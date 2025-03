A Doodle User Experience Studie

Die Laborforscher der UC Davis haben Wichtigeres zu tun, als Sicherheitsinspektionen zu planen. Tarran Richardson, Spezialist für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit an der UC Davis, sprach mit uns darüber, wie die 1:1-Besprechungsfunktion von Doodle ihrem Team half, bis zu einem Monat Zeit zu sparen, unnötige Verzögerungen bei Inspektionen zu vermeiden und sicherzustellen, dass ihr Labor die Sicherheitsvorschriften einhält.

Herausforderung

Inspektionen sind ein wesentliches Element für den Betrieb eines erfolgreichen, sicheren und den Vorschriften entsprechenden Labors. Doch die Koordinierung und Bestätigung der Zeitpläne aller Beteiligten (Forscher, Laborleiter, Assistenten) kann ein logistischer Albtraum sein. Für die Universität von Kalifornien, Davis, gilt dies ganz besonders, da die Zahl der Laborinspektionen in einem einzigen Jahr in die Hunderte gehen kann - und bei jeder dieser Inspektionen sind mehrere Stufen der Bewertung und Einhaltung der Vorschriften erforderlich. Selbst die kleinsten Unzulänglichkeiten in der Planung können dazu führen, dass die Laboratorien die Vorschriften nicht einhalten. Aus diesem Grund wusste UC Davis, dass einfache Kalender und Hin- und Her-E-Mails einfach nicht ausreichen würden. Stattdessen wurde eine Planungsplattform benötigt, die den Planungsprozess vereinfacht, automatisiert und beschleunigt und so die Durchführung der für die Einhaltung der Vorschriften erforderlichen Laborinspektionen gewährleistet.

Ansatz

Die Laborforscher der UC Davis haben wichtigere Dinge zu tun, als Sicherheitsinspektionen zu planen. Ihre Zeit und Energie können sie besser für wissenschaftliche und medizinische Forschung, Experimente und Versuche verwenden, die möglicherweise die Welt verändern - und sogar Leben retten können. Durch den Einsatz von Doodle 1:1 konnte das Laborteam der UC Davis viel Zeit sparen (in manchen Fällen einen ganzen Monat), indem es Hunderte von Inspektionen in wenigen Minuten planen konnte. Anstatt Hunderte, wenn nicht Tausende von E-Mails an die Inspektoren und Auditoren zu verschicken, kann das Laborteam der UC Davis Doodle 1:1-Einladungen verschicken und den Inspektoren erlauben, einfach die für sie beste Zeit auszuwählen. So einfach ist das.

Warum Doodle die richtige Plattform für die Planung von Meetings für UC Davis ist

Doodle ist für jede Art von Besprechungen geeignet, die Sie planen müssen - seien es Gruppenbesprechungen, Einzelbesprechungen oder eine beliebige Kombination von Besprechungen/Veranstaltungen. Dies ist die Art von Flexibilität, die erforderlich ist, um jede Herausforderung bei der Terminplanung zu meistern. Und die Flexibilität geht über die Art des Meetings hinaus - sie ist auch in den Einladungsprozess integriert. Doodle ist so leistungsfähig und flexibel, dass die UC Davis jedes Jahr Hunderte von Laborinspektionen planen und die Zeitpläne von Tausenden von vielbeschäftigten Forschern ausgleichen kann.

Anwendungsfälle: Externe Stakeholder, Einzelgespräche