizia e l'abbondanza condivisa.

Sebbene il Giorno del Ringraziamento sia stato celebrato a intermittenza in diverse colonie, fu il presidente Abraham Lincoln a dichiararlo ufficialmente festa nazionale nel 1863. Lincoln proclamò il Giorno del Ringraziamento come giorno di ringraziamento e di lode, esortando gli americani a riflettere sulle loro benedizioni e a renderne grazie.

Da allora, il Giorno del Ringraziamento si celebra ogni anno il quarto giovedì di novembre, offrendo l'opportunità alle persone in tutti gli Stati Uniti di riunirsi con i propri cari e di esprimere gratitudine per le benedizioni della propria vita.

Tradizioni del Ringraziamento

Il Giorno del Ringraziamento è una tradizione antica, celebrata con varie usanze e rituali. Queste tradizioni aggiungono un tocco speciale alla festa, creando ricordi preziosi per le famiglie e gli amici.

Una delle tradizioni più iconiche del Ringraziamento è la cena del Ringraziamento. Le famiglie si riuniscono intorno a una tavola imbandita con cibi deliziosi, tra cui tacchino arrosto, purè di patate, salsa di mirtilli rossi, ripieno e torta di zucca. È un momento in cui i propri cari condividono il pasto, si impegnano in vivaci conversazioni e creano legami duraturi.

Un'altra tradizione popolare è la Macy's Thanksgiving Day Parade. Questa parata annuale, che si tiene a New York dal 1924, è caratterizzata da carri colorati, palloni giganti di personaggi amati, bande musicali e spettacoli di artisti famosi. È diventata uno spettacolo molto amato che segna l'inizio della stagione delle feste.

Molte famiglie partecipano anche alle attività e ai giochi del Ringraziamento. Dalle partite di touch football in cortile ai giochi da tavolo e ai puzzle in casa, queste attività favoriscono le risate, la competizione amichevole e la qualità del tempo trascorso insieme. Alcune famiglie fanno anche delle passeggiate dopo cena per godersi l'aria frizzante dell'autunno e il bellissimo fogliame autunnale.

Cose da fare il giorno del Ringraziamento

Oltre agli aspetti tradizionali del Giorno del Ringraziamento, ci sono molte attività ed esperienze che rendono questo giorno ancora più memorabile. Ecco alcune idee da prendere in considerazione:

Fare volontariato: Il Giorno del Ringraziamento è un momento di restituzione alla comunità. Prendete in considerazione l'idea di offrire il vostro tempo a un banco alimentare locale, a un rifugio per senzatetto o a un ente di beneficenza. Aiutare chi ha bisogno può dare un senso di appagamento e gratitudine.

Esplorare la natura: Approfittate della stagione autunnale e godetevi la bellezza della natura. Fate un'escursione in un parco vicino, visitate un meleto o fate un giro panoramico per ammirare i colori vibranti delle foglie che cambiano. Trascorrere del tempo all'aria aperta può essere rigenerante e rinfrescante.

Arti e mestieri: Dedicatevi a qualche attività a tema del Ringraziamento. Decorate la casa con decorazioni fatte a mano, create un collage di gratitudine o realizzate dei centrotavola del Ringraziamento fai da te utilizzando elementi naturali come foglie, pigne e ghiande. È un ottimo modo per dare sfogo alla propria creatività e aggiungere un tocco personale all'atmosfera delle feste.

Festeggiamenti virtuali: Se avete persone care lontane, organizzate una riunione virtuale per il Ringraziamento. Organizzate una videochiamata per connettervi, condividere storie e gustare un pasto insieme, anche se siete lontani chilometri.

Incontro in pochi minuti Organizzare rapidamente il Ringraziamento perfetto con Doodle

Qualunque sia la vostra scelta, Doodle la rende facile.

Sia che stiate cercando di verificare la dei vostri amici per una cena di festa o che vogliate organizzare il vostro programma per un'escursione con la famiglia, potete farlo in pochi minuti e in modo completamente gratuito con Sondaggio di gruppo.

Non stressatevi cercando di coordinarvi con amici e familiari. Concentratevi sulle cose importanti e lasciate che Doodle si occupi della programmazione.

Il Giorno del Ringraziamento è un momento speciale dell'anno in Nord America. È il momento in cui le persone si riuniscono per esprimere gratitudine e festeggiare. Sia che trascorriate la giornata con la famiglia, con gli amici o da soli, ci sono molte attività per sfruttare al meglio questa festa.

Oggi esploreremo la storia del Giorno del Ringraziamento, approfondiremo le tradizioni più amate e suggeriremo attività divertenti da praticare. Inoltre, vi mostreremo come Doodle può aiutarvi a pianificare gli eventi del Ringraziamento senza alcuno sforzo.