Une étude sur l'expérience utilisateur de Doodle

Les chercheurs des laboratoires de l'UC Davis ont des choses plus importantes à faire que de programmer des inspections de sécurité. Tarran Richardson, spécialiste de la santé et de la sécurité environnementales à UC Davis, nous a expliqué comment la fonction de réunion 1:1 de Doodle a permis à son équipe de gagner jusqu'à un mois de temps, d'éviter des retards inutiles dans les inspections et de s'assurer que son laboratoire était conforme aux règles de sécurité.

Défi

Les inspections sont un élément essentiel de la gestion d'un laboratoire performant, sûr et conforme. Mais la coordination et la confirmation des horaires de toutes les parties concernées (c'est-à-dire les chercheurs, les chefs de laboratoire, les assistants) peuvent être un cauchemar logistique. Pour l'Université de Californie, Davis, c'est d'autant plus vrai que le nombre d'inspections de laboratoires au cours d'une seule année peut atteindre des centaines, chacune comportant plusieurs niveaux d'évaluation et de conformité. Ainsi, même les plus petites inefficacités de planification peuvent exposer les laboratoires à un risque de non-conformité. C'est pourquoi UC Davis savait que les calendriers de base et les courriers électroniques ne suffiraient pas. Elle avait besoin d'une plateforme de planification qui simplifie, automatise et accélère le processus de planification, garantissant ainsi la réalisation des inspections de laboratoire nécessaires à la conformité.

Approche

Les chercheurs des laboratoires d'UC Davis ont des choses plus importantes à faire que de programmer des inspections de sécurité. Leur temps et leur énergie sont mieux employés à mener des recherches scientifiques et médicales, des expériences et des essais qui pourraient potentiellement changer le monde - et même sauver des vies. En utilisant Doodle 1:1, l'équipe du laboratoire de l'UC Davis a pu gagner un temps considérable (dans certains cas, un mois entier) en programmant des centaines d'inspections en quelques minutes. Plutôt que d'envoyer des centaines, voire des milliers, d'e-mails aux inspecteurs et aux auditeurs, l'équipe du laboratoire UC Davis peut envoyer des invitations Doodle 1:1 et permettre aux inspecteurs de sélectionner simplement le meilleur moment qui leur convient. C'est aussi simple que cela.

Pourquoi Doodle est la bonne plateforme de planification des réunions pour UC Davis ?

Doodle est prêt à gérer n'importe quelle réunion que vous devez programmer, qu'il s'agisse de réunions de groupe, de réunions individuelles ou de toute combinaison de réunions/événements. C'est le genre de flexibilité nécessaire pour surmonter tout défi de planification. Et cette flexibilité ne se limite pas au type de réunion que vous devez programmer, elle est également intégrée au processus d'invitation. Doodle a la puissance et la flexibilité nécessaires pour aider UC Davis à programmer des centaines d'inspections de laboratoires et à équilibrer les horaires de milliers de chercheurs occupés chaque année.

Cas d'utilisation : parties prenantes externes, réunions individuelles