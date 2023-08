Que faire à l'occasion de Thanksgiving ?

L'histoire de Thanksgiving

L'histoire de Thanksgiving remonte aux débuts de la colonisation américaine. Comprendre ses origines permet d'apprécier l'importance de cette fête.

Au début du XVIIe siècle, un groupe de pèlerins anglais s'est embarqué pour un voyage périlleux à bord du Mayflower, à la recherche de la liberté religieuse dans le Nouveau Monde. Après un voyage éprouvant, ils sont arrivés à Plymouth Rock, dans l'actuel Massachusetts, en 1620.

Confrontés à un hiver rigoureux et à une terre inconnue, les pèlerins ont rencontré les Amérindiens Wampanoag, qui leur ont généreusement appris à cultiver la terre et à chasser la faune locale. Avec l'aide des Amérindiens, les pèlerins ont réussi leurs premières récoltes à l'automne 1621.

Pour exprimer leur gratitude pour cette récolte abondante, les pèlerins ont organisé un festin, connu sous le nom de premier Thanksgiving. Cette fête a rassemblé les pèlerins et les Amérindiens pour célébrer leur nouvelle amitié et l'abondance qu'ils partageaient.

Alors que Thanksgiving avait été célébré par intermittence dans diverses colonies, c'est le président Abraham Lincoln qui l'a officiellement déclaré fête nationale en 1863. Lincoln a proclamé Thanksgiving comme un jour d'action de grâce et de louange, exhortant les Américains à réfléchir à leurs bénédictions et à les remercier.

Depuis lors, Thanksgiving est célébré chaque année le quatrième jeudi du mois de novembre. C'est l'occasion pour les habitants des États-Unis de se réunir avec leurs proches et d'exprimer leur gratitude pour les bienfaits dont ils bénéficient dans leur vie.

Traditions de Thanksgiving

Thanksgiving est une tradition ancestrale célébrée par diverses coutumes et rituels. Ces traditions ajoutent une touche spéciale à la fête, créant des souvenirs précieux pour les familles et les amis.

L'une des traditions les plus emblématiques de Thanksgiving est le dîner de Thanksgiving. Les familles se réunissent autour d'une table remplie de mets délicieux, dont une dinde rôtie, de la purée de pommes de terre, de la sauce aux canneberges, de la farce et de la tarte à la citrouille. C'est l'occasion pour les proches de partager un repas, d'engager des conversations animées et de créer des liens durables.

Une autre tradition populaire est la Macy's Thanksgiving Day Parade. Ce défilé annuel, qui se tient à New York depuis 1924, met en scène des chars colorés, des ballons géants représentant des personnages bien-aimés, des fanfares et des spectacles d'artistes renommés. Elle est devenue un spectacle très apprécié qui marque le début de la saison des fêtes.

De nombreuses familles participent également aux activités et aux jeux de Thanksgiving. Qu'il s'agisse de matchs de football dans l'arrière-cour ou de jeux de société et de puzzles à l'intérieur, ces activités favorisent les rires, la compétition amicale et le temps passé ensemble. Certaines familles se lancent même dans des promenades après le dîner pour profiter de l'air vivifiant de l'automne et de son magnifique feuillage.

Choses à faire à l'occasion de Thanksgiving

Outre les aspects traditionnels de la fête de Thanksgiving, de nombreuses activités et expériences peuvent rendre cette journée encore plus mémorable. Voici quelques idées à prendre en considération :

Faire du bénévolat : Thanksgiving est l'occasion de rendre à la communauté ce qu'elle a reçu. Envisagez de donner de votre temps à une banque alimentaire locale, à un refuge pour sans-abri ou à une œuvre de bienfaisance. Aider les personnes dans le besoin peut apporter un sentiment de satisfaction et de gratitude.

Explorez la nature : Profitez de l'automne pour apprécier la beauté de la nature. Partez en randonnée dans un parc proche, visitez un verger de pommes ou faites une promenade en voiture pour admirer les couleurs vibrantes des feuilles qui changent. Passer du temps à l'extérieur peut être rajeunissant et rafraîchissant.

Arts et artisanat : Participez à des activités sur le thème de Thanksgiving. Décorez la maison avec des objets faits à la main, créez un collage de gratitude ou fabriquez des centres de table de Thanksgiving en utilisant des éléments naturels comme des feuilles, des pommes de pin et des glands. C'est un excellent moyen d'exploiter votre créativité et d'ajouter une touche personnelle à l'ambiance des fêtes.

Célébrations virtuelles : Si vos proches sont éloignés, organisez une réunion virtuelle de Thanksgiving. Organisez un appel vidéo pour vous connecter, partager des histoires et déguster un repas ensemble, même si vous êtes à des kilomètres les uns des autres.

Rencontre en quelques minutes Organisez rapidement un Thanksgiving parfait avec Doodle

Quelle que soit votre décision, Doodle vous facilite la tâche.

Que vous cherchiez à vérifier la disponibilité de vos amis pour un dîner festif ou à organiser votre emploi du temps pour une randonnée en famille, vous pouvez le faire en quelques minutes et gratuitement avec Sondage de groupe.

Ne vous stressez pas en essayant de coordonner vos activités avec celles de vos amis et de votre famille. Concentrez-vous sur les choses importantes et laissez Doodle s'occuper de la planification.

Thanksgiving est une période particulière de l'année en Amérique du Nord. C'est le moment où les gens se rassemblent pour exprimer leur gratitude et faire la fête. Que vous passiez la journée en famille, entre amis ou seul, de nombreuses activités vous permettront de profiter au maximum de cette fête.

Aujourd'hui, nous explorerons l'histoire de Thanksgiving, nous nous pencherons sur des traditions bien connues et nous vous proposerons des activités amusantes. De plus, nous vous montrerons comment Doodle peut vous aider à planifier vos événements de Thanksgiving sans effort.