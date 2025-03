Wie die KI in unseren Taschen uns helfen wird, effizienter zu sein

Die Planung von Besprechungen: eine Aufgabe, die Menschen als ermüdend und frustrierend empfinden können. Die Art von Arbeit, die robotisiert werden sollte. Das ist ein wichtiger Teil der Mission von Doodle, und der Chatbot Meekan soll dabei helfen, sie zu erfüllen. Mit seiner engelsgleichen Geduld und seiner rasanten Geschwindigkeit ist er auf dem besten Weg, die Planung kniffliger Meetings zur alleinigen Domäne der KI zu machen. Jeder moderne Mensch muss ein wenig über KI wissen. In diesem Beitrag teilen wir einige unserer Erkenntnisse darüber, wie KI wirklich für und mit Menschen arbeiten kann. Wir werden auch über die einzigartigen Herausforderungen sprechen, denen sich KI stellen muss, um effektiver zu sein, welche Teile von KI mit dem menschlichen Denken übereinstimmen und was zu einer Fehlermeldung wird. Und wir werden sehen, wie die KI in unseren Hosentaschen beginnt, wirklich in unser tägliches Leben integriert zu werden.

Beginnen wir mit einem kleinen Wermutstropfen (aber es kommt noch besser): In der Arbeitswelt und bei der Organisation des Privatlebens gibt es derzeit viele Apps, die uns bei der Verwaltung unserer Zeitpläne helfen sollen. Das Ziel der Technologie war es schon immer, die Nutzung unserer Zeit und die menschliche Produktivität zu optimieren. Und doch ist die Frustration mit der Technologie immer noch eine allzu häufige Erfahrung, insbesondere wenn es darum geht, nicht nur unsere eigenen Kalender, sondern die Kalender eines ganzen Teams zu synchronisieren. Was ist hier also los?

Die zwei wichtigsten Herausforderungen, die KI bewältigen muss, um den Menschen wirklich zu helfen

Wenn es um die Automatisierung der Zeitplanung geht, gibt es zwei große Herausforderungen, die der KI eigen sind. Die beiden wichtigsten Herausforderungen sind:

das Sprachverständnis der KI und

der verstreute und verteilte Zustand der KI in unserem Leben und in den Geräten, wie wir sie jetzt benutzen. Unsere Geräte beherbergen zahllose kleine KI-Stränge, von denen jeder für eine isolierte kleine Aufgabe entwickelt wurde. In einem Telefon verwendet Whatsapp KI, ebenso wie Tinder, Google Calendar, Yelp, die Maps-Apps; aber die KI von Tinder hat theoretisch nichts mit der KI zu tun, die Google Calendar verwendet, oder Linkedin, oder Messaging-Apps, und so weiter.

Die KI kommt also in Krümeln, in Form einer Kolonie isolierter Systeme, die nur gelegentlich zusammenarbeiten. Es gibt keine "eine Welt" der KI. Das ist ein Problem für eine KI, die einer Gruppe von Menschen helfen soll, ein Treffen zu planen.

So arbeitet KI bereits jeden Tag für Sie

Treten Sie einen Schritt zurück und denken Sie darüber nach, wie viele Dinge KI täglich für uns tut: Die Karten-App kann uns in jeder Stadt zu unserem Arbeitsplatz führen. Sie hilft uns zu wissen, welche U-Bahn wir nehmen müssen oder welcher Fahrer uns abholen soll. Die Liste der alltäglichen Anwendungen von KI wird immer länger.

E-Mail-Spam-Filterung

Chatbots für den Kundendienst

Persönliche digitale Assistenten

Terminierung von Besprechungen

Matches auf Dating-Apps

Überwachung von Gesundheit und Fitness

alles mit Gesichtserkennung, zum Beispiel bei Snapchat

Einkaufsempfehlungen

Veranstaltungen, an denen deine Freunde teilnehmen

intelligente Häuser

Überwachung von Kreditkartenbetrug

Es handelt sich um eine Vielzahl kleiner Teile und individueller Aufgaben, für die KI eingesetzt wird. Jede dieser Anwendungen ist Eigentum einer anderen Agentur, eines Unternehmens oder einer Netzwerkplattform. So gehört beispielsweise der Google-Kalender zu Google, während man sich bei Tinder über Facebook anmeldet. Aber jetzt wird es interessant.

In der Vergangenheit bestand eine der Hauptursachen für die Frustration mit der Technologie darin, dass es keine Möglichkeit gab, mit den Geräten zusammenzuarbeiten, wenn die Benutzer nicht genau dieselbe Plattform nutzten. Da sich die Arbeitswelt aber immer weiter in die Industrie 4.0-Ära bewegt, wurde diese Unfähigkeit zur Synchronisierung zu einem großen Hindernis für unsere Produktivität.

Heutzutage verwenden die Menschen Apps für einen ganzen Wald von kleinen Aufgaben. Immer tiefer integrieren wir die Informatik in jeden Aspekt unseres Lebens. Das bedeutet, dass sowohl Gruppen von Menschen als auch Gruppen von Geräten - und die KI in diesen Geräten - zusammenarbeiten.

Niemand kann davon ausgehen, dass jeder Einzelne die gleiche Art von Kalender hat. Die Herausforderung für eine KI zur Terminplanung besteht also darin, die Kalender von beispielsweise fünf Personen miteinander zu verbinden. Die Bewältigung der Herausforderung der "Verteilungsbedingung der künstlichen Intelligenz" könnte die menschliche Produktivität 4.0 freisetzen.

Der Chatbot Meekan von Doodle soll diese Herausforderung der Verteilung von KI auf eine ganze Reihe von Einzelanwendungen angehen, die von einer ganzen Reihe von Anbietern bereitgestellt werden, was eine solche Herausforderung für die automatisierte Terminplanung darstellt.

Damit ist der Aspekt der Verteilungsfunktion von KI abgedeckt.

Die zweite Herausforderung besteht darin, die menschliche Sprache zu verstehen, ohne dass es zu vielen Problemen kommt.

So lernt die KI die menschliche Sprache

Wenn es darum geht, der KI den menschlichen Sprachgebrauch beizubringen, steckt der Teufel im Detail. Wenn jemand einen sarkastischen Tonfall anschlägt, würde ein anderer Mensch das (hoffentlich) verstehen - aber die KI wird die Dinge für bare Münze nehmen und einem seltsamen Pfad aus formaler Logik und Lächerlichkeit folgen. Wenn ein Mensch in einem Gespräch kurz vom Thema abschweift, was ganz natürlich ist, oder wenn das Gespräch mit Doppeldeutigkeiten gespickt ist, oder wenn jemand in Metaphern spricht: All diese Kanäle können dazu führen, dass die KI nicht funktioniert.

Es sei denn, sie weiß, wie man die verschiedenen Töne menschlicher Äußerungen unterscheiden kann. Der Tonfall kann informativ, sarkastisch, dramatisch, humorvoll oder sachlich sein, was auch immer.

Es ist kaum bekannt, dass Unternehmen Hunderte und Tausende von Technikern in Datenzentren überall auf der Welt einsetzen, um die semantische Präzision der KI zu verbessern. Jedes Wort hat eine semantische Wolke möglicher primärer und sekundärer Bedeutungen - man denke nur an die vielen Verwendungen des Wortes "Arm". Aber das hier ist faszinierend: Ein Semantikwolkentechniker wird jedes Wort mit den vielen Schattierungen seiner Bedeutung kennzeichnen. Semantische Wolkentechniker analysieren menschliche Äußerungen, um der KI zu zeigen, wie wir Menschen unseren Tonfall modulieren.

Das ist ein umfangreicher und komplexer Vorgang, denn die Entwickler streben eine KI an, die wirklich versteht, wie Menschen kommunizieren, indirekt, schräg, seitlich, und die sich mühelos durch das unendlich fein gewebte Gewebe des menschlichen sprachlichen Ausdrucks bewegen kann.

Wir wollen, dass die KI eingebettet ist und sich nicht von uns abhebt.

KI-Chatbots wie Meekan oder digitale Assistenten wie Siri oder Alexa sind darauf trainiert, alles zu ignorieren, was wir sagen, bis sie etwas aufschnappen, mit dem sie uns helfen können. Der Grund, warum wir "Siri, öffne Tinder" sagen müssen, ist, dass das Wort "Siri" als "Ein"-Knopf funktioniert, um Siri zu aktivieren. Das Gleiche gilt für eine E-Mail, in der Sie einen digitalen Terminplanungsassistenten benennen können.

In diesem Fall werden wir Menschen darauf trainiert, die KI zu steuern, aber das Ziel ist es, die KI dazu zu bringen, unsere Bedürfnisse intuitiv zu erfüllen, ohne dass der Mensch lernen muss, sie zu bedienen. Ziel ist es, die KI nahtlos, hilfreich und bequem in unsere digitale Kommunikation einzubinden und dumme Missverständnisse der Roboter auszuräumen.

Aber Missverständnisse sind vorprogrammiert, wenn Sie das Wortspiel verzeihen. Es ist schwer, KI gesunden Menschenverstand beizubringen, wenn man nicht weiß, was gesunder Menschenverstand ist. Niemand weiß, was gesunder Menschenverstand ist, obwohl jeder glaubt, es zu wissen. Philosophen haben sich nie auf eine solide Definition von gesundem Menschenverstand geeinigt. Es ist unmöglich, den gesunden Menschenverstand zu messen. Wir werden also noch eine Weile vor der großen Herausforderung stehen, KI so zu trainieren, dass sie wirklich versteht, was Menschen meinen, wenn sie sprechen.

Das deckt sich mit der zweiten großen Herausforderung für die KI, die eingangs erwähnt wurde, nämlich dem Sprachverständnis. Die beiden Hauptprobleme, die wir hier erörtert haben, waren: Sprache und die distributive Natur von KI-Anwendungen.

Ein einzigartiger Moment in der Geschichte der Technik

Ein KI-Programm zu entwickeln, das Besprechungen gut planen kann, ist eine Herausforderung, die viele Entwickler immer noch als "unmöglich" einstufen. Doch wir befinden uns an einem historischen Punkt, an dem die Voraussetzungen für das Entstehen neuer KI-Anwendungen gegeben sind. Laut dem Blog wecognize sind drei wichtige Voraussetzungen erfüllt:

die Tatsache, dass eine große Zahl von Menschen heute routinemäßig Hardware nutzt, die leistungsfähig genug ist, um komplexe Software auszuführen, sowie digitale Infrastrukturen wie soziale Netzwerke und cloudbasierte Dienste

wir erzeugen und teilen heute Daten in nie gekannten Mengen. Persönliche Statistiken, Aufenthaltsorte, Vorlieben, Gewohnheiten, Bedürfnisse, Wünsche, Beschäftigungs-, Gesundheits-, Rechts- und Finanzdaten, private Gedanken, Ziele und Träume für die Zukunft, ganze Liebesgeschichten, Streitigkeiten mit Freunden und die Geschichte unserer gesamten sozialen Interaktion. All dies kann genutzt werden, um eine KI darin zu schulen, wie genau Menschen funktionieren und wie sie ihre Worte verwenden.

Die Strukturen zum Sammeln und Speichern von Nutzerdaten sind vorhanden. Das bereitet den Boden für Techniker, die bessere, raffiniertere Algorithmen testen und entwickeln können.

KI oder Science-Fiction?

In den letzten zwei Jahren ist das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz wie ein Pilz aus dem Boden geschossen und hat zu einem wahren Boom an neuen Unternehmen geführt. Selbsternannte "Visionäre" stützen ihr Verständnis von KI auf Science Fiction, was nicht mit der Realität des heutigen Stands der KI übereinstimmt.

Und es stimmt auch nicht mit dem überein, wohin sich KI entwickelt. Die Science Fiction zeigte uns Roboter mit künstlicher Intelligenz auf menschlichem Niveau, um ein naives Publikum zu verblüffen. Aber diese Art von Naivität ist verblasst, und heute sind die Menschen viel zu weltabgewandt, dekliniert, post-enthusiastisch und an Technologie und Innovation gewöhnt. Eine Geschichte über Androidenroboter, die sich in Menschen verlieben, verblüfft uns nicht mehr. Aber was einige von uns wirklich in Erstaunen versetzen kann, ist eine KI, die alle unsere Termine mit der richtigen Intuition plant.