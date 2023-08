Ein sonniges Weihnachtsfest in LA

Weihnachten in Los Angeles bietet eine einzigartige Mischung aus Feiertagstraditionen und sonnigem Wetter, die eine festliche Atmosphäre schafft, die unverkennbar kalifornisch ist.

Sie werden zwar keine schneebedeckten Straßen finden, dafür aber eine Vielzahl von Aktivitäten, die den Geist der Jahreszeit einfangen.

Ob Sie nun Einheimischer oder Besucher sind, hier finden Sie einen Leitfaden für ein sonniges Weihnachtsfest in der Stadt der Engel.

Spaß am Strand

Tauschen Sie Ihre Schneestiefel gegen Flip-Flops und gehen Sie an den Strand.

Viele Einheimische verbringen den Weihnachtstag an den Stränden von Santa Monica oder Venice Beach, wo sie picknicken, Beachvolleyball spielen und sogar surfen. Die mit glitzernden Lichtern geschmückten Palmen sorgen für ein surreales, tropisches Festtagsgefühl.

Enchanted Nights at Descanso Gardens

In den Descanso Gardens findet jährlich die Veranstaltung "Enchanted: Forest of Light", die die botanischen Gärten in ein faszinierendes Wunderland aus Lichtern und interaktiven Vorführungen verwandelt.

Schlendern Sie über beleuchtete Wege, hören Sie weihnachtliche Musik und wärmen Sie sich mit einem heißen Kakao auf. Ein zauberhaftes Erlebnis, das für die ganze Familie geeignet ist.

Schlittschuhlaufen mit Aussicht

Auch wenn das Eislaufen im Freien nicht aus echtem Eis besteht, können Sie diese Wintertradition mit kalifornischem Flair trotzdem genießen.

Der Pershing Square in Downtown LA bietet eine Eislaufbahn, auf der Sie unter der Skyline der Stadt und umgeben von Palmen gleiten können.

Hollywood Christmas Parade

Los Angeles veranstaltet seine eigene Version der kultigen Weihnachtsparade mit Auftritten von Prominenten, aufwendigen Wagen, Marschkapellen und Unterhaltungsprogramm.

Die Parade ist ein typisches L.A.-Erlebnis, das den Glamour und die Aufregung der Unterhaltungsindustrie zeigt.

Christmas Lights Extravaganza

Mehrere Stadtteile in L.A. geben sich mit ihren Weihnachtsbeleuchtungen besonders viel Mühe.

Die Sleepy Hollow Christmas Lights Extravaganza in Torrance ist bekannt für ihre atemberaubenden Dekorationen und synchronisierten Lichtshows, die Besucher aus aller Welt anziehen.

Weihnachtsmärkte erkunden

Besuchen Sie Weihnachtsmärkte wie den LA Farmers Market oder den Unique LA Holiday Market, um Kunsthandwerk, Geschenke und handwerkliche Leckereien aus der Region zu finden.

Diese Märkte fangen den vielfältigen und kreativen Geist der Stadt ein.

Filmvorführungen im Freien

Erleben Sie Filmvorführungen unter freiem Himmel mit einer festlichen Note.

In überdachten Kinos und Parks werden oft Feiertagsklassiker gezeigt, so dass Sie Ihre Lieblingsfilme unter dem Sternenhimmel von LA genießen können.

Santa Monicas Third Street Promenade

Die Third Street Promenade erstrahlt in weihnachtlichem Glanz mit Lichtern und Dekorationen. Genießen Sie die fröhliche Atmosphäre beim Einkaufen, Essen und bei Straßenvorführungen.

Weihnachtsessen mit Stil

L.A. ist bekannt für seine kulinarische Szene, und Weihnachten ist da keine Ausnahme.

Viele Restaurants bieten spezielle Festtagsmenüs und Brunchs an, bei denen Sie bei angenehmem Wetter köstliche Gerichte genießen können.

Universal Studios Hollywood

Für einen Hauch von Hollywood-Magie während der Feiertage veranstalten die Universal Studios Hollywood "Grinchmas".

Treffen Sie den Grinch, erleben Sie festliche Shows und genießen Sie weihnachtliche Attraktionen in einer Umgebung, die direkt aus dem Film stammt.

In einer Stadt, die für ihre Kreativität und Vielfalt bekannt ist, ist das Weihnachtsfest in Los Angeles ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis.

Genießen Sie das sonnige Wetter, entdecken Sie die lokalen Traditionen und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen, die den Geist der Weihnachtszeit im wahren LA-Stil einfangen.

Und egal, was Sie tun, tun Sie es mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind. Mit Doodle kannst du eine Umfrage erstellen und in wenigen Minuten die perfekte Zeit für ein Treffen finden.