Agendamento inteligente criado para equipes de marketing
Usado por profissionais de marketing em equipes que se movimentam rapidamente em todo o mundo
Menos agendamento, mais criação
Agende brainstorms, revisões de campanhas e apresentações para clientes em segundos, para que sua equipe permaneça concentrada no trabalho que faz a diferença.
Colaborar sem atrasos
Todos recebem o horário, o link e os lembretes certos - nenhum projeto fica parado por causa de problemas de agendamento.
Mantenha os projetos em andamento
Uma ferramenta lida com sincronizações internas, chamadas de clientes e reuniões com parceiros. Tudo isso sem que você precise fazer malabarismos com vários aplicativos.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Criado para todas as formas de reunião dos profissionais de marketing
Planeje o início da campanha
Use uma enquete de grupo para marcar um horário de reunião com os departamentos de criação, produto e vendas antes que os prazos de lançamento acabem.
Revisar os ativos criativos
Compartilhe uma página de reserva para que as partes interessadas agendem sessões de revisão sem precisar perguntar “Isso funciona?” o tempo todo.
Coordenar reuniões de parceiros
Encontre facilmente um horário com agências, patrocinadores ou colaboradores, mesmo em vários fusos horários.
Simplifique as aprovações
Faça com que os tomadores de decisão sejam agendados mais rapidamente para que as campanhas sejam lançadas no prazo.
Preencher as vagas do workshop
Use uma folha de inscrição para workshops de marca ou estratégia para que todos os lugares sejam ocupados.
Proteja seu calendário
Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a sua disponibilidade é compartilhada, não os detalhes pessoais do seu calendário.
Planeje o início da campanha
Use uma enquete de grupo para marcar um horário de reunião com os departamentos de criação, produto e vendas antes que os prazos de lançamento acabem.
Revisar os ativos criativos
Compartilhe uma página de reserva para que as partes interessadas agendem sessões de revisão sem precisar perguntar “Isso funciona?” o tempo todo.
Coordenar reuniões de parceiros
Encontre facilmente um horário com agências, patrocinadores ou colaboradores, mesmo em vários fusos horários.
Simplifique as aprovações
Faça com que os tomadores de decisão sejam agendados mais rapidamente para que as campanhas sejam lançadas no prazo.
Preencher as vagas do workshop
Use uma folha de inscrição para workshops de marca ou estratégia para que todos os lugares sejam ocupados.
Proteja seu calendário
Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a sua disponibilidade é compartilhada, não os detalhes pessoais do seu calendário.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle faz com que as coisas andem mais rápido. Posso colocar as pessoas certas na sala sem atrasos.
É muito fácil de configurar - você não precisa mais fazer malabarismos com calendários para revisões de campanhas.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Como podemos nos coordenar com parceiros externos?
Compartilhe uma enquete de grupo para que agências, patrocinadores e equipes internas possam escolher rapidamente um horário de reunião.
Posso marcar reuniões para minha equipe?
Sim, com o plano Team, crie uma Booking Page vinculada aos calendários de vários membros da equipe.
Podemos adicionar a marca de nossa empresa às Booking Pages?
É claro. Personalize seus Doodles com seu logotipo e cores para que eles pareçam parte da experiência da sua marca.
O que é melhor para agendar várias sessões de treinamento ou revisão?
Use uma Folha de Inscrição para várias opções de sessão; as Páginas de Reserva funcionam melhor para disponibilidade individual.
Como posso evitar cancelamentos de última hora?
Os lembretes automáticos mantêm os participantes informados para que eles tenham menos probabilidade de perder a reunião.