Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Os pesquisadores de laboratório da UC Davis têm coisas mais importantes em que se concentrar do que programar inspeções de segurança. Tarran Richardson, especialista em saúde e segurança ambiental da UC Davis, falou conosco sobre como o recurso de reunião 1:1 da Doodle ajudou sua equipe a economizar até um mês de tempo, evitar atrasos desnecessários nas inspeções e garantir que seu laboratório estivesse em conformidade com os regulamentos de segurança.

Desafio

As inspeções são um elemento essencial para administrar um laboratório bem sucedido, seguro e em conformidade. Mas coordenar e confirmar os horários de todas as partes envolvidas (ou seja, pesquisadores, chefes de laboratórios, assistentes) pode ser um pesadelo logístico. Para a Universidade da Califórnia, Davis, isto é especialmente verdadeiro, pois o número de inspeções de laboratório em um único ano pode chegar às centenas - cada uma com múltiplos níveis de avaliação e conformidade necessários. Portanto, mesmo as menores ineficiências de programação podem colocar seus laboratórios em risco de não conformidade. É por isso que a UC Davis sabia que os calendários básicos e os e-mails de volta e volta não iriam simplesmente cortá-los. Ao invés disso, eles precisavam de uma plataforma de programação que pudesse simplificar, automatizar e acelerar o processo de programação, garantindo a conclusão das inspeções laboratoriais necessárias para a conformidade.

Abordagem

Os pesquisadores de laboratório da UC Davis têm coisas mais importantes em que se concentrar do que programar inspeções de segurança. Seu tempo e energia são melhor gastos na condução de pesquisas científicas e médicas, experimentos e testes que podem potencialmente mudar o mundo - e até mesmo salvar vidas. Usando Doodle 1:1, a equipe do laboratório da UC Davis conseguiu economizar um tempo considerável (em alguns casos, um mês inteiro) ao agendar centenas de inspeções em questão de minutos. Ao invés de enviar centenas, se não milhares, de e-mails para os inspetores e auditores, a equipe de laboratório da UC Davis pode enviar convites Doodle 1:1 e permitir que os inspetores simplesmente selecionem o melhor horário que funcione para eles. É tão simples quanto isso.

Por que Doodle é a plataforma certa de agendamento de reuniões para a UC Davis

O Doodle está preparado para lidar com qualquer reunião que você precise agendar - sejam reuniões em grupo, reuniões individuais ou qualquer combinação de reuniões/eventos. Este é o tipo de flexibilidade necessária para superar qualquer desafio de agendamento. E a flexibilidade vai além do tipo de reunião que você precisa agendar - ela também está embutida no processo de convite. Doodle tem o poder e a flexibilidade para ajudar a UC Davis a programar centenas de inspeções de laboratório e equilibrar os horários de milhares de pesquisadores ocupados a cada ano.

