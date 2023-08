Comemorando um Natal ensolarado em Los Angeles

O Natal em Los Angeles oferece uma mistura única de tradições festivas e clima ensolarado, criando uma atmosfera festiva que é nitidamente californiana.

Embora você não encontre ruas cobertas de neve, você descobrirá uma variedade de atividades que capturam o espírito da estação.

Seja você um morador ou um visitante, aqui está um guia para comemorar um Natal ensolarado na Cidade dos Anjos.

Reunião em minutos Encontre tempo para a família, amigos e colegas de forma rápida e fácil

Diversão na praia

Troque suas botas de neve por chinelos de dedo e vá para a praia.

Muitos moradores locais passam o dia de Natal nas praias de Santa Monica ou Venice Beach, fazendo piqueniques, jogando vôlei de praia e até mesmo surfando. As palmeiras decoradas com luzes cintilantes criam uma experiência de férias surreal e tropical.

Enchanted Nights at Descanso Gardens (Noites Encantadas nos Jardins Descanso)

O Descanso Gardens realiza anualmente o evento "Enchanted: Forest of Light", que transforma os jardins botânicos em um fascinante país das maravilhas de luzes e exibições interativas.

Passeie por caminhos iluminados, ouça músicas natalinas e se aqueça com um chocolate quente. É uma experiência mágica, perfeita para toda a família.

Patinação no gelo com vista

Embora a patinação no gelo ao ar livre possa não envolver gelo de verdade, você ainda pode aproveitar essa tradição de inverno com um toque californiano.

A Pershing Square, no centro de Los Angeles, oferece uma pista de patinação no gelo ao ar livre onde você pode deslizar sob o horizonte da cidade, cercado por palmeiras.

Desfile de Natal de Hollywood

Los Angeles realiza sua própria versão da icônica parada de Natal, com aparições de celebridades, carros alegóricos elaborados, bandas marciais e entretenimento.

É uma experiência quintessencial de Los Angeles que mostra o glamour e a empolgação do setor de entretenimento.

Christmas Lights Extravaganza

Vários bairros de LA fazem o máximo com suas exibições de luzes de Natal.

O Sleepy Hollow Christmas Lights Extravaganza em Torrance é conhecido por suas decorações impressionantes e shows de luzes sincronizadas que atraem visitantes de todas as partes.

Explore os mercados de Natal

Visite os mercados de Natal, como o LA Farmers Market ou o Unique LA Holiday Market, para encontrar artesanatos, presentes e guloseimas artesanais feitos localmente.

Esses mercados capturam o espírito diversificado e criativo da cidade.

Exibições de filmes ao ar livre

Experimente as exibições de filmes ao ar livre com um toque festivo.

Os cinemas e parques na cobertura geralmente exibem clássicos de férias, permitindo que você curta seus filmes favoritos sob o céu estrelado de Los Angeles.

Third Street Promenade de Santa Monica

A Third Street Promenade ganha uma nova roupagem para o feriado com luzes e decorações deslumbrantes. Aproveite as compras, os restaurantes e as apresentações de rua enquanto desfruta da atmosfera alegre.

Jantar de Natal com estilo

Los Angeles é conhecida por sua cena culinária e o Natal não é exceção.

Muitos restaurantes oferecem menus e brunches especiais para o feriado, permitindo que você saboreie pratos deliciosos enquanto aproveita o clima agradável.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Universal Studios Hollywood

Para um toque de magia hollywoodiana durante as festas de fim de ano, o Universal Studios Hollywood recebe o "Grinchmas".

Conheça o Grinch, assista a shows festivos e desfrute de atrações com temas natalinos em um ambiente que parece saído diretamente dos filmes.

Em uma cidade conhecida por sua criatividade e diversidade, comemorar o Natal em Los Angeles é uma experiência única e inesquecível.

Aproveite o clima ensolarado, explore as tradições locais e crie lembranças preciosas que capturam o espírito da temporada de festas no verdadeiro estilo de Los Angeles.

E não importa o que você faça, faça-o com as pessoas que importam. Com o Doodle, você pode criar uma enquete e encontrar o momento perfeito para se encontrar em minutos.