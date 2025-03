Was ist das Problem?

Dieser Doodle-Kunde hilft einem Team von Personalvermittlern, Unternehmen mit Menschen aus Randgruppen wie Militärveteranen, Müttern, die ins Berufsleben zurückkehren, oder Minderheiten in Kontakt zu bringen.

Sie schaffen Möglichkeiten für diese Menschen, in einer Vielzahl von Organisationen eine Beschäftigung zu finden - an Orten, an denen sie normalerweise nur schwer Arbeit finden würden.

Wir sprachen mit einem Mitglied ihres Teams und er sagte uns, dass Doodle ihnen hilft, eine Brücke zwischen Partnern, die nach Talenten suchen, und Personen, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere.

Herausforderung Ein Team von Personalvermittlern und deren Partner mit potenziellen neuen Mitarbeitern zusammenzubringen.

Lösung Die Verwaltungskonsole bietet eine einfache, schnelle und bequeme Möglichkeit für das Team, Benutzer zu ihrem Konto hinzuzufügen, um Verbindungen herzustellen.

Ergebnis Schnellere Verwaltung der Konten bedeutet, dass mehr Zeit für wichtige Aufgaben statt für die Verwaltung aufgewendet werden kann.

Doodle funktioniert als Brücke und bringt Menschen zusammen

Uns wurde gesagt, dass das Team seine Zeit damit verbringt, die Beziehungen zwischen seinen Partnern und potenziellen Mitarbeitern zu fördern. Doodle spielt eine wichtige Rolle bei dieser Verbindung.

"Während sie sich registrieren, verteile ich Doodle-Lizenzen an sie. Doodle dient als Brücke. Wir haben alle auf der gleichen Seite, so dass sie sich schnell und effizient verbinden können, was viel länger dauern würde, wenn sie es per E-Mail machen würden." Für dieses Talentteam schafft Doodle mehr Zeit für die Pflege der Beziehungen zwischen ihren Partnern und potenziellen Mitarbeitern.

Er sagt auch, dass die Unterstützung, die er von Doodle erhält, von allen in seinem Team sehr geschätzt wird. "Wir sind in der Lage, uns selbst zu bedienen, zu kommen und zu gehen, wie wir es brauchen, aber mit der Art und Weise, wie Doodle aufgebaut ist, ist es großartig zu wissen, dass wir uns melden und Hilfe bekommen können, wenn wir sie brauchen."

Doodle's Admin Console macht einen echten Unterschied

"Die Admin-Konsole hat den ganzen Prozess der Nutzung von Doodle wirklich vereinfacht." Uns wurde gesagt, dass es für dieses Talentteam jetzt viel einfacher ist, zeitraubende Aufgaben schnell zu erledigen. "Der einfache Zugang, das Hinzufügen und Entfernen von Nutzern zu unserem Konto mit wenigen Klicks und das Hinzufügen von Branding, damit es wie ein Teil unseres Netzwerks aussieht, bedeutet, dass ich ein- und aussteigen kann, das tun kann, was ich tun muss, und mit meinem Tag weitermachen kann. Die Admin-Konsole hat Doodle für dieses Team auf die nächste Stufe gehoben, da es nicht mehr hin und her gehen muss und alles von einem Ort aus erledigen kann.

Er fügte hinzu, dass er jeden zweiten Tag Berichte erstellt, um die Aktivitäten in Doodle zu verfolgen. So könne er sehen, welche Partner die Talente ansprechen. "Durch die Möglichkeit, Berichte in Doodle zu erstellen, können wir sehen, wer sich für unsere Einstellungsinitiativen einsetzt und aggressiv mit neuen Talenten redet. Früher mussten wir uns darauf verlassen, dass jemand bei Doodle dies tut, aber jetzt können wir es selbst tun, was den Prozess wirklich rationalisiert hat."

"Ich würde es wirklich empfehlen, wenn man eine Lösung braucht, um Meetings effizienter zu buchen "

Es spart wirklich Zeit

In einem Team wie diesem spart Doodle stundenlang Zeit, indem es die Terminplanung zu einer Aufgabe macht, die nur Sekunden dauert. Die Admin-Konsole hilft, dies noch zu verbessern.

"Ich habe Doodle früher und heute benutzt und spare dadurch wahrscheinlich 35 bis 40 Minuten pro Tag". Mit der Möglichkeit, mehrere Aufgaben an einem Ort auszuführen und Dinge wie Berichte selbst zu erstellen, nimmt die Verwaltungskonsole einen Großteil des Verwaltungsaufwands ab. So kann das Team mehr Zeit für die Unterstützung von Partnern und Talenten aufwenden.

"Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich Doodle zuzulegen, würde ich sagen, dass die Benutzerfreundlichkeit sowohl aus der Sicht der Benutzer als auch der Administratoren sehr wichtig ist. Doodle kann wirklich von jedem genutzt werden und zwar so, wie man es braucht. Ich würde es wirklich empfehlen, wenn man eine Lösung braucht, um Meetings effizienter zu buchen."

Von Partnern und Talenten bis hin zum internen Team sind alle sehr zufrieden mit der Erfahrung, die sie mit Doodle machen.