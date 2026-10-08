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Insights

Faça as contas do tempo da sua equipe

Artigos com dados e pesquisas sobre para onde vão os dias da sua equipe, escritos para a sua função e o seu setor.

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Um homem de óculos e cardigã azul lê em um tablet, sentado sobre uma mesa em um escritório claro
Artigo mais recenteAssistentes executivos

O que você faria com as horas que passa organizando reuniões?

Organizar reuniões ainda é a maior parte da semana de um assistente executivo. Veja como recuperar parte desse tempo para o trabalho para o qual você foi contratado.

Chirag HarendraTempo de leitura: 11 minutos

Artigos para a sua equipe

Escolha a sua equipe. Muitos artigos trazem uma calculadora.

3 artigos

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Do artigo O tempo de espera é a metade escondida do seu tempo de contratação?

Seu tempo de espera por entrevistas

Números de exemplo, pode mudar

Espera por contratação hoje

21 dias

Espera por contratação na sua meta

9 dias

Espera que continuaEspera que você elimina

Dias de candidato recuperados por trimestre

144 dias

Espera por contratação = dias até a primeira entrevista + (rodadas menos 1) × dias entre rodadas. Conta os dias corridos que um candidato espera, usando só os números que você informar.

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Estudos de caso

Histórias reais de equipes como a SRG, a UC Davis e a CDA. Veja como elas usam o Doodle.

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