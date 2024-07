Célébration du Nouvel An à Atlanta

Alors que l'année touche à sa fin, Atlanta se prépare à célébrer l'arrivée d'une nouvelle année avec joie, énergie et une touche de charme sudiste.

Des événements emblématiques aux traditions locales, Atlanta offre une grande variété d'expériences aux fêtards pour dire adieu à l'ancien et accueillir le nouveau. Rejoignez-nous pour découvrir les célébrations et les traditions qui font de The Big Peach une destination fantastique pour fêter la nouvelle année.

Peach Drop à Underground Atlanta

La version d'Atlanta du célèbre ball drop, the Peach Drop, est un événement incontournable qui attire des foules de spectateurs enthousiastes.

Organisée à Underground Atlanta, cette tradition bien-aimée met en scène une pêche géante illuminée qui descend au moment où l'horloge sonne minuit, symbolisant le fier héritage de la ville. Rejoignez la foule enthousiaste pour le compte à rebours de la nouvelle année, au milieu de la musique live, des vendeurs de nourriture et d'une atmosphère festive.

Extravagance des feux d'artifice au Parc olympique du Centenaire

Rendez-vous au Centennial Olympic Park pour assister à un spectaculaire feu d'artifice qui illuminera l'horizon d'Atlanta.

Alors que le ciel nocturne s'illumine d'éclats de couleurs vives, le parc s'anime. Installez-vous confortablement sur la pelouse, entouré d'autres fêtards, et admirez les effets pyrotechniques impressionnants qui marquent le début d'une nouvelle année.

Concert du Nouvel An de l'Orchestre Symphonique d'Atlanta

Plongez dans les mélodies enchanteresses du concert de la Saint-Sylvestre de l'Orchestre symphonique d'Atlanta. Organisé au célèbre Symphony Hall, ce spectacle spécial offre une soirée de musique classique et de célébration.

Laissez-vous emporter par les interprétations captivantes de l'orchestre symphonique et accueillez la nouvelle année en compagnie de musiciens talentueux et d'autres passionnés de musique.

Les soirées de la Saint-Sylvestre dans des lieux de premier plan

La vie nocturne trépidante d'Atlanta offre un large éventail de fêtes et d'événements pour tous les goûts.

Des clubs haut de gamme aux bars sur les toits, en passant par les salons chics et les lieux branchés, il y en a pour tous ceux qui souhaitent passer un réveillon inoubliable. Dansez toute la nuit au son des DJ, sirotez des cocktails raffinés et portez un toast à la nouvelle année dans l'une des meilleures destinations nocturnes d'Atlanta.

Célébrations familiales au Stone Mountain Park

Pour un réveillon en famille, rendez-vous au Stone Mountain Park.

Ce vaste parc accueille toute une série de festivités adaptées à tous les âges. Profitez d'une balade pittoresque sur le Summit Skyride, participez à la célébration des chutes de neige en début de soirée et admirez le feu d'artifice qui illumine l'emblématique Stone Mountain.

Les attractions familiales du parc, notamment le Snow Angel Snow Tubing et le Discovering Stone Mountain Museum, garantissent une expérience mémorable pour toute la famille.

À une nouvelle année fabuleuse

Célébrez le Nouvel An à Atlanta, où un mélange de traditions captivantes, d'événements animés et d'hospitalité chaleureuse du Sud crée une expérience inoubliable.

