Qual é o problema?

Este cliente da Doodle ajuda uma equipe de recrutadores a conectar empresas a pessoas de grupos marginalizados, tais como veteranos militares, mães que retornam ao trabalho ou minorias.

Eles criam oportunidades para que essas pessoas consigam emprego em uma variedade de organizações - lugares onde normalmente teriam dificuldades para encontrar trabalho.

Falamos com um membro de sua equipe e ele nos disse que o Doodle os ajuda a criar uma ponte entre parceiros em busca de talentos e indivíduos em busca do próximo passo em suas carreiras.

Desafio*** Conectar uma equipe de recrutadores e seus parceiros a novos funcionários potenciais.

Solução**** O Admin Console cria uma maneira simples, rápida e conveniente para a equipe adicionar usuários à sua conta para fazer conexões.

Resultado*** Uma gestão mais rápida das contas significa que mais tempo pode ser gasto em tarefas importantes, em vez de ser gasto em administração.

Doodle funciona como uma ponte e reúne as pessoas

Foi-nos dito que a equipe passa seu tempo facilitando as relações entre seus parceiros e funcionários em potencial. O Doodle desempenha um papel importante nessa conexão.

"Como eles estão se registrando, estou distribuindo as licenças Doodle para eles. O Doodle funciona como a ponte. Temos todos na mesma página para que eles possam se conectar de forma rápida e eficiente, o que levaria muito mais tempo se o estivessem fazendo por e-mail". Para esta equipe de talentos, a Doodle está criando mais tempo para que eles cultivem as relações entre seus parceiros e funcionários em potencial.

Ele também disse que o apoio que recebe da Doodle é algo que todos em sua equipe realmente apreciam. "Somos capazes de nos auto-servir, ir e vir como precisamos, mas com a forma como o Doodle está montado, é ótimo saber que podemos estender a mão e obter ajuda quando precisamos".

O console de administração do Doodle faz uma verdadeira diferença

"O Admin Console simplificou realmente todo o processo de utilização do Doodle". Foi-nos dito que para esta equipe de talentos é agora muito mais fácil fazer tarefas que consomem muito tempo rapidamente. "A facilidade de acesso, poder adicionar e remover usuários de nossa conta com alguns cliques e adicionar marca para que ela pareça parte de nossa rede significa que posso entrar e sair, fazer o que preciso fazer e continuar com meu dia". Não ter mais que ir e vir, poder fazer tudo de um lugar para o outro é a razão pela qual a Consola de Administração levou Doodle ao próximo nível para esta equipe.

Ele acrescentou que ele está puxando relatórios dia sim, dia não, a fim de acompanhar a atividade em Doodle. Ele disse que isso lhe permitiu ver quais parceiros estão alcançando o talento. "Ser capaz de puxar relatórios no Doodle nos permite ver quem está por trás de nossas iniciativas de contratação e ser agressivo em suas conversas com novos talentos". Antes tínhamos que contar com alguém da Doodle para fazer isso, mas agora podemos nos auto-servir, o que realmente agilizou o processo".

"Eu realmente o recomendaria se você precisar de uma solução para reservar reuniões de forma mais eficiente "**

Realmente economiza tempo

Em uma equipe como esta, a Doodle está economizando horas de tempo ao transformar a programação em uma tarefa que leva segundos. O Admin Console ajuda a melhorar ainda mais esta situação.

"De como eu estava usando Doodle antes a como estou usando agora, provavelmente estou economizando cerca de 35 a 40 minutos por dia". Com a capacidade de realizar múltiplas tarefas em um só lugar e auto-servir coisas como relatórios - o Admin Console corta muito do esforço administrativo. Isto permite que a equipe passe mais tempo ajudando parceiros e talentos.

"Se alguém lá fora está pensando em adquirir o Doodle, eu diria que a facilidade de uso, tanto do ponto de vista do usuário como do administrador, é realmente importante. Ele realmente pode ser pego por qualquer pessoa e usado da maneira que você precisar. Eu realmente o recomendaria se você precisar de uma solução para marcar reuniões de forma mais eficiente".

Desde parceiros e talentos até sua equipe interna, todos estão muito felizes com a experiência que recebem da Doodle.