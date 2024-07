Neujahrsfeier in Atlanta

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, bereitet sich Atlanta darauf vor, das neue Jahr mit Freude, Energie und einem Hauch von Südstaatencharme zu feiern.

Von kultigen Veranstaltungen bis hin zu lokalen Traditionen bietet Atlanta eine Vielzahl von Erlebnissen für Feiernde, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen. Erkunden Sie mit uns die lebendigen Feste und Traditionen, die The Big Peach zu einem fantastischen Reiseziel machen, um das neue Jahr einzuläuten.

Peach Drop im Underground Atlanta

Atlantas Version des kultigen Ball Drop, The Peach Drop, ist ein Ereignis, das man gesehen haben muss und das viele begeisterte Zuschauer anzieht.

Bei dieser beliebten Tradition, die im Underground Atlanta stattfindet, fällt ein riesiger beleuchteter Pfirsich herab, wenn die Uhr Mitternacht schlägt und das stolze Erbe der Stadt symbolisiert. Schließen Sie sich der temperamentvollen Menge an, die inmitten von Live-Musik, Essensverkäufern und einer festlichen Atmosphäre den Countdown zum neuen Jahr herunterzählt.

Feuerwerksextravaganz im Centennial Olympic Park

Machen Sie sich auf den Weg zum Centennial Olympic Park, um ein spektakuläres Feuerwerk zu erleben, das die Skyline von Atlanta erhellt.

Wenn der Nachthimmel in leuchtende Farben getaucht wird, erwacht der Park zum Leben. Suchen Sie sich ein gemütliches Plätzchen auf dem Rasen, umgeben von anderen Feiernden, und bestaunen Sie die beeindruckende Pyrotechnik, die den Beginn eines neuen Jahres markiert.

Atlanta Symphony Orchestra Neujahrskonzert

Tauchen Sie ein in die bezaubernden Melodien des Silvesterkonzerts des Atlanta Symphony Orchestra. Dieses besondere Konzert in der berühmten Symphony Hall bietet einen Abend voller klassischer Musik und Feierlichkeiten.

Lassen Sie sich von den fesselnden Darbietungen des Symphonieorchesters mitreißen und begrüßen Sie das neue Jahr in Gesellschaft von talentierten Musikern und anderen Musikliebhabern.

Silvesterpartys an erstklassigen Veranstaltungsorten

Das pulsierende Nachtleben von Atlanta bietet eine Vielzahl von Partys und Veranstaltungen für jeden Geschmack.

Von gehobenen Clubs und Rooftop-Bars bis hin zu schicken Lounges und trendigen Lokalen ist für jeden etwas dabei, der eine unvergessliche Silvesterfeier erleben möchte. Tanzen Sie zu den Klängen von Live-DJs durch die Nacht, schlürfen Sie erlesene Cocktails und stoßen Sie stilvoll auf das neue Jahr an - in einem der führenden Nachtlokale von Atlanta.

Familienfreundliche Feiern im Stone Mountain Park

Für ein familienfreundliches Silvestererlebnis sollten Sie sich in den Stone Mountain Park begeben.

Dieser weitläufige Park bietet eine Reihe von Feierlichkeiten für alle Altersgruppen. Genießen Sie eine Fahrt mit dem Summit Skyride, nehmen Sie an der Snowfall Celebration am frühen Abend teil und bewundern Sie das faszinierende Feuerwerk, das den Stone Mountain erhellt.

Die familienfreundlichen Attraktionen des Parks, darunter das Snow Angel Snow Tubing und das Discovering Stone Mountain Museum, sorgen für ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Auf ein fantastisches neues Jahr

Feiern Sie den Jahreswechsel in Atlanta, wo eine Mischung aus fesselnden Traditionen, lebhaften Veranstaltungen und herzlicher Südstaaten-Gastfreundschaft für ein unvergessliches Erlebnis sorgt.

