Criar um Doodle

Agendamento inteligente criado para equipes de marketing

De brainstorms a chamadas de parceiros, o Doodle mantém sua equipe em movimento em menos tempo.

A group poll with a list view of availabilities for a campaign planning meeting

Usado por profissionais de marketing em equipes que se movimentam rapidamente em todo o mundo

Menos agendamento, mais criação

Agende brainstorms, revisões de campanhas e apresentações para clientes em segundos, para que sua equipe permaneça concentrada no trabalho que faz a diferença.

Colaborar sem atrasos

Todos recebem o horário, o link e os lembretes certos - nenhum projeto fica parado por causa de problemas de agendamento.

Mantenha os projetos em andamento

Uma ferramenta lida com sincronizações internas, chamadas de clientes e reuniões com parceiros. Tudo isso sem que você precise fazer malabarismos com vários aplicativos.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Criado para todas as formas de reunião dos profissionais de marketing

Planeje o início da campanha

Use uma enquete de grupo para marcar um horário de reunião com os departamentos de criação, produto e vendas antes que os prazos de lançamento acabem.

Revisar os ativos criativos

Compartilhe uma página de reserva para que as partes interessadas agendem sessões de revisão sem precisar perguntar “Isso funciona?” o tempo todo.

Coordenar reuniões de parceiros

Encontre facilmente um horário com agências, patrocinadores ou colaboradores, mesmo em vários fusos horários.

Simplifique as aprovações

Faça com que os tomadores de decisão sejam agendados mais rapidamente para que as campanhas sejam lançadas no prazo.

Preencher as vagas do workshop

Use uma folha de inscrição para workshops de marca ou estratégia para que todos os lugares sejam ocupados.

Proteja seu calendário

Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a sua disponibilidade é compartilhada, não os detalhes pessoais do seu calendário.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle faz com que as coisas andem mais rápido. Posso colocar as pessoas certas na sala sem atrasos.

Capterra Review

RS

Rachel S.

Gerente de marketing

É muito fácil de configurar - você não precisa mais fazer malabarismos com calendários para revisões de campanhas.

GetApp Review

JK

John K.

Diretor de criação

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Como podemos nos coordenar com parceiros externos?

Compartilhe uma enquete de grupo para que agências, patrocinadores e equipes internas possam escolher rapidamente um horário de reunião.

Posso marcar reuniões para minha equipe?

Sim, com o plano Team, crie uma Booking Page vinculada aos calendários de vários membros da equipe.

Podemos adicionar a marca de nossa empresa às Booking Pages?

É claro. Personalize seus Doodles com seu logotipo e cores para que eles pareçam parte da experiência da sua marca.

O que é melhor para agendar várias sessões de treinamento ou revisão?

Use uma Folha de Inscrição para várias opções de sessão; as Páginas de Reserva funcionam melhor para disponibilidade individual.

Como posso evitar cancelamentos de última hora?

Os lembretes automáticos mantêm os participantes informados para que eles tenham menos probabilidade de perder a reunião.

Você não encontrou a resposta?

Passe mais tempo criando, menos tempo coordenando

Mantenha as campanhas em andamento e a sua equipe concentrada no trabalho que gera resultados, e não em horários de reuniões.

Não é necessário cartão de crédito.