Comemorando o Ano Novo em Atlanta

Com o fim do ano chegando, Atlanta se prepara para comemorar a chegada de um novo ano com alegria, energia e um toque de charme sulista.

De eventos icônicos a tradições locais, Atlanta oferece uma variedade de experiências para os foliões se despedirem do velho e darem as boas-vindas ao novo. Junte-se a nós enquanto exploramos as comemorações e tradições vibrantes que fazem de The Big Peach um destino fantástico para comemorar o Ano Novo.

Reunião em minutos Encontre tempo para a família, amigos e colegas de forma rápida e fácil

Peach Drop no Underground Atlanta

A versão de Atlanta da icônica queda da bola, the Peach Drop, é um evento imperdível que atrai multidões de espectadores entusiasmados.

Realizada no Underground Atlanta, essa tradição adorada apresenta um pêssego gigante iluminado que desce quando o relógio bate meia-noite, simbolizando a orgulhosa herança da cidade. Junte-se à multidão animada na contagem regressiva para o ano novo em meio a música ao vivo, vendedores de alimentos e uma atmosfera festiva.

Extravagância de fogos de artifício no Centennial Olympic Park

Dirija-se ao Centennial Olympic Park para assistir a uma espetacular exibição de fogos de artifício iluminando o horizonte de Atlanta.

À medida que o céu noturno irrompe com explosões de cores vibrantes, o parque ganha vida com a animação. Encontre um lugar aconchegante no gramado, cercado por outros foliões e maravilhe-se com a pirotecnia inspiradora que marca o início de um novo ano.

Concerto de Ano Novo da Orquestra Sinfônica de Atlanta

Mergulhe nas melodias encantadoras do concerto de Ano Novo da Orquestra Sinfônica de Atlanta. Realizada no renomado Symphony Hall, essa apresentação especial oferece uma noite de música clássica e celebração.

Deixe-se levar pelas cativantes interpretações da sinfônica ao dar as boas-vindas ao ano novo na companhia de músicos talentosos e outros entusiastas da música.

Festas de Ano Novo em locais de primeira linha

O vibrante cenário da vida noturna de Atlanta oferece uma variedade de festas e eventos para atender a diferentes gostos.

De clubes de luxo e bares na cobertura a lounges chiques e locais da moda, há algo para todos que buscam uma comemoração de Ano Novo inesquecível. Dance a noite toda ao som de DJs ao vivo, saboreie coquetéis elaborados e brinde ao novo começo em grande estilo em um dos principais destinos de vida noturna de Atlanta.

Celebrações para toda a família no Stone Mountain Park

Para uma experiência de véspera de Ano Novo para toda a família, vá ao Stone Mountain Park.

Esse amplo parque abriga uma série de festividades adequadas para todas as idades. Desfrute de um passeio panorâmico no Summit Skyride, participe da Snowfall Celebration no início da noite e maravilhe-se com a fascinante exibição de fogos de artifício que ilumina a icônica Stone Mountain.

As atrações familiares do parque, incluindo o Snow Angel Snow Tubing e o Discovering Stone Mountain Museum, garantem uma experiência memorável para toda a família.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Um brinde a um Ano Novo fabuloso

Comemore o Ano Novo em Atlanta, onde uma mistura de tradições cativantes, eventos animados e a calorosa hospitalidade sulista criam uma experiência inesquecível.

Não importa o que você acabe fazendo, seja uma festa em casa ou dançando a noite toda em um clube local, é sempre melhor fazer isso com amigos e familiares. É aí que entra o Doodle.

Com o Group Polls, você pode encontrar um horário para conhecer qualquer pessoa em minutos. Basta compartilhar os horários em que você está livre e as pessoas votam no que podem fazer.

Além disso, a criação de uma conta é totalmente gratuita. Portanto, tenha uma véspera de Ano Novo mágica em Dallas com as pessoas de quem você mais gosta.