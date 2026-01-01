Tipi di riunione
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Che cos'è un riunione di un evento di squadra?
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Che cos'è un incontro sulle fasi successive?
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Che cos'è una riunione settimanale?
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