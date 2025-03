Quel est le problème ?

Ce client Doodle aide une équipe de recruteurs à mettre en relation des entreprises avec des personnes issues de groupes marginalisés tels que les vétérans de l'armée, les mères retournant au travail ou les minorités.

Ils créent des opportunités pour ces personnes de trouver un emploi dans une variété d'organisations - des endroits où ils auraient normalement du mal à trouver du travail.

Nous avons parlé à un membre de leur équipe et il nous a dit que Doodle les aide à créer un pont entre les partenaires qui recherchent des talents et les individus qui cherchent la prochaine étape de leur carrière. étape de leur carrière.

Défi à relever Mettre en relation une équipe de recruteurs et leurs partenaires avec de nouveaux employés potentiels.

Solution La console d'administration crée un moyen simple, rapide et pratique pour l'équipe d'ajouter des utilisateurs à leur compte pour établir des connexions.

Résultat La gestion plus rapide des comptes permet de consacrer plus de temps aux tâches importantes plutôt qu'à l'administration.

Doodle fonctionne comme un pont et rapproche les gens.

On nous a dit que l'équipe passait son temps à faciliter les relations entre ses partenaires et les employés potentiels. Doodle joue un rôle important dans cette mise en relation.

"Au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent, je leur distribue des licences Doodle. Doodle fait office de passerelle. Nous mettons tout le monde sur la même longueur d'onde pour qu'ils puissent se connecter de manière rapide et efficace, ce qui prendrait beaucoup plus de temps s'ils le faisaient par e-mail." Pour cette équipe de recrutement, Doodle permet de consacrer plus de temps à l'entretien des relations entre leurs partenaires et les employés potentiels.

Il a également déclaré que le soutien qu'il reçoit de Doodle est quelque chose que tout le monde dans son équipe apprécie vraiment. "Nous sommes capables de nous servir nous-mêmes, d'aller et venir comme nous le voulons, mais avec la façon dont Doodle est configuré, c'est génial de savoir que nous pouvons tendre la main et obtenir de l'aide quand nous en avons besoin."

La console d'administration de Doodle fait une réelle différence.

"La console d'administration a vraiment simplifié l'ensemble du processus d'utilisation de Doodle." On nous a dit que pour cette équipe de talents, il est maintenant tellement plus facile d'effectuer rapidement des tâches qui prennent du temps. "La facilité d'accès, la possibilité d'ajouter et de supprimer des utilisateurs de notre compte en quelques clics et l'ajout d'une image de marque pour qu'il ait l'air de faire partie de notre réseau, tout cela me permet d'entrer et de sortir, de faire ce que je dois faire et de poursuivre ma journée." Ne plus avoir à faire des allers-retours, pouvoir tout faire à partir d'un seul endroit, voilà pourquoi la console d'administration a fait passer Doodle au niveau supérieur pour cette équipe.

Il ajoute qu'il établit des rapports tous les deux jours afin de suivre l'activité dans Doodle. Il a ajouté que cela lui permettait de voir quels partenaires contactaient les talents. "La possibilité d'établir des rapports dans Doodle nous permet de savoir qui soutient nos initiatives de recrutement et se montre agressif dans ses conversations avec les nouveaux talents. Avant, nous devions compter sur quelqu'un chez Doodle pour le faire, mais maintenant nous pouvons le faire en libre-service, ce qui a vraiment simplifié le processus."

"Je le recommande vraiment si vous avez besoin d'une solution pour réserver des réunions plus efficacement ".

Il permet vraiment de gagner du temps

Dans une équipe comme celle-ci, Doodle fait gagner des heures de temps en transformant la planification en une tâche qui prend quelques secondes. La console d'administration permet d'améliorer encore ce résultat.

"De la façon dont j'utilisais Doodle avant à la façon dont je l'utilise maintenant, je gagne probablement environ 35 à 40 minutes par jour." La console d'administration permet d'exécuter plusieurs tâches en un seul endroit et d'effectuer des opérations en libre-service, comme des rapports, ce qui réduit considérablement les contraintes administratives. L'équipe peut ainsi consacrer plus de temps à aider les partenaires et les talents.

"Si quelqu'un envisage d'adopter Doodle, je dirais que la facilité d'utilisation, tant du point de vue de l'utilisateur que de l'administrateur, est vraiment importante. Il peut vraiment être pris en main par n'importe qui et utilisé comme bon lui semble. Je le recommande vraiment si vous avez besoin d'une solution pour organiser des réunions plus efficacement."

Qu'il s'agisse des partenaires, des talents ou de l'équipe interne, tous sont très satisfaits de l'expérience qu'ils retirent de Doodle.