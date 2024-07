Festeggiare il nuovo anno ad Atlanta

Mentre l'anno volge al termine, Atlanta si prepara a festeggiare l'arrivo di un nuovo anno con gioia, energia e un tocco di fascino del Sud.

Dagli eventi iconici alle tradizioni locali, Atlanta offre una varietà di esperienze per chi vuole salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo. Unitevi a noi nell'esplorazione delle vivaci celebrazioni e tradizioni che fanno della Big Peach una destinazione fantastica per festeggiare il nuovo anno.

Peach Drop at Underground Atlanta

La versione di Atlanta dell'iconico ball drop, il Peach Drop, è un evento imperdibile che attira folle di spettatori entusiasti.

Questa amata tradizione, che si svolge presso l'Underground Atlanta, è caratterizzata da una pesca gigante illuminata che scende allo scoccare della mezzanotte, a simboleggiare l'orgogliosa eredità della città. Unisciti alla folla vivace che fa il conto alla rovescia per il nuovo anno tra musica dal vivo, venditori di cibo e un'atmosfera festosa.

Stravaganza di fuochi d'artificio al Centennial Olympic Park

Recatevi al Centennial Olympic Park per assistere a uno spettacolare spettacolo pirotecnico che illumina lo skyline di Atlanta.

Mentre il cielo notturno esplode in esplosioni di colori vibranti, il parco si anima di emozioni. Trovate un posto accogliente sul prato, circondati dai vostri compagni di festa e ammirate gli impressionanti fuochi d'artificio che segnano l'inizio di un nuovo anno.

Concerto di Capodanno dell'Orchestra Sinfonica di Atlanta

Immergetevi nelle incantevoli melodie del concerto di Capodanno dell'Atlanta Symphony Orchestra. Tenuto presso la rinomata Symphony Hall, questo spettacolo speciale offre una serata di musica classica e di festeggiamenti.

Lasciatevi travolgere dalle accattivanti interpretazioni della Sinfonica mentre date il benvenuto al nuovo anno in compagnia di musicisti di talento e di altri appassionati di musica.

Feste di Capodanno in luoghi di prestigio

La vivace vita notturna di Atlanta offre una serie di feste ed eventi per soddisfare i diversi gusti.

Dai club di lusso ai bar sul tetto, dai lounge chic ai locali alla moda, c'è qualcosa per tutti coloro che vogliono festeggiare un Capodanno indimenticabile. Ballate tutta la notte al ritmo di DJ dal vivo, sorseggiate cocktail artigianali e brindate al nuovo inizio con stile in una delle principali destinazioni della vita notturna di Atlanta.

Festeggiamenti per famiglie a Stone Mountain Park

Per un Capodanno a misura di famiglia, recatevi allo Stone Mountain Park.

Questo vasto parco ospita una serie di festeggiamenti adatti a tutte le età. Godetevi un giro panoramico sul Summit Skyride, partecipate alla Snowfall Celebration di prima sera e ammirate l'ipnotico spettacolo pirotecnico che illumina l'iconica Stone Mountain.

Le attrazioni del parco adatte alle famiglie, tra cui lo Snow Angel Snow Tubing e il Discovering Stone Mountain Museum, garantiscono un'esperienza memorabile per tutta la famiglia.

A un nuovo anno da favola

Festeggiate il nuovo anno ad Atlanta, dove una miscela di tradizioni accattivanti, eventi vivaci e la calda ospitalità del Sud creano un'esperienza indimenticabile.

