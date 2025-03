Como a IA em nossos bolsos nos ajudará a ser humanos mais eficientes

Agendamento de reuniões: uma tarefa que os humanos podem achar cansativa e frustrante. O tipo de trabalho que deve ser robotizado. Essa é uma grande parte da própria missão do Doodle, e o chatbot Meekan está lá para ajudar a alcançá-la. Com sua paciência angelical e velocidade arrebatadora, a tarefa de agendar reuniões complicadas está à beira de se tornar o único domínio da IA. Todo ser humano moderno tem que saber um pouco sobre a IA. Neste post, compartilhamos algumas de nossas idéias sobre as formas pelas quais a IA pode realmente trabalhar para e com os humanos. Também falaremos sobre os desafios únicos que a IA enfrenta para ser mais eficaz, que partes da IA se misturam ao pensamento humano, e o que se torna uma mensagem de erro. E veremos como a IA em nossos bolsos está começando a se tornar verdadeiramente integrada em nossa vida humana diária.

Comecemos com um ligeiro recuo (mas melhora): neste momento, no mundo do trabalho e da organização da vida pessoal, muitos aplicativos se propõem a nos ajudar a administrar nossos horários. O objetivo da tecnologia sempre foi otimizar o uso do nosso tempo e a produtividade humana. E ainda assim, a frustração com a tecnologia ainda é uma experiência muito comum, especialmente quando se trata de sincronizar não apenas nossos próprios calendários, mas os calendários de toda uma equipe. Então, o que está acontecendo?

Os dois principais desafios que a IA deve superar para realmente ajudar os humanos

Dois desafios principais se destacam, que são peculiares à IA, quando se trata de automatizar a programação. Os dois principais desafios são:

compreensão da linguagem AI, e

o estado disperso e distributivo da IA em nossas vidas e dispositivos como os usamos agora. Nossos dispositivos são anfitriões de incontáveis pequenos fios de IA, cada um projetado para lidar com uma pequena tarefa isolada. No telefone de alguém, o Whatsapp usa IA, assim como o Tinder, Google Calendar , Yelp, os aplicativos do Maps; mas a IA do Tinder não tem nada a ver teoricamente com a IA que o Google Calendar usa, ou Linkedin, ou aplicativos de mensagens, e assim por diante.

Assim, a IA vem em migalhas, sob a forma de uma colônia de sistemas isolados que só ocasionalmente colaboram entre si. Não há um "mundo único" de IA. Este é um problema para uma IA que tenta ajudar um grupo de pessoas a agendar uma reunião.

Aqui está como a IA já está trabalhando para você todos os dias

Dê um passo atrás para contemplar quantas coisas a IA faz por nós em um dia: o aplicativo de mapas pode nos guiar até nosso local de trabalho em qualquer cidade. Ele nos ajuda a saber que metrô tomar, ou que motorista nos pegar. A lista de aplicações diárias da IA continua a ficar mais longa.

filtragem de spam por e-mail

chatbots de atendimento ao cliente

Assistentes pessoais digitais

agendamento de reuniões

jogos em aplicações de encontros

monitoramento de saúde e condicionamento físico

qualquer coisa com reconhecimento facial, por exemplo, em snapchat

recomendações de compra

eventos que seus amigos estão participando

casas inteligentes

monitoramento de fraudes com cartão de crédito

Estas são uma multidão de pequenos pedaços e tarefas individuais em que a IA é empregada. Cada uma das aplicações é propriedade de uma agência diferente, empresa, plataforma de rede, portanto, por exemplo, o Google Calendar pertence ao Google, enquanto uma pessoa acessa o Tinder via Facebook. Mas agora fica interessante.

No passado, uma grande fonte de frustração com a tecnologia era que, a menos que os usuários estivessem na mesma plataforma, não haveria como seus dispositivos pudessem colaborar. Mas à medida que o mundo do trabalho avança na era da indústria 4.0, esta incapacidade de sincronização se tornou um grande obstáculo para nossa produtividade.

Atualmente as pessoas utilizam aplicações para uma floresta inteira de pequenas tarefas. Cada vez mais profundamente, agora integramos a informática em todos os aspectos de nossas vidas. Isso se traduz em colaborações entre grupos de pessoas, bem como grupos de dispositivos - e a IA nesses dispositivos.

Ninguém pode supor que cada indivíduo esteja no mesmo tipo de calendário. Portanto, o desafio para um calendário AI é fazer, digamos, cinco calendários de pessoas falarem uns com os outros. Superar o desafio da "condição distributiva da inteligência artificial", poderia desbloquear a produtividade humana 4.0.

O chatbot Meekan da Doodle está pronto para enfrentar este desafio da dispersão da IA por toda uma gama de aplicações individuais, fornecidas por todo um conjunto estável de fornecedores concorrentes, o que cria tal desafio à programação automatizada.

Portanto, isto cobre o aspecto da natureza distributiva da IA.

O segundo desafio é compreender a linguagem humana sem muitos soluços.

É assim que a IA aprende a linguagem humana

Quando se trata de treinamento de inteligência artificial no uso humano da linguagem, o diabo está nos detalhes. Se o tom de alguém é sarcástico, outro humano entenderia isso (esperançosamente) - mas a IA tomará as coisas pelo valor de face, e seguirá um estranho caminho de lógica formal e ridículo. Se, na conversa, um humano se desviar brevemente do assunto, como é natural, ou se a conversa for apimentada com duplo significado, ou digamos que alguém fala em metáforas: todos esses canais podem levar a IA a um mau funcionamento.

A menos, é claro, que saiba distinguir os diferentes tons da expressão humana. Os tons podem ser informativos, sarcásticos, dramáticos, humorísticos, factuais, etc.

É um fato pouco conhecido, mas as empresas estão colocando centenas e milhares de técnicos em centros de dados em todos os lugares, para trabalhar no polimento da precisão semântica da IA. Cada palavra tem uma nuvem semântica de possíveis significados primários e secundários - pense nos muitos usos da palavra "braço". Mas agora isto é fascinante: Um técnico de nuvens semânticas estará etiquetando cada palavra com os muitos matizes de seu significado. Os técnicos de nuvens semânticas analisam as afirmações humanas, de modo a mostrar a IA como nós, humanos, modulamos nosso tom.

Essa operação é em grande escala e complexa, pois os desenvolvedores atiram para uma IA que pode realmente entender como os humanos se comunicam, indiretamente, obliquamente, de lado, e navegam sem esforço a infinita tapeçaria finamente trabalhada da expressão lingüística humana.

Queremos que a IA seja embutida, não se distanciando de nós

Os chatbots AI, como Meekan ou um assistente digital como Siri ou Alexa, são treinados para ignorar tudo o que dizemos até que ele pegue algo em que possa nos ajudar. A razão pela qual temos que dizer "Siri, abre o Tinder" é porque a palavra "Siri" funciona como um botão "on", para ativação do Siri. O mesmo vale para um e-mail no qual você pode cc um assistente digital de agendamento.

Nesse caso, nós humanos estamos sendo treinados para comandar a IA; mas o objetivo é conseguir que a IA preencha nossas necessidades intuitivamente, sem que os humanos tenham que aprender como operá-la. O objetivo é fazer com que a IA seja incorporada em nossas comunicações digitais sem problemas, de forma útil, conveniente e para resolver mal-entendidos robóticos bobos.

Mas os mal-entendidos são pré-programados, se você perdoar o trocadilho. É difícil ensinar o bom senso da IA, se você não sabe o que é o bom senso. Ninguém sabe o que é o bom senso, embora todos pensem que sabem. Os filósofos nunca concordaram em uma maneira sólida de definir o bom senso. É impossível medir o bom senso. Portanto, estamos presos por um tempo com um grande desafio para treinar a IA para realmente entender o que os humanos querem dizer quando falam.

Isso cobre o segundo grande desafio à IA mencionado no início, que era a compreensão da linguagem. Os dois principais problemas que discutimos aqui foram: a linguagem, e a natureza distributiva das aplicações da IA.

Um momento único na história da tecnologia

Desenvolver um programa de IA que possa agendar bem as reuniões é um desafio que muitos desenvolvedores ainda classificam como "impossível". Mas, crucialmente, encontramo-nos agora em um momento histórico em que as condições são cumpridas para o surgimento de novas aplicações em IA. De acordo com o blog wecognize, três pré-condições-chave são:

o fato de que um grande número de pessoas agora usa rotineiramente hardware poderoso o suficiente para executar softwares elaborados, bem como infra-estruturas digitais, tais como redes sociais e serviços baseados em nuvem

agora geramos e compartilhamos volumes de dados nunca antes vistos. Estatísticas pessoais, paradeiro, preferências, hábitos, necessidades, desejos, emprego, saúde, dados legais e financeiros, pensamentos privados, metas e sonhos para o futuro, histórias de amor inteiras, desentendimentos com amigos e as histórias de todas as nossas interações sociais. Tudo isso pode ser usado para treinar uma IA em como exatamente os humanos operam, e como eles usam suas palavras.

As estruturas estão instaladas para coletar e armazenar os dados dos usuários. Isso prepara o terreno para que os técnicos testem e desenvolvam algoritmos melhores e mais refinados.

AI ou ficção-científica?

Nos últimos dois anos, o negócio de Inteligência Artificial se transformou em um boom e floresta de novos empreendimentos. Auto-intitulados "visionários" baseiam seu entendimento da IA na Ficção Científica, o que não condiz com a realidade de onde a IA está hoje.

Tampouco se enquadra com o destino da IA. A Scifi nos mostrou robôs com inteligência artificial a nível humano, destinados a confundir o público ingênuo. Mas esse tipo de ingenuidade desapareceu, e hoje em dia as pessoas são muito desconfiadas, declinistas, pós-envasadas e acostumadas à tecnologia e à inovação. Não nos sentimos mais espantados com uma história de robôs andróides que se apaixonam por humanos. Mas o que podemos realmente surpreender alguns de nós agora é uma IA que irá agendar todas as nossas reuniões com a intuição correta.