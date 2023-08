Un Noël ensoleillé à Los Angeles

Noël à Los Angeles offre un mélange unique de traditions de vacances et de temps ensoleillé, créant une atmosphère festive typiquement californienne.

Vous ne trouverez pas de rues enneigées, mais vous découvrirez toute une série d'activités qui reflètent l'esprit de la saison.

Que vous soyez un habitant ou un visiteur, voici un guide pour célébrer un Noël ensoleillé dans la Cité des Anges.

Plaisirs de la plage

Remplacez vos bottes de neige par des tongs et allez à la plage.

De nombreux habitants passent leur journée de Noël sur les plages de Santa Monica ou de Venice Beach, pour pique-niquer, jouer au beach-volley et même faire du surf. Les palmiers décorés de lumières scintillantes créent une expérience de vacances tropicale surréaliste.

Enchanted Nights at Descanso Gardens

Les jardins de Descanso accueillent chaque année la manifestation "Enchanted : Forest of Light", qui transforme les jardins botaniques en une merveille de lumières et d'expositions interactives.

Promenez-vous sur des sentiers illuminés, écoutez de la musique de Noël et réchauffez-vous avec un chocolat chaud. C'est une expérience magique qui convient parfaitement à toute la famille.

Patinage avec vue

Même si le patinage en plein air ne se fait pas sur de la vraie glace, vous pouvez toujours profiter de cette tradition hivernale avec une touche californienne.

Pershing Square, dans le centre de Los Angeles, offre une patinoire extérieure où vous pouvez glisser sous la ligne d'horizon de la ville, entouré de palmiers.

Parade de Noël à Hollywood

Los Angeles accueille sa propre version de la célèbre parade de Noël, avec des apparitions de célébrités, des chars élaborés, des fanfares et des spectacles.

Il s'agit d'une expérience typique de Los Angeles qui met en valeur le glamour et l'excitation de l'industrie du divertissement.

Extravagance des lumières de Noël

Plusieurs quartiers de Los Angeles mettent le paquet avec leurs illuminations de Noël.

Le Sleepy Hollow Christmas Lights Extravaganza à Torrance est connu pour ses décorations étonnantes et ses spectacles de lumière synchronisés qui attirent des visiteurs de tous horizons.

Explorer les marchés de Noël

Visitez les marchés de Noël comme le LA Farmers Market ou le Unique LA Holiday Market pour trouver de l'artisanat, des cadeaux et des friandises artisanales fabriqués localement.

Ces marchés reflètent l'esprit créatif et diversifié de la ville.

Projections de films en plein air

Faites l'expérience de projections de films en plein air avec une touche festive.

Les cinémas sur les toits et les parcs projettent souvent des classiques des fêtes, ce qui vous permet d'apprécier vos films préférés sous le ciel étoilé de Los Angeles.

La promenade de la troisième rue de Santa Monica

La Third Street Promenade fait peau neuve pour les fêtes avec des lumières et des décorations éblouissantes. Profitez des boutiques, des restaurants et des spectacles de rue tout en vous imprégnant de l'atmosphère joyeuse.

Dîner de Noël avec style

LA est réputée pour sa scène culinaire et Noël ne fait pas exception.

De nombreux restaurants proposent des menus et des brunchs spéciaux pour les fêtes, ce qui vous permet de savourer des plats délectables tout en profitant du temps agréable.

Universal Studios Hollywood

Pour une touche de magie hollywoodienne pendant les fêtes, Universal Studios Hollywood organise le "Grinchmas".

Rencontrez le Grinch, assistez à des spectacles festifs et profitez d'attractions sur le thème des fêtes dans un décor tout droit sorti d'un film.

Dans une ville connue pour sa créativité et sa diversité, célébrer Noël à Los Angeles est une expérience unique et inoubliable.

Profitez du temps ensoleillé, explorez les traditions locales et créez des souvenirs inoubliables qui reflètent l'esprit des fêtes de fin d'année dans le plus pur style de Los Angeles.

Et quoi que vous fassiez, faites-le avec les personnes qui comptent. Avec Doodle, vous pouvez créer un sondage et trouver le moment idéal pour vous rencontrer en quelques minutes.