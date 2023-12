Doodle contre SavvyCal : l'épreuve de force des outils de planification

Dans le monde rapide des affaires, le temps est une denrée précieuse.

Face aux nombreuses demandes qui se disputent notre attention, il est essentiel de trouver des moyens de rationaliser nos flux de travail et d'optimiser nos emplois du temps.

Les outils de planification se sont imposés comme une solution puissante pour relever ce défi, en nous permettant de prendre des rendez-vous, de planifier des réunions et de gérer nos calendriers sans effort, le tout en un seul endroit.

Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde des outils de planification, en explorant deux concurrents de premier plan : Doodle et SavvyCal.

Nous examinerons leurs fonctionnalités, leur facilité d'utilisation, leurs prix et leurs intégrations, afin de vous aider à déterminer l'outil qui répond le mieux à vos besoins. C'est parti.

L'importance des outils de planification

Les outils de planification tels que Doodle et SavvyCal sont devenus indispensables pour les professionnels très occupés. Ils offrent une pléthore d'avantages, notamment

Prise de rendez-vous simplifiée:

Dites adieu à l'époque des courriels et des appels téléphoniques.

Les outils de planification vous permettent de créer et de partager des systèmes de réservation en ligne, ce qui facilite la réservation de plages horaires pour les clients, les consommateurs ou les collègues.

Gestion des réunions sans effort :

Ils transforment le processus d'organisation des réunions en un jeu d'enfant.

Vous pouvez créer des liens dédiés aux réunions, envoyer des invitations, gérer les disponibilités et suivre les participants, le tout au sein d'une plateforme centralisée.

Gestion centralisée du calendrier :

Grâce aux outils de planification, vous pouvez consolider vos calendriers provenant de différentes sources, notamment les courriels, les calendriers et les médias sociaux, en une seule vue unifiée.

Vous disposez ainsi d'une vue d'ensemble de vos engagements, ce qui vous permet de rester maître de votre emploi du temps et d'éviter les conflits.

Productivité accrue :

En automatisant les processus de prise de rendez-vous et de gestion des réunions, les outils de planification vous libèrent du temps et vous permettent de vous concentrer sur des tâches plus stratégiques qui font avancer votre entreprise.

SavvyCal : Une solution complète de planification

SavvyCal est un outil de planification puissant qui offre une solution complète pour la gestion des rendez-vous, des réunions et des interactions avec les clients.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Pages de réservation personnalisables:

Créez des pages de réservation visuellement attrayantes qui reflètent l'esthétique de votre marque.

Notifications et rappels par e-mail:

Restez organisé grâce à des notifications et des rappels automatisés par e-mail pour vous et vos clients.

Intégration avec les CRM les plus courants:

Connectez SavvyCal à vos systèmes CRM existants, tels que Salesforce et HubSpot, pour une synchronisation transparente des données.

Rapports et analyses avancés:

Obtenez des informations sur vos habitudes de planification et les préférences de vos clients grâce à des rapports et des analyses détaillés.

Doodle : Un outil simple et efficace

Doodle est un outil de planification convivial qui privilégie la simplicité et la facilité d'utilisation. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Sondages de groupe:

La façon préférée de se réunir. Avec Doodle, vous pouvez créer des sondages avec plusieurs créneaux horaires, permettant aux participants de sélectionner leurs heures préférées.

Page de réservation:

Définissez vos disponibilités et rencontrez n'importe qui d'un simple clic. L'automatisation de votre calendrier vous permet de vous concentrer sur des choses plus importantes.

1:1s :

Les 1:1 de Doodle vous permettent d'organiser plus facilement des réunions en tête-à-tête. Il vous suffit d'envoyer les heures auxquelles vous êtes libre et lorsque votre invité choisit un créneau, celui-ci est ajouté à vos deux calendriers.

Intégrations avec des outils populaires :

Intégrez Doodle à des outils de productivité populaires comme Google Calendar et Zoom.

Comparaison entre Doodle et SavvyCal

Doodle et SavvyCal offrent des fonctionnalités de base similaires, mais ils diffèrent dans leur approche et leur public cible.

SavvyCal et Doodle s'adressent tous deux aux entreprises, mais le premier a une courbe d'apprentissage légèrement plus élevée, tandis que Doodle excelle à fournir un outil simple et facile à utiliser pour planifier des rendez-vous et des réunions.

Facilité d'utilisation:

Doodle remporte la palme de la facilité d'utilisation.

Son interface intuitive et ses fonctionnalités directes en font un outil idéal pour les utilisateurs de tous horizons techniques.

SavvyCal, bien qu'offrant des fonctionnalités robustes, peut être légèrement plus complexe à naviguer, nécessitant plus de temps pour se familiariser avec sa mise en page et ses paramètres.

Prix:

SavvyCal propose une structure de prix échelonnée, avec des plans commençant à 12 $ par utilisateur et par mois.

Doodle propose un modèle de prix plus flexible, avec un plan gratuit aux fonctionnalités de base et des plans payants à partir de 6,95 $ par mois.

Intégrations:

Doodle et SavvyCal s'intègrent tous deux à des outils de productivité populaires, vous permettant de connecter votre calendrier à votre flux de travail existant.

SavvyCal et Doodle s'intègrent aux calendriers en ligne les plus répandus tels que Google ou Outlook et aux outils de vidéoconférence les plus utilisés dans le monde tels que Zoom et Webex.

