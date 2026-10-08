O que você faria com as horas que passa organizando reuniões?
Organizar reuniões ainda é a maior parte da semana de um assistente executivo. Veja como recuperar parte desse tempo para o trabalho para o qual você foi contratado.
Insights
Artigos com dados e pesquisas sobre para onde vão os dias da sua equipe, escritos para a sua função e o seu setor.
Organizar reuniões ainda é a maior parte da semana de um assistente executivo. Veja como recuperar parte desse tempo para o trabalho para o qual você foi contratado.
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Do artigo O tempo de espera é a metade escondida do seu tempo de contratação?
Espera por contratação hoje
21 dias
Espera por contratação na sua meta
9 dias
Espera que continuaEspera que você elimina
Dias de candidato recuperados por trimestre
144 dias
Espera por contratação = dias até a primeira entrevista + (rodadas menos 1) × dias entre rodadas. Conta os dias corridos que um candidato espera, usando só os números que você informar.
Mostramos o Doodle na sua própria agenda.