Tipi di riunione
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Che cos'è una riunione della task force?
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Che cos'è una riunione del piano strategico?
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Che cos'è una riunione del comitato di ricerca?
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Che cos'è una riunione di revisione?
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Che cos'è una riunione di pianificazione?
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Che cos'è una riunione mensile?
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Che cos'è una riunione di gruppo?
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Che cos'è un focus group?
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Che cos'è una riunione del comitato finanziario?
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Che cos'è una riunione del comitato esecutivo?