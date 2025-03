Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

I ricercatori di laboratorio della UC Davis hanno cose più importanti a cui dedicarsi che programmare le ispezioni di sicurezza. Tarran Richardson, specialista in salute e sicurezza ambientale presso la UC Davis, ci ha parlato di come la funzione di riunione 1:1 di Doodle abbia aiutato il loro team a risparmiare fino a un mese di tempo, a evitare inutili ritardi nelle ispezioni e a garantire che il loro laboratorio fosse conforme alle norme di sicurezza.

Sfida

Le ispezioni sono un elemento essenziale per la gestione di un laboratorio di successo, sicuro e conforme. Ma coordinare e confermare gli orari di tutte le parti coinvolte (ricercatori, responsabili di laboratorio, assistenti) può essere un incubo logistico. Per l'Università della California, Davis, questo è particolarmente vero in quanto il numero di ispezioni di laboratorio in un solo anno può raggiungere le centinaia, ognuna con più livelli di valutazione e conformità richiesti. Pertanto, anche la più piccola inefficienza nella programmazione potrebbe mettere i laboratori a rischio di non conformità. Per questo motivo la UC Davis sapeva che i calendari di base e le e-mail non sarebbero stati sufficienti. Aveva invece bisogno di una piattaforma di programmazione in grado di semplificare, automatizzare e velocizzare il processo di programmazione, garantendo il completamento delle ispezioni di laboratorio necessarie per la conformità.

Approccio

I ricercatori del laboratorio della UC Davis hanno cose più importanti su cui concentrarsi che la programmazione delle ispezioni di sicurezza. Il loro tempo e la loro energia sono meglio spesi per condurre ricerche scientifiche e mediche, esperimenti e prove che potrebbero potenzialmente cambiare il mondo - e persino salvare vite umane. Utilizzando Doodle 1:1, il team del laboratorio della UC Davis è riuscito a risparmiare una notevole quantità di tempo (in alcuni casi, un intero mese) programmando centinaia di ispezioni in pochi minuti. Invece di inviare centinaia, se non migliaia, di e-mail agli ispettori e ai revisori, il team di laboratorio della UC Davis può inviare inviti Doodle 1:1 e consentire agli ispettori di selezionare semplicemente l'orario migliore per loro. È così semplice.

Perché Doodle è la piattaforma di pianificazione delle riunioni giusta per la UC Davis

Doodle è in grado di gestire qualsiasi riunione da programmare, che si tratti di riunioni di gruppo, riunioni individuali o qualsiasi combinazione di riunioni/eventi. Questo è il tipo di flessibilità necessaria per superare qualsiasi sfida di pianificazione. La flessibilità non si limita al tipo di riunione da programmare, ma si estende anche al processo di invito. Doodle ha la potenza e la flessibilità necessarie per aiutare la UC Davis a programmare centinaia di ispezioni di laboratorio e a bilanciare gli orari di migliaia di ricercatori impegnati ogni anno.

Casi d'uso: stakeholder esterni, riunioni individuali