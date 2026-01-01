Doodle gegen SavvyCal: Der Showdown der Terminplanungs-Tools

In der schnelllebigen Geschäftswelt ist Zeit ein kostbares Gut.

Angesichts der vielen Anforderungen, die um unsere Aufmerksamkeit wetteifern, müssen wir Wege finden, um unsere Arbeitsabläufe zu rationalisieren und unsere Zeitpläne zu optimieren.

Terminplanungstools haben sich als leistungsstarke Lösung für diese Herausforderung erwiesen. Sie ermöglichen es uns, mühelos Termine zu buchen, Besprechungen zu planen und unsere Kalender zu verwalten - alles an einem Ort.

Heute werden wir in die Welt der Terminplanungs-Tools eintauchen und uns zwei führende Anbieter ansehen: Doodle und SavvyCal.

Wir untersuchen die Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit, die Preise und die Integrationen und helfen Ihnen bei der Entscheidung, welches Tool Ihren Anforderungen am besten entspricht. Los geht's.

Die Bedeutung von Terminplanungs-Tools

Terminplanungs-Tools wie Doodle und SavvyCal sind für vielbeschäftigte Berufstätige unverzichtbar geworden. Sie bieten eine Fülle von Vorteilen, darunter:

Streamlined Appointment Booking:

Verabschieden Sie sich von den Tagen, an denen Sie E-Mails und Telefonanrufe hin- und herschicken mussten.

Mit Terminplanungs-Tools können Sie Online-Buchungssysteme erstellen und gemeinsam nutzen, so dass Klienten, Kunden oder Kollegen problemlos Zeitfenster buchen können, die für alle passen.

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Einfaches Meeting-Management:

Sie machen die Organisation von Besprechungen zu einem Kinderspiel.

Sie können spezielle Meeting-Links erstellen, Einladungen versenden, die Verfügbarkeit verwalten und die Teilnehmer verfolgen - alles auf einer zentralen Plattform.

Zentrales Kalendermanagement:

Mit Planungswerkzeugen können Sie Ihre Termine aus verschiedenen Quellen, darunter E-Mail, Kalender und soziale Medien, in einer einheitlichen Ansicht zusammenführen.

So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Verpflichtungen, behalten den Überblick über Ihren Zeitplan und vermeiden Konflikte.

Gesteigerte Produktivität:

Durch die Automatisierung der Terminbuchung und der Verwaltung von Besprechungen setzen Terminplanungstools Ihre Zeit und Ihren Fokus frei, so dass Sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Unternehmen voranbringen.

SavvyCal: Eine umfassende Terminplanungslösung

SavvyCal ist ein leistungsstarkes Planungstool, das eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Terminen, Besprechungen und Kundeninteraktionen bietet.

Seine wichtigsten Funktionen umfassen:

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Anpassbare Buchungsseiten:

Erstellen Sie optisch ansprechende und gebrandete Buchungsseiten, die Ihre Markenästhetik widerspiegeln.

E-Mail-Benachrichtigungen und Erinnerungen:

Bleiben Sie mit automatischen E-Mail-Benachrichtigungen und -Erinnerungen für Sie und Ihre Kunden organisiert.

Integriert mit gängigen CRMs:

Verbinden Sie SavvyCal mit Ihren bestehenden CRM-Systemen wie Salesforce und HubSpot, um eine nahtlose Datensynchronisation zu erreichen.

Erweitertes Reporting und Analytik:

Gewinnen Sie mit detaillierten Berichten und Analysen Einblicke in Ihre Terminplanungsmuster und Kundenpräferenzen.

Doodle: Ein einfaches, aber effektives Werkzeug

Doodle ist ein benutzerfreundliches Terminplanungswerkzeug, bei dem Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Seine wichtigsten Funktionen sind:

Gruppenumfragen:

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Die weltweit beliebteste Art, sich zu treffen. Mit Doodle können Sie Umfragen mit mehreren Zeitfenstern erstellen, bei denen die Teilnehmer ihre bevorzugten Zeiten auswählen können.

Buchungsseite:

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und treffen Sie sich mit nur einem Klick mit anderen. Durch die Automatisierung Ihres Kalenders können Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren.

1:1s:

Doodle 1:1s macht es Ihnen leichter, persönliche Treffen zu vereinbaren. Senden Sie einfach die Zeiten, zu denen Sie frei sind, und wenn Ihr Eingeladener einen Termin auswählt, wird er zu Ihren beiden Kalendern hinzugefügt.

Integrationen mit beliebten Tools:

Integrieren Sie Doodle in beliebte Produktivitätstools wie Google Calendar und Zoom.

Doodle und SavvyCal im Vergleich

Doodle und SavvyCal bieten ähnliche Kernfunktionen, unterscheiden sich aber in ihrem Ansatz und ihrer Zielgruppe.

SavvyCal und Doodle richten sich beide an Unternehmen, wobei Doodle eine etwas höhere Lernkurve aufweist, während SavvyCal ein einfaches und benutzerfreundliches Tool für die Planung von Terminen und Besprechungen darstellt.

Benutzerfreundlichkeit:

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Doodle ist in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit die Nummer eins.

Die intuitive Benutzeroberfläche und die unkomplizierte Funktionalität machen es ideal für Benutzer mit unterschiedlichem technischen Hintergrund.

SavvyCal bietet zwar robuste Funktionen, ist aber etwas komplizierter zu navigieren und erfordert mehr Zeit, um sich mit dem Layout und den Einstellungen vertraut zu machen.

Preis:

SavvyCal bietet eine gestaffelte Preisstruktur mit Tarifen ab 12 $ pro Benutzer und Monat.

Doodle bietet ein flexibleres Preismodell, das einen kostenlosen Plan mit grundlegenden Funktionen und kostenpflichtige Pläne ab $6,95 pro Monat anbietet.

Integrationen:

Sowohl Doodle als auch SavvyCal lassen sich in gängige Produktivitätstools integrieren, so dass Sie Ihren Terminkalender mit Ihrem bestehenden Workflow verbinden können.

SavvyCal und Doodle lassen sich in gängige Online-Kalender wie Google oder Outlook sowie in die weltweit meistgenutzten Videokonferenz-Tools wie Zoom und Webex integrieren.

In der Schlacht zwischen Doodle und SavvyCal geht Doodle als Sieger hervor, da es ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit bietet.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die intuitiven Planungsfunktionen machen Doodle zur idealen Wahl für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Testen Sie es noch heute kostenlos.