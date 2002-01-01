Comment gérer les sessions payantes avec des liens de réservation

Réservation de clients simplifiée avec les liens Doodle

Vendre votre temps en tant que coach, consultant, thérapeute, formateur ou travailleur indépendant signifie gérer bien plus que votre calendrier. Vous voulez que chaque étape soit simple, claire et rassurante pour vos clients. Pourtant, beaucoup de professionnels ont du mal à rendre le processus de réservation fluide.

Aujourd’hui, vous pouvez offrir une expérience simple qui combine prise de rendez-vous, communication et paiement — le tout via un seul lien.

Le pouvoir d’un agenda clair et d’un message bien posé

Avec la page de réservation ou les options 1:1 de Doodle, vous pouvez afficher vos disponibilités en temps réel à toute personne ayant votre lien. La configuration est rapide. Indiquez la durée de la session, sélectionnez votre outil de visioconférence préféré (comme Zoom ou Microsoft Teams), et ajoutez les questions importantes à poser avant la séance.

Ajoutez votre logo et une brève description pour donner une image pro et rassurante. Résultat : vos clients savent à quoi s’attendre et réservent plus facilement.

Mettez en avant ce que vos clients vont obtenir : bénéfices concrets, témoignages ou offre découverte. Même une réduction temporaire peut pousser à l’action.

Partagez votre lien là où vos clients sont

Pas besoin d’un site web ou de pub payante. Il vous suffit de partager votre lien Doodle :

Sur vos profils Facebook ou LinkedIn

Dans votre signature d’email

Sur votre carte de visite digitale

Par message sur WhatsApp, Messenger ou Instagram

Votre lien devient votre vitrine — prêt à prendre des rendez-vous et des paiements à toute heure.

Offrez une réservation simple et rassurante

Les gens veulent des infos claires. Quand votre lien indique le tarif, la durée, le lieu (ou le lien visio), ils n’ont plus besoin de vous appeler pour poser des questions.

Ils peuvent réserver en toute autonomie, et recevoir automatiquement les invitations et rappels. Cela évite les annulations de dernière minute et protège votre temps.

Pensez aussi à proposer plusieurs durées ou des forfaits. C’est flexible pour eux, et plus rentable pour vous.

Pourquoi tant de pros font confiance à Doodle

Depuis 2007, Doodle aide des millions de professionnels à gérer leurs rendez-vous. Que vous soyez dans la santé, l’éducation, la tech, les services ou le secteur associatif — Doodle est là pour vous simplifier la vie.

Vous pouvez connecter Stripe pour que les paiements se fassent au moment de la réservation. Plus besoin d’envoyer de factures ou de relancer les clients. Tout est sécurisé et fluide.

Et surtout : aucune compétence technique n’est nécessaire.

Prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Votre activité mérite une solution de réservation simple, pro et accessible. Partagez votre lien Doodle dès aujourd’hui. Combinez-le avec des messages clairs, quelques témoignages clients et une offre bien pensée — et vous verrez vos réservations décoller.

C’est le moment d’offrir une expérience fluide à vos clients, et de libérer votre emploi du temps pour ce qui compte vraiment.